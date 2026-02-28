sports betsson
Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ 5-2: «Κόκκινοι» για Champions League, με «5άρα»
Ποδόσφαιρο 28 Φεβρουαρίου 2026, 19:54

Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ 5-2: «Κόκκινοι» για Champions League, με «5άρα»

«Βροχή» από γκολ στα απογευματινά ματς της Premier League! Συνολικά σημειώθηκαν 19 σε Ανφιλντ, Τερφ Μουρ και Σεντ Τζέιμς Παρκ, με επτά γκολ σε Άνφιλντ και Τερφ Μουρ!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Τρίτη σερί νίκη για τη Λίβερπουλ  μετά από εκείνες επί των Σάντερλαντ και Νότιγχαμ Φόρεστ, αυτή τη φορά με 5-2 κόντρα στην Γουέστ Χαμ,  στο Άνφιλντ για την 28η αγωνιστική της Premier League.

Με τη 14η νίκη τους οι «κόκκινοι» έφτασαν τους 48 βαθμούς κι έπιασαν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην 4η θέση, η οποία όμως έχει ματς λιγότερο, αυτό στην έδρα της με την Κρίσταλ Παλας την Κυριακή. Από την πλευρά της η Γουέστ Χαμ παρέμεινε στους 25 βαθμούς και στη δύσκολη θέση όπου βρίσκεται εδώ και καιρό, καθώς είναι 3η από το τέλος.

Η «5άρα» της Λίβερπουλ ήρθε με τρία εξ αυτών να σημειώνονται στο α’ 45λεπτο και συνολικά από τέσσερις διαφορετικούς παίκτες της (5′ Εκιτικέ, 24′ Φαν Ντάικ, 43′ Μακάλιστερ, 70′ Χάκπο), συν το αυτογκόλ του Ντισασί στο 82΄.

Λίβερπουλ: Άλισον, Γκόμεζ (77′ Φριμπόνγκ), Φαν Ντάικ, Κονατέ, Κερκέζ, Σομποσλάι, Χράφενμπερχ (85′ Νιόνι), Μακ Άλιστερ, Σαλάχ, Χάκπο, Εκιτικέ (77′ Ενγκουμόα)

Γουέστ Χαμ: Χέρμανσεν, Γουάν Μπισάκα, Ντισασί, Μαυροπάνος, Σούτσεκ (90′ Μάγιερς), Μαγκασά (77′ Τραορέ), Ντιούφ (90′ Καντέ), Σάμερβιλ, Φερνάντες, Σάμερβιλ, Καστεγιάνος.

«Ματσάρα» στο «Τερφ Μουρ» και λύτρωση για τη Μπρέντφορντ από το VAR στο 90+8′!

Στο «Τερφ Μουρ» του Λανκασάιρ έγινε από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια της φετινής σεζόν στην Premier League. Η Μπρέντφορντ απέκτησε προβάδισμα τριών τερμάτων (3-0) στο 34′ απέναντι στη Μπέρνλι κι έτσι το παιχνίδι έμοιαζε… τελειωμένο από νωρίς. Αμ δε… Η επιστροφή των γηπεδούχων ήταν εντυπωσική καθώς μέσα σε 20λεπτο περίπου πέτυχαν τρία τέρματα (το πρώτο από αυτογκόλ) και «θρίλερ» είχε μόλις αρχίσει!

Στο 90’+3 η Μπρένφορντ πήρε εκ νέου το προβάδισμα χάρη στο δεύτερο προσωπικό γκολ του Ντάμσγκααρντ (3-4) με τους οπαδούς των φιλοξενούμενων να πανηγυρίζουν, όπως λίγο μετά «πάγωσαν». Κι αυτό γιατίστο 90+8′  η Μπέρνλι ισοφάρισε με τον Μπαρνς, ωστόσο  μετά από παρέμβαση του VAR το τέρμα ακυρώθηκε (χέρι) κι έτσι η Μπρέντφορντ λυτρώθηκε!

Μεγάλο διπλό και η Έβερτον

Μεγάλο «διπλό» πέτυχε και η Έβερτον η οποία επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο σερί ήττες. Συγκεκριμένα επικράτησε στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» της Νιούκαστλ με 3-2, μετά από ένα παιχνίδια με αρκετές εναλλαγές στο σκορ και τα συναισθήματα. Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ο Γάλλος επιθετικός Τιερνό Μπαρί. Κι αυτό καθώς αν και ο 23χρονος πέρασε στο ματς μόλις στο 74′, κατάφερε μετά από εννιά λεπτά να σκοράρει (83′), απαντώντας στην ισοφάριση των «ανθρακωρύχων» (3-3 από τον Μέρφι στο 82′) για να χαρίσει μία εντυπωσιακή νίκη στους «εφοπλιστές» με 3-4!

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής της Premier League

Παρασκευή 27/02
Γουλβς-Άστον Βίλα 2-0
(61′ Ζοάο Γκόμες, 90’+8′ Ροντρίγκο Γκόμες)

Σάββατο 28/02
Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ 1-1
(63′ Εβανίλσον – 18′ Μαγιέντα)

Μπέρνλι-Μπρέντφορντ 3-4
(45’+3′ αυτογκόλ Κεϊγιόντ, 47′ Άντονι, 60′ Φλέμιγνκ – 9′, 90’+3′ Ντάμσγκαρντ, 25′ Τιάγκο, 34′ Σάντε)

Λίβερπουλ-Γουέστ Χαμ 5-2
(5′ Εκιτικέ, 24′ Φαν Ντάικ, 43′ Μακάλιστερ, 70′ Χάκπο, 82′ αυτογκόλ Ντισασί – 49′ Σούτσεκ, 75′ Καστεγιάνος)

Νιουκάστλ-Έβερτον 2-3
(32′ Ράμσεϊ, 82′ Μέρφι – 19′ Μπραντγουέιτ, 34′ Μπέτο, 83′ Μπαρί)
Λιντς-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

Κυριακή 01/03
Μπράιτον-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)
Φούλαμ-Τότεναμ (16:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)
Άρσεναλ-Τσέλσι (18:30)

Η βαθμολογία στην Premier League (σε 28 αγωνιστικές)

Αναλυτικά η επόμενη (29η) αγωνιστική:
Τρίτη 03/03
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ (21:30)
Έβερτον-Μπέρνλι (21:30)
Λιντς-Σάντερλαντ (21:30)
Γουλβς-Λίβερπουλ (22:15)

Τετάρτη 04/03
Άστον Βίλα-Τσέλσι (21:30)
Μπράιτον-Άρσεναλ (21:30)
Φούλαμ-Γουέστ Χαμ (21:30)
Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ (21:30)
Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15)

Κόσμος
Ιράν: Μέτρα ασφαλείας στη Σούδα – «Μυστήριο» η τύχη του Χαμενεΐ – Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

Ιράν: Μέτρα ασφαλείας στη Σούδα – «Μυστήριο» η τύχη του Χαμενεΐ – Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Κηφισιά – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Κηφισιά – Λεβαδειακός

LIVE: Κηφισιά – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Λεβαδειακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Παναιτωλικός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Super League 2: Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής 0-1: Επέστρεψε και μαθηματικά στα «σαλόνια» ο Γηραιός!
Super League 2 28.02.26

Ξανά στη Super League μετά από 9 χρόνια ο Ηρακλής! (1-0)

Ο Ηρακλής είναι ξανά στη Super League! Ο «Γηραιός» επικράτησε 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας εκτός έδρας χάρη στο «χρυσό» γκολ του Κούστα στο 90ό λεπτό και εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδό του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Πόλο 28.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον τελικό του Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από EΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ

LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ για την 26η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Μάιντς
Bundesliga 28.02.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Μάιντς

LIVE: Λεβερκούζεν - Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν - Μάιντς για την 24η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Πανζουρλισμός στην Μπέτις για το ντέρμπι με τη Σεβίλλη: Πάνω 20.000 οπαδοί βρέθηκαν στην προπόνηση! (vid)
La Liga 28.02.26

Πανζουρλισμός στην Μπέτις για το ντέρμπι με τη Σεβίλλη: Πάνω 20.000 οπαδοί βρέθηκαν στην προπόνηση! (vid)

Πάνω από 20.000 φίλαθλοι της Μπέτις βρέθηκαν στο Καρτούχα το Σάββατο (28/2) για να στηρίξουν την ομάδα τους εν όψει του μεγάλου ντέρμπι με τη Σεβίλλη την Κυριακή (1/3, 19:30)

Σύνταξη
Ο Ίθαν Χοκ ήταν κάποτε ο νεότερος υποψήφιος για Όσκαρ και τώρα ο γηραιότερος – «Σκέφτομαι τα χρόνια που περνούν»
Ο χρόνος κυλά 28.02.26

Ο Ίθαν Χοκ ήταν κάποτε ο νεότερος υποψήφιος για Όσκαρ και τώρα ο γηραιότερος – «Σκέφτομαι τα χρόνια που περνούν»

Φέτος, ο Ίθαν Χοκ διεκδικεί και πάλι το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Blue Moon» του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μεγάλη Βρετανία δεν θα συμμετέχει σε επιθέσεις κατά του Ιράν όπως ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ
Αμυντική στάση 28.02.26

Η Μεγάλη Βρετανία δεν θα συμμετέχει σε επιθέσεις κατά του Ιράν όπως ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ

Σύμφωνα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ η Μεγάλη Βρετανία δεν θα λάβει μέρος στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αλλά θα συνδράμει στην άμυνα των συμμάχων της

Σύνταξη
Οι χάρτες των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 28.02.26

Οι χάρτες των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης

Το Σάββατο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του Ισραήλ και της Μέσης Ανατολής, όπου δραστηριοποιούνται οι αμερικανικές δυνάμεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη
Planet Travel 28.02.26

Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη

Από γοητευτικές ορεινές πόλεις που καταπολεμούν τη ρύπανση έως μέρη χτισμένα γύρω από κανάλια, μπορείτε να ξεχάσετε τα αυτοκίνητα σε όλους αυτούς τους προορισμούς

Σύνταξη
Ο ηγέτης των Χούθι καταδικάζει τις επιθέσεις – «Το Ιράν έχει το δικαίωμα να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις»
Υεμένη 28.02.26

Ο ηγέτης των Χούθι καταδικάζει τις επιθέσεις – «Το Ιράν έχει το δικαίωμα να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις»

«Είμαστε σε επιφυλακή για οποιαδήποτε αναγκαία εξέλιξη. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σχετικά με αυτή την επιθετικότητα, επειδή είναι ισχυρή», λέει ο ηγέτης των Χούθι

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1: Ιστορικό χατ-τρικ από τον Λαμίν Γιαμάλ και στο +4 οι «μπλαουγκράνα»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1: Ιστορικό χατ-τρικ από τον Λαμίν Γιαμάλ και στο +4 οι «μπλαουγκράνα»

Ο Λαμίν Γιαμάλ πέτυχε ένα ιστορικό -πρώτο για τον ίδιο- χατ τρικ και η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» 4-1 τη Βιγιαρεάλ στο ντέρμπι της 26ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος, ξεφεύγοντας στο +4.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Όλοι οι άνθρωποι του Χαμενεΐ – Τα τέσσερα πρόσωπα στα οποία στηρίζεται το καθεστώς του Ιράν
Μέση Ανατολή 28.02.26

Όλοι οι άνθρωποι του Χαμενεΐ – Τα τέσσερα πρόσωπα στα οποία στηρίζεται το καθεστώς του Ιράν

Τέσσερις είναι οι «σωματοφύλακες» του ιρανικού καθεστώτος. Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ τους έχει καταστήσει υπεύθυνους να διασφαλίσουν την επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο κίνδυνος χτυπήματος αμερικανικών στόχων στην Ελλάδα επί τάπητος στο ΚΥΣΕΑ
Πολιτική 28.02.26

Ο κίνδυνος χτυπήματος αμερικανικών στόχων στην Ελλάδα επί τάπητος στο ΚΥΣΕΑ

Την ετοιμότητα της Ελλάδας για υλοποίηση σχεδίου εκκενώσεων Ελλήνων πολιτών σε περίπτωση που απαιτηθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή σημείωσε ο Γεραπετρίτης μετά το ΚΥΣΕΑ.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Κηφισιά – Λεβαδειακός

LIVE: Κηφισιά – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Λεβαδειακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Η ελληνική πολιτεία θα εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Η ελληνική πολιτεία θα εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών

«Μέλημά μας η προστασία των πολιτών που βρίσκονται εκεί. Καλώ τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν ασφαλείς. Υπάρχει πλάνο που, αν κριθεί σκόπιμο, θα τεθεί σε εφαρμογή για εκκένωση», δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Παναιτωλικός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
«Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται
Ταλιμπάν 28.02.26

«Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται

Τα ΜΜΕ του Πακιστάν αναφέρουν ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε ένα τζαμί στο Μπάννου, κοντά στα σύνορα, τραυματίζοντας τουλάχιστον πέντε άτομα

Σύνταξη
Ιράν σε ΟΗΕ: Όλες οι αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις στην περιοχή αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους
Μέση Ανατολή 28.02.26

Ιράν σε ΟΗΕ: Όλες οι αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις στην περιοχή αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους

Το Ιράν «θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμα αυτοάμυνας αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό, έως ότου η επιθετικότητα παύσει πλήρως και αδιαμφισβήτητα», τονίζεται σε επιστολή του ΥΠΕΞ της χώρας προς τον ΟΗΕ

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει νέα πλήγματα στο Ιράν – Δεύτερος τραυματίας από πυρά ιρανικού πυραύλου
Μέση Ανατολή 28.02.26

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει νέα πλήγματα στο Ιράν – Δεύτερος τραυματίας από πυρά ιρανικού πυραύλου

Η πολεμική αεροπορία «ξεκίνησε υπερπτήση και πλήττει τώρα εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν, προκειμένου να εξουδετερώσει την απειλή στο κράτος του Ισραήλ», αναφέρει στρατιωτικό ανακοινωθέν

Σύνταξη
Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε
Συνάντηση γιγάντων 28.02.26

Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε

Φήμες για τη συμμετοχή του Κρίστιαν Μπέιλ στο καστ του «Heat 2» κυκλοφορούσαν από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός επιβεβαιώνει τα νέα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βούτσιτς: Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία
Μέση Ανατολή 28.02.26

Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία, λέει ο Βούτσιτς

«Στην ουσία ήθελαν να προκαλέσουν την αλλαγή καθεστώτος στο Βελιγράδι και να αποκτήσει ανεξαρτησία το Κόσοβο», τονίζει ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς για τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία, βρίσκοντας ομοιότητες με αυτόν στο Ιράν

Σύνταξη
