Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Αφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8 με… σοκ στο 90+7′ (vid)

Ξεπέρασε την ψυχρολουσία του 1-0 υπέρ του ΟΦΗ ο Βόλος και… πλήρωσε τους Κρητικούς με το ίδιο νόμισμα, καθώς ισοφάρισε στο 90+7’, με εύστοχο πέναλτι του Χουάνπι, με αποτέλεσμα να τους… παγώσει κι αυτός. Ετσι οι δυο ομάδες άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8, μετά το ματς της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, στο Πανθεσσαλικό, στο γήπεδο όπου στις 25 Απριλίου ο ΟΦΗ θα παίξει τον τελικό Κυπέλλου Betsson με τον ΠΑΟΚ.

Μετά το μεταξύ τους 1-1 ο ΟΦΗ είναι 6ος με 29 βαθμούς, ενώ ο Βόλος, που δεν έχει νίκη μέσα στο 2026, είναι 9ος και μετρά 28 βαθμούς.

Το γκολ του ΟΦΗ, που είχε και δοκάρι στο 12’ σε κεφαλιά του Κωστούλα, πέτυχε ο Ισέκα στο 65’. Οι Κρητικοί οπισθοχώρησαν αλλά δεν κατάφεραν να φύγουν με τους τρεις βαθμούς καθώς ο Βόλος δεν είχε πει την τελευταία λέξη του.

Τις δυο τελευταίες αγωνιστικές ο Βόλος παίζει με Κηφισιά (εκτός) και ΠΑΟΚ (εντός) και ο ΟΦΗ με Ολυμπιακό (εκτός) και Αρη (εκτός).

Γρήγορος ρυθμός και δοκάρι

Δοκάρι είχε ο ΟΦΗ στο 12’ σε κεφαλιά του Κωστούλα, ενώ στη συνέχεια της φάσης σουτ του Σαλσίδο χτύπησε σε αμυνόμενο και κατέληξε κόρνερ. Αυτή ήταν και η πρώτη ευκαιρία του αγώνα σε διάστημα που ο ΟΦΗ πίεζε περισσότερα. Στη συνέχεια ο Ουρτάδο για τον Βόλο (17’) και ο Ισέκα για τον ΟΦΗ (21’) δεν βρήκαν το αντίπαλο τέρμα.

Ο Βόλος άρχισε να ανεβαίνει και στο 26’ είχε μεγάλη ευκαιρία, ο Χριστογεώργος έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια, ο Χέρμανσον σούταρε, βρήκε τον Λάμπρου που έκανε περιστροφή, σούταρε, όμως αστόχησε. Στο 30’ κεφαλιά του Ουρτάδο κατέληξε κόρνερ.

Ο αγώνας απέκτησε γρήγορο ρυθμό, πάνω κάτω η μπάλα. Στο 31’ καλό σουτ του Φούντα κατέληξε στα χέρια του Σιαμπάνη. Στο πρώτο ημίχρονο κατοχή μπάλας είχε ο ΟΦΗ (62 %).

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Βόλος είναι η ομάδα που πίεζε περισσότερο. Σούπερ ευκαιρία έχασε ο Βόλος, όταν ο Χριστογεώργος απέκρουσε σουτ σε τετ α τετ με τον Ουρτάδο.

Το 0-1 κόντρα στη ροή και το σοκ για τον ΟΦΗ

Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού ο ΟΦΗ έκανε το 1-0 υπέρ του με τον Ισέκα στο 65’. Η φάση ξεκίνησε από σέντρα του Κωστούλα, ο Γρόσδης πήγε να απομακρύνει, η μπάλα βρήκε στον Γρόσδη και ο Ισέκα με διπλή προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στο τέλος ο ΟΦΗ οπισθοχώρησε και εκεί που θεώρησε ότι είχε τη νίκη στο… τσεπάκι του, ο διαιτητής Γιουματζίδης κλήθηκε στο VAR και καταλόγισε πέναλτι σε χέρι του Λαμπρόπουλου, μετά από πλασέ του Ουρτάδο (90+2’). Το πέναλτι εκτέλεσε εύστοχα ο Χουάνπι και έκανε το 1-1 στο 90+7’.

