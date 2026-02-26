Σκόραρε ξανά ο Τεττέη και 1-0 ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία (vid)
Ο Ταμπόρδα έδωσε στον Τεττέη, αυτός μπήκε στην περιοχή και με πλασέ έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία για την ενδιάμεση φάση του Europa League, στον επαναληπτικό του 2-2 του ΟΑΚΑ, με τον Ανδρέα Τεττέη στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης να κάνει το 1-0 για το Τριφύλλι.
Ο Ταμπόρδα «έσπασε» την μπάλα στον Τεττέη, αυτός μπήκε στην περιοχή και με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα της τσέχικης ομάδας.
Δείτε το γκολ:
Αξίζει να σημειώσουμε ότι εάν παραμείνει αυτό το σκορ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, η πρόκριση θα πάει στον Παναθηναϊκό.
