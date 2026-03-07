Ρεπορτάζ-βόμβα από Ιταλία: «Ο Σπανούλης παραιτήθηκε από τη Μονακό»
Ο Ματέο Αντρεάνι αποκάλυψε σε ανάρτησή του πως ο Βασίλης Σπανούλης παραιτήθηκε από τη Μονακό!
Ραγδαίες η εξελίξεις στη Μονακό και όπως όλα δείχνουν ο Βασίλης Σπανούλης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα.
Σε ανάρτησή του, ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Αντρεάνι, αποκάλυψε αποκάλυψε πως ο Έλληνας τεχνικός παραιτήθηκε από τον γαλλικό σύλλογο, ο οποίος ωστόσο ακόμη δεν του έχει απαντήσει αν αποδέχεται την παραίτησή του.
Ο Αντρεάνι για Μονακό και Σπανούλη
Coach Vassilis Spanoulis has just resigned .
BoD of Monaco hasn’t answered yet if they accept this. https://t.co/DQBbDDEhD8
— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) March 7, 2026
Δεν θα είναι στον πάγκο απόψε ο Σπανούλης
Νωρίτερα σήμερα (7/3) και πάλι ο Αντρεάνι είχε αναφέρει πως «ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Μονακό απόψε. Είναι πιθανό να παραιτηθεί σύντομα, αν και ακόμη δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση».
💣👀Coach Vassilis Spanoulis will NOT be on the bench tonight. I can confirm @matty_vanpersie.
The Greek coach seems to want to leave the team soon.#EuroLeague #ASMonaco #Monaco pic.twitter.com/RFB0Asyde3
— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) March 7, 2026
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γκαμπριέλ Παντέλ-Ζουβ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η κατάσταση γύρω από τον Έλληνα τεχνικό είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ συμπλήρωσε πως οι παίκτες της ομάδας εκτιμούν πως ο Σπανούλης δεν θα κοουτσάρει στο αποψινό παιχνίδι.
Και πλέον αναμένονται και οι οριστικές εξελίξεις, με επίσημες ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές για να ξεκαθαρίσει το μέλλον του Σπανούλη.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις