H ζωή ίσως πηδά από πλανήτη σε πλανήτη ως λαθρεπιβάτης μετεωριτών

Μικρόβια που εκτοξεύονται στο διάστημα έπειτα από προσκρούσεις μετεωριτών μπορούν δυνητικά να επιζούν πάνω θραύσματα και να μεταφέρονται άθικτα σε άλλους κόσμους, υποδεικνύει ένα ασυνήθιστο πείραμα με προσκρούσεις.

Τα ευρήματα προσφέρουν νέα στήριξη στη θεωρία της πανσπερμίας, σύμφωνα με την οποία η ζωή δεν εξελίχθηκε στη Γη αλλά έφτασε στον πλανήτη με την πτώση μετεωριτών, κομητών και κοσμικής σκόνης.

«Η ζωή ίσως μπορεί να επιβιώνει όταν εκτοξεύεται από έναν πλανήτη και μετακινείται σε έναν άλλον» δήλωσε ο κύριος συγγραφέας Κ.Τ. Ράμες του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, τελευταίος συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύεται στο PNAS Nexus.

Η εκτόξευση βράχων από πλανήτη σε πλανήτη είναι ένα σπάνιο αλλά υπαρκτό φαινόμενο –στγ Γη έχουν βρεθεί αρκετοί μετεωρίτες που προέρχονται από τον Άρη, από τους οποίους ο μεγαλύτερος πουλήθηκε πρόσφατα σε δημοπρασία.

Οι ερευνητές πειραματίστηκαν με τοDeinococcus radiodurans, ένα βακτήριο που ζει ψηλά στις Άνδεις και είναι γνωστό για την ακραία αντοχή του στην αφυδάτωση, τις χαμηλές θερμοκρασίες και, το κυριότερο, την αξιοθαύμαστη αντοχή του στην θανάσιμη ακτινοβολία του Διαστήματος.

Βομβαρδισμός

Για να προσομοιώσει μια πρόσκρουση μετεωρίτη, η ερευνητική ομάδα τοποθέτησε μικρόβια ανάμεσα σε μεταλλικές πλάκες και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν ένα κανόνι αερίου για να εκτοξεύσουν ένα βλήμα πάνω στο δείγμα με ταχύτητα 480 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Τα μικρόβια δέχτηκαν πίεση έως 3 Gigapascal, περίπου 30 φορές μεγαλύτερη από την πίεση στην Τάφρο των Μαριανών, το βαθύτερο σημείο των ωκεανών.

Σε πιέσεις 1,4 GPa, σχεδόν όλα τα μικρόβια επέζησαν στη μετωπική σύγκρουση. Στα 2,4 GPa, το ποσοστό επιβίωσης έπεσε στο 60%, ποσοστό που οι ερευνητές θεωρούν εξαιρετικά υψηλκό.

Γενετικές αναλύσεις έδειξαν ότι τα βακτήρια αύξησαν τη δραστηριότητα γονιδίων που επιδιορθώνουν την εξωτερική μεμβράνη των κυττάρων και τις βλάβες του DNA.

«Πιστεύαμε ότι θα πέθαιναν ακόμα και στη χαμηλότερη πίεση» δήλωσε η Λίλι Τσάο του Τζονς Χόπκινς, πρώτη συγγραφέας της μελέτης. «Αρχίσαμε να το πυροβολούμε όλο και πιο γρήγορα. Προσπαθούσαμε να το σκοτώσουμε, όμως αυτό αποδείχθηκε δύσκολο».

Στο τέλος, αντί να πεθάνει το βακτήριο πέθανε ο πειραματικός εξοπλισμός, καθώς το μεταλλικό πλαίσιο που συγκρατούσε τις πλάκες διαλύθηκε.

«Δείξαμε ότι είναι εφικτό να επιζήσει η ζωή μεγάλες προσκρούσεις και εκτοξεύσεις» είπε η Τσάο. «Αυτό σημαίνει ότι η ζωή μπορεί δυνητικά να μετακινείται ανάμεσα σε πλανήτες.

Αν η θεωρία ευσταθεί, μικρόβια από τη Γη μπορεί να ταξίδεψαν μέχρι τον Άρη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο γειτονικός πλανήτης διέθετε υγρό νερό και ήταν φιλόξενος.

Από την άλλη, μικρόβια που πρωτοεμφανίστηκαν στον Άρη μπορεί θεωρητικά να έφτασαν με τον ίδιο τρόπο στη Γη.

«Ίσως είμαστε Αρειανοί» δήλωσε η Τσάο.

Σε κάθε περίπτωση, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η NASA πρέπει να είναι άκρως προσεκτική με την αποστείρωση των σκαφών που στέλνει σε άλλους πλανήτες. Και όταν παραλαμβάνει δείγματα από άλλα σώματα του Ηλιακού Συστήματος, θα πρέπει να επαγρυπνεί για λαθρεπιβάτες που δυνητικά θα μπορούσαν να επιβιώσουν στον πλανήτη μας.

Επόμενος στόχος της ερευνητικής ομάδας είναι να επαναλάβει τη δοκιμή με ανθεκτικούς μύκητες.