Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Η BIMCO δημοσίευσε ανάλυση του Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας της, Jakob Larsen, αποτιμώντας τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των πλοίων και τη λειτουργία των βασικών θαλάσσιων οδών

Οι πρώτες διεθνείς αναλύσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της νέας γεωπολιτικής έντασης στη ναυτιλία αρχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προκαλεί έντονη ανησυχία στις θαλάσσιες μεταφορές και στις αγορές ενέργειας.

Οι πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στη ναυτιλία

Η διεθνής ναυτιλιακή οργάνωση BIMCO δημοσίευσε ανάλυση του Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας της, Jakob Larsen, σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, αποτιμώντας τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των πλοίων και τη λειτουργία των βασικών θαλάσσιων οδών, όπως είναι τα στενά του Ορμούζ και η Ερυθρά Θάλασσα.

Ακολουθούν οι εκτιμήσεις της Bimco με τη μορφή ερώτησης-απάντησης:

-Πώς θα αντιδράσει η ναυτιλία στις επιθέσεις κατά του Ιράν;

Η επίθεση των ΗΠΑ/Ισραήλ κατά του Ιράν αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο για την ασφάλεια των πλοίων που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο και τα παρακείμενα ύδατα. Τα πλοία που έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ είναι πιο πιθανό να αποτελέσουν στόχο, αλλά και άλλα πλοία μπορεί να στοχοποιηθούν σκόπιμα ή κατά λάθος.

Τα πλοία που βρίσκονται ήδη στην περιοχή αναμένεται να αναζητήσουν καταφύγιο σε χωρικά ύδατα ουδέτερων κρατών στην περιοχή, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή το Κατάρ, και ορισμένα πλοία μπορεί επίσης να θελήσουν να προσπαθήσουν να εγκαταλείψουν εντελώς την περιοχή. Τα πλοία που κατευθύνονται προς την περιοχή της σύγκρουσης είναι πιθανό να μείνουν μακριά μέχρι να σταθεροποιηθεί ξανά η κατάσταση.

-Πώς θα αντιδράσει η ασφαλιστική αγορά;

Αναμένουμε ότι τα ασφάλιστρα θα αυξηθούν πολλαπλάσια, και τα πλοία που έχουν επιχειρηματικές διασυνδέσεις με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ να πλησιάζουν την περιοχή πιθανότατα δεν θα μπορούν να ασφαλιστούν.

-Μπορεί το Ιράν να κλείσει το Στενό του Ορμούζ;

Οι ιρανικές ναυτικές δυνάμεις διαθέτουν δυνατότητες που έχουν σχεδιαστεί για να διαταράσσουν τη ναυτιλία εντός και εκτός του Περσικού Κόλπου. Βραχυπρόθεσμα, εκτιμάται ότι το Ιράν θα είναι σε θέση να εξαναγκάσει την εμπορική ναυτιλία να αποφασίσει να μην εισέλθει στην περιοχή της σύγκρουσης.

Εκτιμάται ότι μέσα σε λίγες ημέρες η αεροπορική και ναυτική υπεροχή των ΗΠΑ θα εδραιώσει τελικά ένα επίπεδο ασφάλειας που θα επιτρέψει στην εμπορική ναυτιλία να επαναλάβει τις μεταφορές εντός και εκτός του Περσικού Κόλπου και των παρακείμενων υδάτων.

-Πώς θα αντιδράσουν οι Χούθι;

Οι Χούθι είναι σύμμαχοι του Ιράν και ενδέχεται να αποφασίσουν να εντείνουν τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν. Αυτό θα αποτελέσει σημαντική απειλή για την ασφάλεια, ιδίως για πλοία με εμπορικούς δεσμούς με τις ΗΠΑ ή/και το Ισραήλ. Άλλα πλοία ενδέχεται επίσης να στοχοποιηθούν σκόπιμα ή τυχαία.

Μετά τις προηγούμενες εκστρατείες των Χούθι κατά της εμπορικής ναυτιλίας, η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας απέχει πολύ από τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση. Το τρέχον ξέσπασμα εχθροπραξιών επιδεινώνει τις απειλές για την ασφάλεια για τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν και πιθανότατα θα αναγκάσει ορισμένους πλοιοκτήτες να αλλάξουν πορεία νότια του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας.

Άλλοι θα αποφασίσουν να προχωρήσουν σε διάλογο με τους ασφαλιστές τους και μετά από μια αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων ασφαλείας που αφορούν συγκεκριμένα πλοία και ταξίδια.

-Τι έχουν συμβουλεύσει οι αρχές των ΗΠΑ να κάνουν τα πλοία;

Οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει μια ζώνη θαλάσσιας προειδοποίησης στον Περσικό Κόλπο, στον Κόλπο του Ομάν, στη Βόρεια Αραβική Θάλασσα και στο Στενό του Ορμούζ για την προστασία από την ακούσια στόχευση ουδέτερων πλοίων. Συνιστάται στα εμπορικά πλοία να πλέουν με προσοχή και να αποφεύγουν την πλοήγηση εντός αυτής της ζώνης, ει δυνατόν.

Αυτή η ζώνη θαλάσσιας προειδοποίησης δεν έχει σκοπό να εμποδίσει τα ουδέτερα ή εμπορικά πλοία. Αυτά τα πλοία είναι ελεύθερα να πλοηγούνται σε διεθνή ύδατα. Ωστόσο, η δημιουργία της ζώνης προειδοποίησης έχει ως στόχο να ειδοποιήσει ότι λαμβάνουν χώρα επικίνδυνες στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός αυτών των περιοχών και το Ναυτικό των ΗΠΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των ουδέτερων ή εμπορικών πλοίων.

-Πώς αξιολογεί η ναυτιλία τους κινδύνους;

Οι πλοιοκτήτες αξιολογούν διάφορους παράγοντες αναφορικά με τους κινδύνους ασφαλείας για τα πλοία τους. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν την πρόθεση, την ικανότητα και την πιθανότητα επίθεσης ενός εχθρού, καθώς και την ευπάθεια και τον αντίκτυπο στο πλήρωμα, το πλοίο, το φορτίο και το περιβάλλον από διαφορετικά είδη επιθέσεων ή συμβάντων ασφαλείας.

Σε απάντηση σε αυτήν την αρχική αξιολόγηση, ο πλοιοκτήτης αξιολογεί τα διαθέσιμα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων, τα οποία περιλαμβάνουν για παράδειγμα ζητήματα σχετικά με την επάνδρωση, την τήρηση φυλακών, την ετοιμότητα ελέγχου ζημιών, τη δρομολόγηση του πλοίου και τη σύνδεση με τις στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή των συγκρούσεων.

Η τελική απόφαση σχετικά με τον μετριασμό του κινδύνου περιλαμβάνει σε ορισμένες περιπτώσεις την απόφαση πλήρους αποχής. Αυτό εξαρτάται από το επίπεδο αποδοχής κινδύνου της εταιρείας και του πληρώματος του πλοίου. Το επίπεδο αποδοχής κινδύνου ποικίλλει από εταιρεία σε εταιρεία και διαμορφώνεται από την εταιρική κουλτούρα.

Πηγή: ot.gr

