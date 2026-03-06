newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΚΚΕ για τα 116 χρόνια από το Κιλελέρ: «Η νέα ΚΑΠ, ωμή προσαρμογή στις συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας»
Επικαιρότητα 06 Μαρτίου 2026, 12:31

ΚΚΕ για τα 116 χρόνια από το Κιλελέρ: «Η νέα ΚΑΠ, ωμή προσαρμογή στις συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας»

Το ΚΚΕ κυκλοφόρησε ανακοίνωση με αφορμή την επέτειο των 116 χρόνων από την εξέγερση του Κιλελέρ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Spotlight

«Εκατόν δεκαέξι χρόνια από την ηρωική εξέγερση των αγροτών του Θεσσαλικού Κάμπου, η ΚΕ του ΚΚΕ χαιρετίζει τους αγώνες των βιοπαλαιστών γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ψαράδων. Σήμερα ο αντίπαλος δεν είναι οι φεουδάρχες των περασμένων αιώνων, είναι οι καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις, τα μονοπώλια της μεταποίησης και εμπορίας, οι τράπεζες, οι κυβερνήσεις και το κράτος τους» τονίζει η ΚΕ του ΚΚΕ σε ανακοίνωσή της για την επέτειο του Κιλελέρ.

Και προσθέτει: «Η κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να διαχειριστεί τα δίκαια αιτήματα των αγωνιζόμενων αγροτών, προχώρησε σε μια κυνική αλλά σημαντική ομολογία: ότι δεν μπορεί να τα ικανοποιήσει, γιατί αυτά προσκρούουν στα «όρια» της ΚΑΠ της ΕΕ και της «ελεύθερης αγοράς», που δεν είναι τίποτα άλλο από την απόλυτη κυριαρχία των μονοπωλίων.

Αυτή η παραδοχή αποδεικνύει ότι η καπιταλιστική κερδοφορία και πολιτική στήριξής της είναι τα δεσμά που πρέπει να σπάσουν για να μπορέσει ο αγρότης να ανασάνει, να βρει το δίκιο του και να ζήσει με αξιοπρέπεια από την εργασία του στην ύπαιθρο».

Για τη νέα ΚΑΠ

Επισημαίνει δε τα εξής: «Η νέα ΚΑΠ, που σχεδιάζεται για να εφαρμοστεί από το 2027, αποτελεί στην πραγματικότητα μια ωμή προσαρμογή στις συνθήκες της πολεμικής προετοιμασίας. Στόχος της δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση των μονοπωλιακών ομίλων σε φθηνές πρώτες ύλες με κάθε τρόπο: είτε μέσω της δημιουργίας στρατηγικών αποθεμάτων για τις δικές τους ανάγκες, είτε μέσω της προώθησης ληστρικών συμφωνιών τύπου Mercosur με άλλες συμμαχίες καπιταλιστικών κρατών».

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στον φετινό αγώνα των αγροτών, και στην παλλαϊκή κινητοποίηση και στήριξη του αγώνα αυτού «δείχνοντας την προοπτική μιας μεγάλης συμμαχίας που παλεύει κατά των κοινών της αντιπάλων».

Το ΚΚΕ τονίζει πως η πείρα των αγώνων αυτών «διδάσκει πως όσο το τιμόνι της οικονομίας και της εξουσίας βρίσκεται στα χέρια των μονοπωλίων, ό,τι κερδίζεται με θυσίες στον δρόμο, η σημερινή εξουσία και οικονομία επιχειρεί να το πάρει πίσω μέσω της ακρίβειας, των φόρων και των ανατιμήσεων», ενώ επισημαίνει πως «συνέχεια αυτής της επίθεσης είναι και ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος».

Στιγμιότυπο από τον εορτασμό παλαιότερης επετείου της αγροτικής εξέγερσης του Κιλελέρ στη Λάρισα.

Το ΚΚΕ για την οργάνωση της παραγωγής

«Το ΚΚΕ», υπογραμμίζει η ανακοίνωση, «παλεύει για μια οργάνωση της παραγωγής και της κοινωνίας από την οποία ο αγρότης δεν έχει να φοβηθεί τίποτα γιατί:

-Μπαίνει οριστικό τέλος στον εφιάλτη των χρεών. Με την κοινωνικοποίηση των τραπεζών, διαγράφονται τα τοκογλυφικά χρέη των βιοπαλαιστών αγροτών, σταματούν οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις και η αγροτική οικογένεια απαλλάσσεται από το βάρος που της στερεί το ψωμί και το μέλλον της.

-Το κράτος θα προγραμματίζει τι χρειάζεται η χώρα για να εξασφαλίσει ο λαός φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα. Ο αγρότης θα έχει σίγουρη διάθεση της παραγωγής του, εγγυημένες τιμές και επιστημονική βοήθεια για να βελτιώσει το χωράφι του, χωρίς το άγχος του ανταγωνισμού.

-Μπαίνει τέλος στις κατευθύνσεις των Βρυξελλών και την ΚΑΠ που εντείνει την καταλήστευση του αγρότη για να κερδίζουν οι βιομήχανοι.

-Η γη δε θα είναι εμπόρευμα. Τα μεγάλα εργοστάσια τροφίμων, οι αποθήκες, τα λιμάνια περνάνε στα χέρια της εργατικής εξουσίας. Έτσι ο αγρότης δε θα τρέμει αν ο έμπορος θα του πάρει το προϊόν «κοψοχρονιά» ή αν η πολυεθνική θα του επιβάλει τιμές απλησίαστες στα λιπάσματα.

-Η εργασία του λαού θα κατευθύνεται στην εξασφάλιση όλων των απαραίτητων υποδομών και μέτρων προστασίας της παραγωγής όχι όπως σήμερα που ο μόχθος των εργαζομένων λεηλατείται μέσα από τους δυσβάσταχτους φόρους, για να χρηματοδοτούνται οι επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

-Ο βιοπαλαιστής αγρότης και η οικογένειά του θα έχουν εξασφαλισμένα μόνιμη δουλειά, δωρεάν υγεία και παιδεία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, μακριά από τα νύχια των τραπεζών και των μεσαζόντων.

«Θα έχει λόγο για το τι θα καλλιεργηθεί»

-Μέσα από τον εθελοντικό παραγωγικό συνεταιρισμό, που θα είναι ενταγμένος στον Κεντρικό Σχεδιασμό, αλλά και με τη συμμετοχή του στα όργανα της εργατικής εξουσίας, ο ατομικός αγροτοπαραγωγός θα έχει λόγο για το τι θα καλλιεργηθεί, πώς θα βελτιωθεί η σοδειά και η παραγωγή, για το ποιες είναι οι ανάγκες του. Παύει να είναι ο αδύναμος κρίκος που τον συνθλίβουν τα κάθε λογής «συλλογικά σχήματα» του καπιταλισμού, τα οποία λειτουργούν ως μεσάζοντες των μεγάλων ομίλων και των τραπεζών».

«Αυτό είναι το κοινό μέλλον που συμφέρει την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα και τους βιοπαλαιστές αγρότες, γιατί θα βελτιώσει συνολικά τις συνθήκες εργασίας και ζωής τους» αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Με ένα ΚΚΕ δυνατό μέσα στον λαό, μπαίνουν από σήμερα οι βάσεις για την αντεπίθεση των πολλών. Αυτός είναι ο μόνος αισιόδοξος δρόμος για να απαλλαγούμε οριστικά από τη φτώχεια, το ξεκλήρισμα, την εκμετάλλευση και τους πολέμους».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Optima Bank: Τι φέρνει η κρίση στη Μέση Ανατολή για ελληνικά διυλιστήρια και Metlen

Optima Bank: Τι φέρνει η κρίση στη Μέση Ανατολή για ελληνικά διυλιστήρια και Metlen

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Κόσμος
Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση
Επικαιρότητα 05.03.26

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση

Δύο κρίσιμα θέματα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον που αφορούν τις εξελίξεις στη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και του σκανδάλου των υποκλοπών προστέθηκαν στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου που ξεκινά τη Δευτέρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς
«Ιστορική μέρα» 04.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς

Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» και σε δεύτερο βαθμό «είναι ένα μεγάλο χαστούκι σε όσους αποπειράθηκαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί, σε όσους προσδοκούσαν μια 'πολιτισμένη Χρυσή Αυγή' για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες
Εγκληματική οργάνωση 04.03.26

Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε ο ναζισμός και ο φασισμός να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν: στα σκουπίδια της ιστορίας», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ
Επικαιρότητα 02.03.26

Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ

«Ττην ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων για την Μέση Ανατολή ζητά ο γ.γ. του ΚΚΕ

Σύνταξη
Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους
Πολιτική 02.03.26

Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους

«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια. Ακριβά, αδιαφανή, απρόβλεπτα. Βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο στο ΤikTok

Σύνταξη
Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας
Πολιτική 02.03.26

Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική 01.03.26

Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία
❤️ 06.03.26

Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία

Αργές ερωτικές ιστορίες που προκάλεσαν δάκρυα, κωμικές σειρές που κουβαλούσαν γέλιο και συναίσθημα και σειρές κινούμενων σχεδίων που καθόρισαν την ποπ κουλτούρα -οι αναγνώστες του Guardian επιλέγουν τις απόλυτες τηλεοπτικές ρομαντικές ιστορίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευλογιά προβάτων: Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ζωονόσου
Συναγερμός 06.03.26

Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω της αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ευλογιάς προβάτων

«Οι επιτήδειοι παραμονεύουν και υπόσχονται 'εμβόλια σωτηρίας' με το αζημίωτο» δήλωσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφερόμενος στην ευλογιά προβάτων

Σύνταξη
Αλήθεια, δικαιοσύνη, Αμερική: Ο Λευκός Οίκος επιστρέφει με ακόμη ένα αμφιλεγόμενο βίντεο
Yu-Gi-Oh? 06.03.26

Αλήθεια, δικαιοσύνη, Αμερική: Ο Λευκός Οίκος επιστρέφει με ακόμη ένα αμφιλεγόμενο βίντεο

Βίντεο του Λευκού Οίκου με σκηνές από Σούπερμαν, Marvel και γνωστές ταινίες του Χόλιγουντ προκαλεί συζητήσεις για κακόγουστη αισθητική και προπαγάνδα, την ώρα που μαίνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ιεράπετρα – Συνελήφθησαν δύο φερόμενοι ως διακινητές
Στην Κρήτη 06.03.26

Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ιεράπετρα - Συνελήφθησαν δύο φερόμενοι ως διακινητές

Η επιχείρηση διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη - Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ο αριθμός των ανθρώπων που επιβαίνουν στις δύο λέμβους

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Νοσηλεύεται φρουρούμενος 06.03.26

Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο - Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Ένα επεισόδιο καταδίωξης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατέληξε στη σύλληψη ενός 47χρονου, ο οποίος φέρεται να κατάπιε μικροποσότητα ηρωίνης προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο.

Σύνταξη
Ο Μέσι χειροκροτεί τον Τραμπ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν (vid)
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Ο Μέσι χειροκροτεί τον Τραμπ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν (vid)

Μέσι και Ίντερ Μαϊάμι συναντήθηκαν με τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Αργεντινός μύθος της μπάλας ακούει τα εξ αμάξης από όλο το ίντερνετ για την κίνησή του να χειροκροτήσει σε κομμάτι της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν.

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθη 37χρονος που έφερνε μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών από το εξωτερικό
Στα Χανιά 06.03.26

Συνελήφθη 37χρονος που έφερνε στην Κρήτη μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών από το εξωτερικό

Οι Αρχές είχαν ειδοποιηθεί για την παράνομη δράση του και γνώριζαν ότι το πρωί της Πέμπτης θα έφτανε στην Κρήτη, με πλοίο της γραμμής, μεταφέροντας ένα ακόμα μεγάλο φορτίο

Σύνταξη
Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται
Χολιγουντιανός αέρας 06.03.26

Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται

Μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα, η νέα στάση της ελληνικής περιοδείας του Μπραντ Πιτ γίνεται στην Αθήνα, με την πλατεία Κοτζιά να έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο στούντιο.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Απόρρητο