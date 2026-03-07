Ρεπορτάζ-βόμβα από Ιταλία: «Ο Σπανούλης παραιτήθηκε από τη Μονακό»

Ραγδαίες η εξελίξεις στη Μονακό και όπως όλα δείχνουν ο Βασίλης Σπανούλης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα.

Σε ανάρτησή του, ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Αντρεάνι, αποκάλυψε αποκάλυψε πως ο Έλληνας τεχνικός παραιτήθηκε από τον γαλλικό σύλλογο, ο οποίος ωστόσο ακόμη δεν του έχει απαντήσει αν αποδέχεται την παραίτησή του.

Ο Αντρεάνι για Μονακό και Σπανούλη

Coach Vassilis Spanoulis has just resigned . BoD of Monaco hasn’t answered yet if they accept this. https://t.co/DQBbDDEhD8 — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) March 7, 2026

Δεν θα είναι στον πάγκο απόψε ο Σπανούλης

Νωρίτερα σήμερα (7/3) και πάλι ο Αντρεάνι είχε αναφέρει πως «ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Μονακό απόψε. Είναι πιθανό να παραιτηθεί σύντομα, αν και ακόμη δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση».

💣👀Coach Vassilis Spanoulis will NOT be on the bench tonight. I can confirm @matty_vanpersie. The Greek coach seems to want to leave the team soon.#EuroLeague #ASMonaco #Monaco pic.twitter.com/RFB0Asyde3 — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) March 7, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γκαμπριέλ Παντέλ-Ζουβ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η κατάσταση γύρω από τον Έλληνα τεχνικό είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ συμπλήρωσε πως οι παίκτες της ομάδας εκτιμούν πως ο Σπανούλης δεν θα κοουτσάρει στο αποψινό παιχνίδι.

Και πλέον αναμένονται και οι οριστικές εξελίξεις, με επίσημες ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές για να ξεκαθαρίσει το μέλλον του Σπανούλη.