Ο Λανουά, η τηλεκριτική και τα ανέκδοτα με τη γνώμη της ΚΕΔ

Κι όμως η ΚΕΔ κατάντησε «καφενείο»! Το ανώτερο όργανο της διαιτησίας δεν έχει φωνή, με δεδομένο ότι κατάργησε την τηλεκριτική των διαιτητικών αποφάσεων μετά από κάθε αγωνιστική και σα να μην έφτανε αυτό πασάρεται να έχει γνώμη για διάφορες επίμαχες φάσεις που δεν διαρρέει επίσημα αλλά ανεπίσημα! Πού αλλού γίνονται αυτά;

Πέρα από το χιούμορ, τα πράγματα είναι σοβαρά, παρότι ο Λανουά δεν φαίνεται το έχει αντιληφθεί, εκτός αν το έχει αντιληφθεί και δεν θέλει να αντιδράσει. Είναι απίθανο να μην γνωρίζει τι γίνεται, αν και η ΕΠΟ φαίνεται να τον έχει περιορίσει σε στενό κλοιό. Επειδή, διαρρέουν ότι τον στηρίζει και η UEFA, σίγουρα δεν θα συμφωνεί με αυτή την κατάντια. Ναι, περί κατάντιας πρόκειται.

Δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο ο Λανουά να διάγει σε εικονική πραγματικότητα, καθώς δείχνει απομονωμένος ακόμη και από τους διαιτητές. Πάντως, ο Γάλλος δεν φαίνεται να έχει καταλάβει την ζημιά που προκαλεί στον ίδιο και στους συνεργάτες του η προπαγάνδα που γίνεται γύρω από την ΚΕΔ και γύρω από τον ίδιο. Κάθε εβδομάδα υπάρχουν διαρροές για δήθεν άποψη της ΚΕΔ για διάφορες επίμαχες φάσεις. Πρόκειται για κανονική σκηνοθεσία. Αυτό δεν θα ήταν περίεργο, αν αυτές οι απόψεις της ΚΕΔ δεν βόλευαν την ομάδα των επικοινωνιακών συνηγόρων που τις διατυμπανίζουν.

Κατά σύμπτωση τα ανέκδοτα περί άποψης της ΚΕΔ δίνουν και άλλοθι σε λάθη διαιτητών υπέρ συγκεκριμένων ομάδων, ή σε άλλη περίπτωση κάνουν μπούλινγκ στον διαιτητή αν δεν τους άρεσε απόφαση που πήρε, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τον κανονισμό. Όλα αυτά τα αφηγήματα ενισχύονται και λόγω της ατιμωρησίας, με αποτέλεσμα η κατάσταση να πάει από το κακό στο χειρότερο. Εκτός αν την ευθύνη των διαρροών έχουν οι εκάστοτε διαιτητές, με δεδομένο ότι η ΚΕΔ συζητά με τους διαιτητές μετά από κάθε παιχνίδι, άρα εκφράζει τις απόψεις της για τις επίμαχες φάσεις κάθε αγώνα. Όμως, δεν είδαμε διαιτητή να διαγράφεται, όπως είχε απειλήσει ο Λανουά ότι θα έκανε αν υπήρξαν διαρροές.

Αν η ΚΕΔ θέλει να δημοσιοποιείται η άποψή της έχει τα μέσα για το κάνει τόσο από το κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube όσο και μέσω της ιστοσελίδας της. Το ότι ανέχεται τις πλάγιες διαδρομές δείχνει ότι είναι εγκλωβισμένη στη φιλοσοφία αυτών που την εκμεταλλεύονται και έχει να κάνει με το ευνοούνται συγκεκριμένες ομάδες και να αδικούνται άλλες.

Θυμίζουμε ότι ομόφωνα οι ομάδες που μετέχουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ ζήτησαν από τον Λανουά να επαναφέρει το βίντεο της τηλεκριτικής. Όμως, όχι μόνο δεν έγινε κάτι τέτοιο, αλλά προέκυψε το… καφενείο περί δήθεν γνώμης της ΚΕΔ για διάφορες επίμαχες φάσεις.