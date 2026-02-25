Αταμάν: «Έτοιμος να παίξει ο Λεσόρ»
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την κατάσταση του Λεσόρ, αλλά και για το παιχνίδι που ακολουθεί με την Παρί για την Euroleague (26/2).
Ο Εργκίν Αταμάν παραχώρησε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου, ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρί (26/2, 21:45).
Ο Τούρκος τεχνικός μίλησε επίσης για τον Λεσόρ, τονίζοντας ότι ο Γάλλος σέντερ είναι έτοιμος να αγωνιστεί, μόλις εκτίσει την τιμωρία του ενός παιχνιδιού που του έχει επιβληθεί και ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.
Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν
«Η Παρί είναι πολύ διαφορετική ομάδα από αυτές που παίξαμε στο Κύπελλο και στα προηγούμενα ματς της EuroLeague. Θα είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς να εστιάσουμε στην άμυνα στο τρανζίσιον και να μην κάνουμε λάθη στην επίθεση, να μοιράσουμε την μπάλα.
Το μομέντουμ αλλάζει στο ξεκίνημα του Κυπέλλου, γιατί όλοι κατάλαβαν ότι έφτασε ο πρώτος στόχος της σεζόν και τώρα είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της EuroLeague. Όλοι πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σε όλα τα παιχνίδια. Τώρα υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια στη EuroLeague. Μπορεί να είμαστε στην πρώτη τετράδα, μπορεί και εκτός πλέι οφ. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παίκτες παίρνουν σοβαρά τις περιστάσεις.
Ο Ματίας είναι έτοιμος να παίξει, αλλά έχει τιμωρία ενός παιχνιδιού και περιμένουμε την επανέναρξη μετά τις εθνικές ομάδες. Ελπίζω να ξεκινήσει να παίζει κανονικά παιχνίδια με την ομάδα και να κάνει κανονικές προπονήσεις.
Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι έμπειρος παίκτης, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει την στρατηγική. Για να είναι 100% χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι εντελώς έτοιμος», κατέληξε ο Αταμάν.
