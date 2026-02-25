newspaper
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φάμελλος: Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις θα βρεις ένα σκάνδαλο της ΝΔ – Η διαφθορά θα παταχθεί μόνο αν παραιτηθούν
Πολιτική Γραμματεία 25 Φεβρουαρίου 2026, 18:55

Φάμελλος: Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις θα βρεις ένα σκάνδαλο της ΝΔ – Η διαφθορά θα παταχθεί μόνο αν παραιτηθούν

«Να φύγετε το συντομότερο για να ανασάνει και η δικαιοσύνη», ζήτησε από την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Δυναμικές γυναίκες: Γιατί θεωρούνται «απειλή»

Δυναμικές γυναίκες: Γιατί θεωρούνται «απειλή»

Spotlight

Σφοδρή επίθεση στο «καθεστώς Μητσοτάκη, το οποίο βασίστηκε σε ένα οργανωμένο σχέδιο της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, ένα σχέδιο που τροφοδότησε τη διαφθορά και τη διαπλοκή και διαβρώνει την χώρα μας εδώ και 7 χρόνια», εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης για το μητρώο διαφθοράς.

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στη συστηματική παραβίαση των κανόνων του Κράτους Δικαίου, «μία ευθεία προσβολή και υποβάθμιση της Δημοκρατίας», όπως τόνισε, βάζοντας στο κάδρο τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, τον οποίο χαρακτήρισε «πρόθυμο εκτελεστή» του πρωθυπουργού.

«Ο υπουργός Δικαιοσύνης έχει υπερβεί κάθε όριο, παρουσιάζει το άσπρο-μαύρο, αλλάζει ρυθμίσεις κάθε εξάμηνο – πολλές φωτογραφικές και χατιρικές – και προσβάλει την κοινωνία, τους πολίτες και τον θεσμό της Δικαιοσύνης», υπογράμμισε, αναφέροντας ως «χαρακτηριστικά παραδείγματα της αποσάθρωσης του κράτους δικαίου», τις υποκλοπές, τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «υποθέσεις που ήρθαν στη Βουλή και αποτέλεσαν κηλίδα για τη λειτουργία και του Κοινοβουλίου».

«Μπλοκάρισμα σε προανακριτικές επιτροπές, ακόμη και με απόρριψη των αιτημάτων της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, εξεταστικές επιτροπές που κουκούλωσαν αντί να φωτίσουν, που μπάζωσαν ξεδιάντροπα την αλήθεια, προανακριτικές για τα μάτια του κόσμου και πρωτοφανής παραβίαση του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Να λάμψει η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών»

Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για «συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών», τονίζοντας ότι «είμαστε μπροστά σε δύο εγκλήματα: τη σύγκρουση των τρένων, αλλά και το έγκλημα της συγκάλυψης, το μπάζωμα, που έγινε με σχέδιο από το Μαξίμου, από τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση».

Υπενθύμισε ότι ο κ. Φλωρίδης έλεγε πως «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα», ενώ ακολούθησε η εξεταστική επιτροπή που συγκροτήθηκε για τα Τέμπη, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, «δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής».

«Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ από τη μια αντιμετωπίστηκε ως ‘ευαγγέλιο’ από την κυβέρνηση, αλλά μόλις διαπιστώθηκε ότι αναφέρεται ρητά σε αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος, ξαφνικά αντιμετωπίστηκε ως αναξιόπιστο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμισε και τα χειροκροτήματα των βουλευτών της ΝΔ, που ακούστηκαν στην Ολομέλεια μετά την ομιλία του Κώστα Αχ. Καραμανλή κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης τον Μάρτιο του 2024, τα οποία χαρακτήρισε ως «ακόμη μια πολύ ντροπιαστική στιγμή της Βουλής».

«Να φύγετε το συντομότερο για να ανασάνει και η δικαιοσύνη»

Στάθηκε ιδιαίτερα στο αίτημα των συγγενών των θυμάτων για εκταφή των σορών, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες θανάτου.

«Ενημερώθηκα από γονείς ότι ζητούν να γίνουν οι εξειδικευμένες χημικές εξετάσεις στις σορούς σε πιστοποιημένα εργαστήρια της Γερμανίας και της Ολλανδίας, γιατί οι αρμόδιοι φορείς βεβαιώνουν ότι δεν γίνονται στη χώρα μας. Ενημερώθηκα ότι σε μία συνέντευξή σας χθες (σ.σ. ο Γ. Φλωρίδης) αφήσατε περιθώριο να γίνουν οι εξετάσεις και στο εξωτερικό, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν εδώ. Ενημερώθηκα επίσης ότι γίνονται αναλύσεις στο εξωτερικό. Σας καλώ λοιπόν να δηλώσετε εδώ δημόσια ότι πρέπει να γίνουν οι εξετάσεις που ζητούν οι γονείς. Να σταματήσει εδώ αυτό το δράμα, που μαζί με τους γονείς και τους συγγενείς ζει όλη η Ελλάδα. Και αυτό θα είναι και το σύνθημα που θα μας ενώσει το Σάββατο, στο Σύνταγμα, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό: Να δοθούν απαντήσεις. Να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Να λάμψει η αλήθεια. Να υπάρξει οξυγόνο και δικαιοσύνη. Να φύγετε το συντομότερο για να ανασάνει και η δικαιοσύνη».

«Να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Τρίμπαλης»

Στη συνέχεια, στηλίτευσε το «θάψιμο» του μεγάλου σκανδάλου των υποκλοπών, για το οποίο εξετάζονται ως υπαίτιοι μόνο τέσσερις ιδιώτες για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα. Χαρακτήρισε πολιτική επιλογή την παρακολούθηση υπουργών, πολιτικών στελεχών, οικονομικών παραγόντων, δημοσιογράφων, αλλά και της ηγεσίας του Στρατού, επιλογή η οποία «σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από πολιτικά στελέχη και μέσα από το Μαξίμου».

Κάλεσε την κυβέρνηση, αν έχει «ίχνος αξιοπρέπειας», να δεχτεί το αίτημα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κ. Τρίμπαλης, «που κατέθεσε στο δικαστήριο  ότι του δόθηκαν από πριν οι ερωτήσεις που θα του υποβάλλονταν από τους βουλευτές της ΝΔ στην Εξεταστική και μετά δεχόταν και συγχαρητήρια γιατί τα είπε καλά!».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ATLANTIC SEE LNG: Στο ραντάρ και FRSU και μονάδες αερίου

ATLANTIC SEE LNG: Στο ραντάρ και FRSU και μονάδες αερίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δυναμικές γυναίκες: Γιατί θεωρούνται «απειλή»

Δυναμικές γυναίκες: Γιατί θεωρούνται «απειλή»

Ενέργεια
Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του κράτους ως λάφυρο στα χέρια κάποιων και όχι δίπλα στον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του κράτους ως λάφυρο στα χέρια κάποιων και όχι δίπλα στον πολίτη

«Είναι μία εγκληματική οργάνωση, η οποία έκλεβε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις πάνω στις πλάτες των αγροτών και των κτηνοτρόφων», τόνισε η Όλγα Μαρκογιαννάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Λιακούλη: Η κυβέρνηση «φακελώνει» με πρόσχημα τη διαφθορά – Κόλαφος η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Βουλή 25.02.26

Λιακούλη: Η κυβέρνηση «φακελώνει» με πρόσχημα τη διαφθορά – Κόλαφος η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

«Το Δημόσιο ήδη καλείται από τη Δικαιοσύνη να αποζημιώσει τους απόδημους για την παραβίαση των δεδομένων τους και η ΝΔ έρχεται σήμερα να νομοθετήσει ένα μητρώο δήθεν για την παρακολούθηση της διαφθοράς», τόνισε η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Βουλή: Κόντρα Φλωρίδη – Βελόπουλου για τη συμφωνία με Chevron με φόντο τον… Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Βουλή: Κόντρα Φλωρίδη – Βελόπουλου για τη συμφωνία με Chevron με φόντο τον… Σαμαρά

Στην τοποθέτησή του ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση «κουρελιάζει» στην πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με τον κ. Βελόπουλος να ζητά την ανακήρυξη ΑΟΖ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κικίλιας: Όταν ένας πολιτικός αναλαμβάνει ένα έργο, οφείλει να το ολοκληρώνει
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Κικίλιας: Όταν ένας πολιτικός αναλαμβάνει ένα έργο, οφείλει να το ολοκληρώνει

«Είναι σημαντικό να υπάρχει λογοδοσία, να μπορούν οι πολίτες να βλέπουν τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στο πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», με αφορμή την παράδοση 5 ταχύπλοων στην Πυροσβεστική

Σύνταξη
Χαρίτσης από ΟΣΕ: Χρειαζόμαστε ενιαίο δημόσιο, ασφαλή σιδηρόδρομο, το χρωστάμε στα θύματα των Τεμπών
Νέα Αριστερά 25.02.26

Χαρίτσης από ΟΣΕ: Χρειαζόμαστε ενιαίο δημόσιο, ασφαλή σιδηρόδρομο, το χρωστάμε στα θύματα των Τεμπών

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών «η κατάσταση στον σιδηρόδρομο είναι ίδια και χειρότερη», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση μετέτρεψε την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από μέσο διαλεύκανσης σε μέσο συγκάλυψης
ΠΑΣΟΚ 25.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση μετέτρεψε την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από μέσο διαλεύκανσης σε μέσο συγκάλυψης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχείρησε να απομειώσει την αξία της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Μητσοτάκης από τον πλημμυρισμένο Έβρο: Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα
Κάλλιο αργά 25.02.26

Μητσοτάκης από τον πλημμυρισμένο Έβρο: Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα

«Η δική μας δουλειά τώρα είναι να κάνουμε τα έργα υποδομής, όχι ως προς την προστασία από τις πλημμύρες, αυτό είναι άλλης τάξης θέμα, αλλά να σιγουρευτούμε ότι τουλάχιστον θα έχουμε νερό το καλοκαίρι», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Βουλή: Άρση ασυλίας Μαρκόπουλου και κόντρα με Κωνσταντοπούλου: «Είστε πολιτική χούλιγκαν, μπροστά σας ο Λεβέντης είναι statesman»
Αντιπαράθεση 25.02.26

Άρση ασυλίας Μαρκόπουλου και κόντρα με Κωνσταντοπούλου: «Είστε πολιτική χούλιγκαν, μπροστά σας ο Λεβέντης είναι statesman»

Αφορμή της… ανταλλαγής επιχειρημάτων ήταν η αίτηση άρση ασυλίας του Δημήτρη Μαρκόπουλου μετά από μήνυση του επικεφαλής του κόμματος «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανου Κασσελάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά: Οι εξελίξεις δικαιώνουν τις ανησυχίες μου – Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά: Οι εξελίξεις δικαιώνουν τις ανησυχίες μου – Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά

Ο Αντώνης Σαμαράς ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για τη σύμβαση με την κοινοπραξία της Chevron για τις εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, αλλά και για τις αναφορές από τη Λευκωσία για «παρεμπόδιση ερευνών από την Τουρκία» στην Κάσο

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Στη χώρα μας στις εκλογές ο λαός δεν αποφασίζει μόνο ποιο κόμμα θέλει να κυβερνήσει, αποφασίζει και ποιον θέλει να έχει πρωθυπουργό
Interviews 25.02.26

Κακλαμάνης: Στη χώρα μας στις εκλογές ο λαός δεν αποφασίζει μόνο ποιο κόμμα θέλει να κυβερνήσει, αποφασίζει και ποιον θέλει να έχει πρωθυπουργό

Με την πείρα του ως ένας εκ των μακροβιότερων κοινοβουλευτικών ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αναλύει τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, κάνει πρόβλεψη για τις εκλογές, μιλά για όσα πληγώνουν τη ΝΔ και τις ισορροπίες με Κ.Καραμανλή και Α.Σαμαρά. Το επίπεδο στη Βουλή έχει πέσει, παραδέχεται και προαναγγέλλει αλλαγές στον κανονισμό σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σύνταξη
«Αλλαγή+»: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κατέθεσε πολιτική πλατφόρμα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Τι αναφέρει 25.02.26

«Αλλαγή+»: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κατέθεσε πολιτική πλατφόρμα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

«Η εσωστρέφεια βρίσκει χώρο, όσο η προσυνεδριακή διεργασία δεν είναι πολιτική αλλά διαδικαστική, τεχνική ή προσωποκεντρική», υπογράμμισε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μανώλης Χριστοδουλάκης

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Τα μεγάλα κενά στις αγορεύσεις των δικηγόρων υπεράσπισης – Την Πέμπτη η απόφαση
Πολιτική 25.02.26

Δίκη υποκλοπών: Τα μεγάλα κενά στις αγορεύσεις των δικηγόρων υπεράσπισης – Την Πέμπτη η απόφαση

Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η σημασία της για το κράτος Δικαίου και τη διάσωση της τιμής της Δικαιοσύνης. Τα απίστευτα κενά στις αγορεύσεις των δικηγόρων υπεράσπισης των κατηγορούμενων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι η αγροτική πολιτική δεν προσφέρεται για διοικητικούς πειραματισμούς
Πυρά 25.02.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι η αγροτική πολιτική δεν προσφέρεται για διοικητικούς πειραματισμούς

«Οι αγρότες κλήθηκαν να αποδείξουν με ψηφιακά εργαλεία που δεν λειτουργούν, ότι καλλιέργησαν τη γη τους πριν μήνες για να λάβουν νόμιμες ενισχύσεις», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του

«Έχουμε ένα ΕΣΥ του οποίου ο δημόσιος χαρακτήρας αμφισβητείται εν τοις πράγμασι από αυτή την κυβέρνηση», επισήμανε η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου
Με επιστολή 25.02.26

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου

Με επιστολή τους, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αναφέρουν ότι «από την ίδρυσή του Υπερταμείου, το 2016 και μέχρι σήμερα, παραμένουν ουσιαστικά αδρανείς οι διατάξεις λογοδοσίας του απέναντι στη Βουλή».

Σύνταξη
Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια

Η κριτική του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες Δένδια, οι βολές του Μακάριου Λαζαρίδη κατά του υπουργού Άμυνας και η στάση του Μαξίμου που επιχειρεί να σκεπάσει τα εσωκομματικά του στο δρόμο προς το συνέδριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κουβάς στην Ελλάδα, Aramis Fuente Hernandez, στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζάκυνθος: Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα – «Είναι δύσκολο» λέει η μητέρα του
Ελλάδα 25.02.26

Ζάκυνθος: Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα – «Είναι δύσκολο» λέει η μητέρα του

«Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5-2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν».

Σύνταξη
Τέμπη: Συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές προανήγγειλε ο Γ. Φλωρίδης – Τα βήματα που θα απαιτηθούν
Μετά την κατακραυγή 25.02.26

Συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές προανήγγειλε ο Γ. Φλωρίδης - Τα βήματα που θα απαιτηθούν

Με την αγανάκτηση των συγγενών των θυμάτων να ξεχειλίζει, λίγα 24ωρα πριν τη θλιβερή επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, ο Γιώργος Φλωρίδης παρουσίασε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εξέταση των αιτημάτων εκταφής και τοξικολογικών ελέγχων.

Σύνταξη
«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» – Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής
Λαϊκά μυθιστορήματα 25.02.26

«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» - Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής

«Τα βιβλία σε χαρτόδετη έκδοση που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ σταδιακά εξαφανίζονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελευταίο σημάδι μιας συνεχιζόμενης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να διαβάζουν» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ
Έμμεσοι φόροι 25.02.26

«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ

«Ζεστό» χρήμα εισρέει στα κρατικά ταμεία από την είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Αυξημένα τα έσοδα έναντι στόχου κατά 257 εκατ. ευρώ. Υστέρηση 1,709 δισ. στις δαπάνες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα
Νέες προκλήσεις 25.02.26

Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια τους νέους - Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα

Η διαφορετική οπτική που έχουν οι εργαζόμενοι νεώτερων γενιών οδηγεί τις επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές - Η προτίμηση στην εξειδίκευση και η πρόκληση της έλλειψης στελεχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανεβάζει ντεσιμπέλ ο Ασλανίδης: Εγκάθετος ο Φλωρίδης, Νο1 εγκληματίας ο Καραμανλής
Ελλάδα 25.02.26

Ανεβάζει ντεσιμπέλ ο Ασλανίδης: Εγκάθετος ο Φλωρίδης, Νο1 εγκληματίας ο Καραμανλής

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης και τον πρώην υπουργό Μεταφορών και αναμένει μεγάλες κινητοποιήσεις ανήμερα της «μαύρης» επετείου της 28ης Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία για όλο το 2026, σύμφωνα με στρατιωτικό think tank
Πέμπτος χρόνος 25.02.26

Η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία για όλο το 2026, σύμφωνα με στρατιωτικό think tank

Σύμφωνα με ανάλυση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ικανότητα της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο για πέμπτο έτος έχει μειωθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden
Fear of the Dark 25.02.26

Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden

Τον Μάιο συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που οι Iron Maiden έδωσαν το πρώτο τους live και ετοιμάζονται να το γιορτάσουν με την κυκλοφορία ενός νέου ντοκιμαντέρ, με τίτλο Burning Ambition.

Σύνταξη
Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα
On Field 25.02.26

Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε τεράστια εμφάνιση και στο Λεβερκούζεν και δικαίως αποθεώθηκε από τους Γερμανούς μετά το τέλος του αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του κράτους ως λάφυρο στα χέρια κάποιων και όχι δίπλα στον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του κράτους ως λάφυρο στα χέρια κάποιων και όχι δίπλα στον πολίτη

«Είναι μία εγκληματική οργάνωση, η οποία έκλεβε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις πάνω στις πλάτες των αγροτών και των κτηνοτρόφων», τόνισε η Όλγα Μαρκογιαννάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ζελένσκι: Επιβεβαίωση για συνομιλίες με ΗΠΑ πριν από την τριμερή συνάντηση με Ρωσία – Νέα επίθεση Όρμπαν
Οι τελευταίες εξελίξεις 25.02.26

Επιβεβαίωση Ζελένσκι για συνομιλίες με ΗΠΑ πριν από την τριμερή συνάντηση με Ρωσία - Νέα επίθεση Όρμπαν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία και ΗΠΑ στη Γενεύη - Ο Ούγγρος ακροδεξιός πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν επιτέθηκε σε Κίεβο, ΕΕ και ουγγρική αντιπολίτευση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο