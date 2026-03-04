magazin
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
«Η Τελευταία Κλήση»: Είδαμε την ταινία εμπνευσμένη από την υπόθεση ομηρείας του Σορίν Ματέι
Η ταινία «Η Τελευταία Κλήση», σε σκηνοθεσία Sherif Francis θα βγεί στις αίθουσες την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026.

Ένα αγωνιώδες θρίλερ βασισμένο στην υπόθεση ομηρείας του Σορίν Ματέι, που συγκλόνισε το πανελλήνιο τον Σεπτέβριο του 1998. Η avant premiere της ταινίας «Η Τελευταία Κλήση» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Μαρτίου στο Cinobo Όπερα.

Η πραγματική ιστορία που ενέπνευσε για την ταινία

Το βράδυ της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 1998, ο Ελληνορουμάνος δραπέτης Σορίν Ματέι, εισέβαλε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Νιόβης στα Κάτω Πατήσια και κράτησε όμηρους τους τέσσερις ενοίκους με την απειλή χειροβομβίδας.

Παράλληλα τηλεφώνησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ όπου σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση συνομιλούσε για 4 ώρες με τον κεντρικό παρουσιαστή ειδήσεων του καναλιού, Νίκο Ευαγγελάτο.

Τελικά το ίδιο βράδυ οι αστυνομικές δυνάμεις, εκτιμώντας πως η χειροβομβίδα ήταν ψεύτικη, εισέβαλαν στο διαμέρισμα.

Από την έκρηξη της χειροβομβίδας που ακολούθησε σκοτώθηκε η ένοικος Αμαλία Γκινάκη. Ο τραυματισμένος Σορίν Ματέι, βρέθηκε νεκρός τρεις μέρες αργότερα στο κελί του στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Την αποτυχημένη εισβολή της αστυνομίας ακολούθησε η παραίτηση του αρχηγού της αστυνομίας, αντιστράτηγου Αθανάσιου Βασιλόπουλου.

Η ταινία

Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση.

Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και η αστυνομία σε δεύτερο πλάνο. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο.

Η ταινία (προϊόν μυθοπλασίας) που διαρκεί 90 λεπτά, μας μεταφέρει λίγο πριν αλλάξουμε χιλιετία. Το σκηνικό εναλλάσσεται ανάμεσα σε τηλεοπτικά στούντιο, το διαμέρισμα με τους ομήρους και την αστυνομική επιχείρηση, που τελικά καταλήγει σε τραγωδία.

Μια ταινία που καταφέρνει να δημιουργήσει στον θεατή μια κλειστοφοβική διάθεση για το τι μέλλει γενέσθαι στους πρωταγωνιστές ή αλλιώς αμείωτη την ένταση και την αίσθηση του επείγοντος, καθώς οι ήρωες δρουν παράλληλα σε διαφορετικούς χώρους.

Οι ήρωες εκτός ορίων

Στους ρόλους βλέπουμε τον Ορφέα Αυγουστίδη ως τον Νικολάϊ, τον κακοποιό που κρατά ομήρους και ζητά απεγνωσμένα 500.000 δολάρια από την αστυνομία για να διαφύγει από τη χώρα, αλλά και ουσίες για να καταφέρει να παραμείνει ξύπνιος.

Τον Γιώργο Μπένο που ερμηνεύει εξαιρετικά τον δημοσιογράφο που αναλαμβάνει σε ζωντανή σύνδεση τη διαπραγμάτευση για την απελευθέρωση των ομήρων.

Τη Μαρία Ναυπλίωτου στο ρόλο της αρχισυντάκτριας και τον Νίκο Ψαρρά ως διευθυντή ειδήσεων.

Όμηροι οι Ρένια Λουιζίδου, Καλλιόπη Χάσκα και Γιάννης Καράμπαμπα, αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Ερρίκος Λίτσης και ο Δημήτρης Λάλος ως ταξίαρχος

Sherif Francis: Τι λέει για την «Τελευταία Κλήση»

Ο Sherif Francis αναφέρει για την ταινία:

«Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός να παρακολουθώ μαζί με όλη τη χώρα το πραγματικό γεγονός που με ενέπνευσε να γράψω αυτό το σενάριο, ζωντανά στην τηλεόραση.

Παρακολουθήσαμε συλλογικά μια συνταρακτική ιστορία που εξελισσόταν σε πραγματικό χρόνο, με τις λεπτομέρειές της να αναδύονται σταδιακά… μέχρι το τραγικό τέλος, το οποίο επίσης μεταδόθηκε ζωντανά.

Την ίδια αίσθηση που είχαμε κι εμείς τότε, θέλω να μεταφέρω στο κοινό. Γι’ αυτό και η ιστορία της ταινίας ξεφεύγει αρκετά από τα πραγματικά περιστατικά, μιας και αυτό που πάντα αναρωτιόμαστε είναι “τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά”».

YouTube thumbnail

Παίζουν:

Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Λάλος, Ρένια Λουιζίδου, Νίκος Ψαρράς, Ερρίκος Λίτσης, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννης Καράμπαμπας, Βασίλης Ρίσβας, Πολύδωρος Βογιατζής, Θοδωρής Σκυφτούλης, Ράσμη Τσόπελα.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Sherif Francis

Σενάριο: Sherif Francis & Κατερίνα Μπέη

Παραγωγός: Διονύσης Σαμιώτης

Line Producer: Πάνος Πετρόπουλος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Ramon Malapetsas

Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης

Συμπαραγωγός: Κώστας Λαμπρόπουλος

Associate Producer: Κωνσταντίνος Κοντοβράκης

Δημιουργικός Σύμβουλος: Αγγελος Φραντζής

Μοντάζ: Θοδωρής Αρμάος G.F.E

Μουσική: Coti K

Ενδυματολόγοι: Άννα Ζώτου & Εβελίνα Δαρζέντα

Art Director: Μυρτώ Δασκαρόλη

Sound Design: Άρης Λουζιώτης

Μιξάζ: Κώστας Βαρυμποπιώτης

Ηχοληψία: Πάνος Παπαδημητρίου

Διανομή: Tanweer Alliances

