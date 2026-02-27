Αμφίβολος για το δεύτερο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο ο Ρογκαβόπουλος
Ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου στο παιχνίδι της Δευτέρας με το Μαυροβούνιο, λόγω προβλήματος στη γάμπα που αντιμετωπίζει.
- «Άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν ζητά ο Γκουτέρες - Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει
- Μοσχάτο: 33χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί με όπλο, σφαίρες, χειροβομβίδα ρέπλικα και 7.500 ευρώ
- Αυτή είναι η «μεσίτρια» που φέρεται να οδήγησε στην αυτοκτονία τον Σπύρο Καλλέργη
- Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ
Η Εθνική δεν τα κατάφερε κόντρα στο Μαυροβούνιο (65-67), το οποίο υποχρέωσε την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στην πρώτη της ήττα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.
Σε αυτό το παιχνίδι επέστρεψε στα γαλανόλευκα μετά από δύο χρόνια ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ωστόσο η συμμετοχή του στο παιχνίδι της Δευτέρας (2/3, 20:00) στην έδρα του Μαυροβουνίου είναι αμφίβολη.
Αυτό γιατί στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι ο Βασίλης Σπανούλης ανέφερε πως: «Θα δούμε πώς θα είναι ο Ρογκαβόπουλος γιατί είχε ένα πρόβλημα με την γάμπα του. Αν δεν είναι ο Νίκος, θα είναι ο Κακλαμανάκης».
Στην επιστροφή του στην Εθνική, ο άσος του Παναθηναϊκού είχε 2 πόντους με 1/1 δίποντο, 0/3 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος στα 12:51 που έμεινε στο παρκέ.
- Αμφίβολος για το δεύτερο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο ο Ρογκαβόπουλος
- Αυστηρές κυρώσεις από τη Μπενφίκα σε πέντε οπαδούς της για ρατσιστικές συμπεριφορές
- Επτά ποδοσφαιριστές κατηγορούνται για στημένους αγώνες στη Νορβηγία
- ΑΕΚ: Οι ώρες των αναμετρήσεών της κόντρα στην Τσέλιε
- LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα
- Σπανούλης: «Σουτάραμε άθλια – Με 65 πόντους δεν κερδίζεις» (vid)
- Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 8-15: Ολοταχώς για μια ακόμα κούπα οι Ερυθρόλευκοι (vid)
- Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67: Ήταν άστοχη και γνώρισε την πρώτη της ήττα η Εθνική (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις