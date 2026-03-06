ΚΚΕ για τα 116 χρόνια από το Κιλελέρ: «Η νέα ΚΑΠ, ωμή προσαρμογή στις συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας»

«Εκατόν δεκαέξι χρόνια από την ηρωική εξέγερση των αγροτών του Θεσσαλικού Κάμπου, η ΚΕ του ΚΚΕ χαιρετίζει τους αγώνες των βιοπαλαιστών γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ψαράδων. Σήμερα ο αντίπαλος δεν είναι οι φεουδάρχες των περασμένων αιώνων, είναι οι καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις, τα μονοπώλια της μεταποίησης και εμπορίας, οι τράπεζες, οι κυβερνήσεις και το κράτος τους» τονίζει η ΚΕ του ΚΚΕ σε ανακοίνωσή της για την επέτειο του Κιλελέρ.

Και προσθέτει: «Η κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να διαχειριστεί τα δίκαια αιτήματα των αγωνιζόμενων αγροτών, προχώρησε σε μια κυνική αλλά σημαντική ομολογία: ότι δεν μπορεί να τα ικανοποιήσει, γιατί αυτά προσκρούουν στα «όρια» της ΚΑΠ της ΕΕ και της «ελεύθερης αγοράς», που δεν είναι τίποτα άλλο από την απόλυτη κυριαρχία των μονοπωλίων.

Αυτή η παραδοχή αποδεικνύει ότι η καπιταλιστική κερδοφορία και πολιτική στήριξής της είναι τα δεσμά που πρέπει να σπάσουν για να μπορέσει ο αγρότης να ανασάνει, να βρει το δίκιο του και να ζήσει με αξιοπρέπεια από την εργασία του στην ύπαιθρο».

Για τη νέα ΚΑΠ

Επισημαίνει δε τα εξής: «Η νέα ΚΑΠ, που σχεδιάζεται για να εφαρμοστεί από το 2027, αποτελεί στην πραγματικότητα μια ωμή προσαρμογή στις συνθήκες της πολεμικής προετοιμασίας. Στόχος της δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση των μονοπωλιακών ομίλων σε φθηνές πρώτες ύλες με κάθε τρόπο: είτε μέσω της δημιουργίας στρατηγικών αποθεμάτων για τις δικές τους ανάγκες, είτε μέσω της προώθησης ληστρικών συμφωνιών τύπου Mercosur με άλλες συμμαχίες καπιταλιστικών κρατών».

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στον φετινό αγώνα των αγροτών, και στην παλλαϊκή κινητοποίηση και στήριξη του αγώνα αυτού «δείχνοντας την προοπτική μιας μεγάλης συμμαχίας που παλεύει κατά των κοινών της αντιπάλων».

Το ΚΚΕ τονίζει πως η πείρα των αγώνων αυτών «διδάσκει πως όσο το τιμόνι της οικονομίας και της εξουσίας βρίσκεται στα χέρια των μονοπωλίων, ό,τι κερδίζεται με θυσίες στον δρόμο, η σημερινή εξουσία και οικονομία επιχειρεί να το πάρει πίσω μέσω της ακρίβειας, των φόρων και των ανατιμήσεων», ενώ επισημαίνει πως «συνέχεια αυτής της επίθεσης είναι και ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος».

Το ΚΚΕ για την οργάνωση της παραγωγής

«Το ΚΚΕ», υπογραμμίζει η ανακοίνωση, «παλεύει για μια οργάνωση της παραγωγής και της κοινωνίας από την οποία ο αγρότης δεν έχει να φοβηθεί τίποτα γιατί:

-Μπαίνει οριστικό τέλος στον εφιάλτη των χρεών. Με την κοινωνικοποίηση των τραπεζών, διαγράφονται τα τοκογλυφικά χρέη των βιοπαλαιστών αγροτών, σταματούν οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις και η αγροτική οικογένεια απαλλάσσεται από το βάρος που της στερεί το ψωμί και το μέλλον της.

-Το κράτος θα προγραμματίζει τι χρειάζεται η χώρα για να εξασφαλίσει ο λαός φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα. Ο αγρότης θα έχει σίγουρη διάθεση της παραγωγής του, εγγυημένες τιμές και επιστημονική βοήθεια για να βελτιώσει το χωράφι του, χωρίς το άγχος του ανταγωνισμού.

-Μπαίνει τέλος στις κατευθύνσεις των Βρυξελλών και την ΚΑΠ που εντείνει την καταλήστευση του αγρότη για να κερδίζουν οι βιομήχανοι.

-Η γη δε θα είναι εμπόρευμα. Τα μεγάλα εργοστάσια τροφίμων, οι αποθήκες, τα λιμάνια περνάνε στα χέρια της εργατικής εξουσίας. Έτσι ο αγρότης δε θα τρέμει αν ο έμπορος θα του πάρει το προϊόν «κοψοχρονιά» ή αν η πολυεθνική θα του επιβάλει τιμές απλησίαστες στα λιπάσματα.

-Η εργασία του λαού θα κατευθύνεται στην εξασφάλιση όλων των απαραίτητων υποδομών και μέτρων προστασίας της παραγωγής όχι όπως σήμερα που ο μόχθος των εργαζομένων λεηλατείται μέσα από τους δυσβάσταχτους φόρους, για να χρηματοδοτούνται οι επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

-Ο βιοπαλαιστής αγρότης και η οικογένειά του θα έχουν εξασφαλισμένα μόνιμη δουλειά, δωρεάν υγεία και παιδεία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, μακριά από τα νύχια των τραπεζών και των μεσαζόντων.

«Θα έχει λόγο για το τι θα καλλιεργηθεί»

-Μέσα από τον εθελοντικό παραγωγικό συνεταιρισμό, που θα είναι ενταγμένος στον Κεντρικό Σχεδιασμό, αλλά και με τη συμμετοχή του στα όργανα της εργατικής εξουσίας, ο ατομικός αγροτοπαραγωγός θα έχει λόγο για το τι θα καλλιεργηθεί, πώς θα βελτιωθεί η σοδειά και η παραγωγή, για το ποιες είναι οι ανάγκες του. Παύει να είναι ο αδύναμος κρίκος που τον συνθλίβουν τα κάθε λογής «συλλογικά σχήματα» του καπιταλισμού, τα οποία λειτουργούν ως μεσάζοντες των μεγάλων ομίλων και των τραπεζών».

«Αυτό είναι το κοινό μέλλον που συμφέρει την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα και τους βιοπαλαιστές αγρότες, γιατί θα βελτιώσει συνολικά τις συνθήκες εργασίας και ζωής τους» αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Με ένα ΚΚΕ δυνατό μέσα στον λαό, μπαίνουν από σήμερα οι βάσεις για την αντεπίθεση των πολλών. Αυτός είναι ο μόνος αισιόδοξος δρόμος για να απαλλαγούμε οριστικά από τη φτώχεια, το ξεκλήρισμα, την εκμετάλλευση και τους πολέμους».