Προκρίθηκαν στους «16» του Indian Wells Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς
Με χαρακτηριστική άνεση προκρίθηκαν στους «16» του Indian Wells το δίδυμο Τσιτσιπάς-Τζόκοβιτς, καθώς επικράτησαν με 2-0 σετ των Αρεβάλο-Πάβιτς.
Το δίδυμο Τσιτσιπάς-Τζόκοβιτς ξεπέρασαν το εμπόδιο των Αρεβάλο-Πάβιτς, αφού τους νίκησαν με 2-0 σετ και προκρίθηκαν στους «16» του Indian Wells στο διπλό.
Οι δύο κορυφαίοι τενίστες στο ντεμπούτο τους στο «διπλό» της διοργάνωσης, χρειάστηκαν μόλις 53 λεπτά για να εξασφαλίσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση, με 6-3, 6-2.
Εξαιρετική εμφάνιση από Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εν λόγω ματς, το δίδυμο «Τσίτσι-Νόλε» είχε πολύ καλά ποσοστά από τη γραμμή του σερβίς με 25/28 κερδισμένους πόντους στα πρώτα σερβίς, 11/14 στα δεύτερα, ενώ εξαιρετικοί ήταν και στις επιστροφές.
Οι επόμενοι αντίπαλοι για τους Τσιτσιπά και Τζόκοβιτς θα είναι τα ξαδέρφια Άρθουρ Ριντερκνέχ και Βαλεντίν Βασερό, που απέκλεισαν τους Μεντβέντεφ και Τιέρ.
