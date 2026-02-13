Οι ΗΠΑ και η Ταϊβάν οριστικοποιούν συμφωνία για μείωση των δασμών με αύξηση των αγορών αμερικανικών προϊόντων

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ υπέγραψαν μια τελική αμοιβαία εμπορική συμφωνία που επιβεβαιώνει ένα δασμολογικό συντελεστή 15% για τις εισαγωγές από την Ταϊβάν, ενώ δεσμεύει την Ταϊβάν να ακολουθήσει ένα χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση ή τη μείωση των δασμών σε σχεδόν όλα τα αμερικανικά προϊόντα.

Το έγγραφο που δημοσιεύθηκε από το γραφείο του Αμερικανού Εμπορικού Αντιπροσώπου την Πέμπτη δεσμεύει την Ταϊβάν να αυξήσει σημαντικά τις αγορές αμερικανικών προϊόντων από το 2025 έως το 2029, συμπεριλαμβανομένων 44,4 δισ. δολαρίων LNG και αργού πετρελαίου, 15,2 δισ. δολαρίων πολιτικών αεροσκαφών και κινητήρων, 25,2 δισ. δολαρίων εξοπλισμού ηλεκτρικού δικτύου και γεννητριών, ναυτιλιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού χαλυβουργίας.

Η συμφωνία προσθέτει τεχνική ορολογία και συγκεκριμένες λεπτομέρειες σε μια συμφωνία-πλαίσιο για το εμπόριο που επιτεύχθηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο και η οποία μείωσε τους δασμούς στα ταϊβανέζικα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων της ισχυρής βιομηχανίας ημιαγωγών, στο 15% από το 20% που είχε επιβληθεί αρχικά από τον Τραμπ. Αυτό θέτει την Ταϊβάν σε ισότιμη βάση με τους στενότερους ασιατικούς ανταγωνιστές της στον τομέα των εξαγωγών, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

«Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για την οικονομία και τις βιομηχανίες της Ταϊβάν, ώστε να εκμεταλλευτούν τους ανέμους της αλλαγής και να υποστούν μια σημαντική μεταμόρφωση», έγραψε ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε στη σελίδα του στο Facebook.

Χωρίς δασμούς σχεδόν όλα τα αμερικανικά προϊόντα στην Ταϊβάν

Η συμφωνία θα βελτιστοποιήσει το οικονομικό και εμπορικό πλαίσιο μεταξύ Ταϊβάν και ΗΠΑ, θα δημιουργήσει αξιόπιστες βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού και θα καθιερώσει μια στρατηγική συνεργασία υψηλής τεχνολογίας μεταξύ Ταϊβάν και ΗΠΑ, πρόσθεσε.

Η συμφωνία του Ιανουαρίου περιελάμβανε τη δέσμευση της Ταϊβάν ότι οι εταιρείες της θα επενδύσουν 250 δισ. δολάρια για την ενίσχυση της παραγωγής ημιαγωγών, ενέργειας και τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των 100 δισ. δολαρίων που έχει ήδη δεσμευτεί η Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν θα εγγυηθεί άλλα 250 δισ. δολάρια σε επενδύσεις στις ΗΠΑ, δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ.

Το τελικό κείμενο δεν παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις επενδύσεις, αλλά αναφέρει ότι το γραφείο εκπροσώπησης της Ταϊβάν στις ΗΠΑ θα συνεργαστεί με τις αμερικανικές αρχές για να διευκολύνει πρόσθετες νέες επενδύσεις σε νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις «σε στρατηγικούς τομείς κατασκευής υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων της τεχνητής νοημοσύνης, των ημιαγωγών και των προηγμένων ηλεκτρονικών συσκευών».

Η συμφωνία θα καταργήσει αμέσως τους δασμούς της Ταϊβάν έως και 26% σε πολλές εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του βοείου κρέατος, των γαλακτοκομικών προϊόντων και του καλαμποκιού. Ωστόσο, ορισμένοι δασμοί, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος δασμού 40% ⁠στην κοιλιά χοιρινού κρέατος και 32% στο ζαμπόν, θα μειωθούν μόνο στο 10%, σύμφωνα με τον δασμολογικό πίνακα.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να ισοσκελίσουν τις εισαγωγές τσιπ από την Ταϊβάν και με το παραπάνω

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ταϊβάν θα καταργήσει τους μη δασμολογικούς φραγμούς για τα μηχανοκίνητα οχήματα και θα αποδεχθεί τα αμερικανικά πρότυπα ασφάλειας για τα αυτοκίνητα, καθώς και τα πρότυπα για τα ιατρικά βοηθήματα και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Να σημειωθεί πως τα αμερικανικά πρότυπα είναι ιδιαίτερα ελαστικά σε ζητήματα φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών βοηθημάτων, που μπορεί να βασιστούν σε πατέντες προηγουμένων ετών.

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις εξαγωγικές ευκαιρίες για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς, τους εργαζομένους και τους κατασκευαστές των ΗΠΑ.

«Η συμφωνία αυτή βασίζεται επίσης στις μακροχρόνιες οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μας με την Ταϊβάν και θα ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων μας, ιδίως στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας», πρόσθεσε ο Γκριρ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά τους πρώτους 11 μήνες του 2025, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Ταϊβάν αυξήθηκε από 73,7 δισ. δολάρια για όλο το 2024 σε 126,9 δισ. δολάρια, κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης των εισαγωγών υψηλής τεχνολογίας τσιπ τεχνητής νοημοσύνης από την Ταϊβάν.