Παραστατίδης για Εθνικό Απολυτήριο: Σοβαρή παιδαγωγική και κοινωνική μεταρρύθμιση, όχι προεκλογικό πυροτέχνημα

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για την έναρξη του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο τοποθετήθηκε ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης.

Ο κ. Παραστατίδης υπενθύμισε πως ο διάλογος αυτός δεν είναι κυβερνητική έμπνευση, αλλά καρπός της θεσμικής πρωτοβουλίας που πήρε το ΠΑΣΟΚ ήδη από τον Ιούνιο του 2025.

«Αναλάβαμε εμείς αυτή την πρωτοβουλία και θα συμμετέχουμε στο διάλογο, γιατί αφουγκραζόμαστε την κοινωνική ανάγκη για μια γενναία παρέμβαση που θα σταματήσει την απαξίωση του σχολείου», υπογράμμισε.

Τι (δεν) είναι το Εθνικό Απολυτήριο

Η τοποθέτηση του τομεάρχη Παιδείας του ΠΑΣΟΚ εστίασε στην ουσία της μάθησης, μακριά από τεχνικές και διαδικαστικές προσεγγίσεις, τονίζοντας τα εξής:

• «Δεν είναι τεχνικό ζήτημα: Δεν αφορά απλώς αλγόριθμους και ποσοστά βαθμολογίας. Είναι ζήτημα παιδαγωγικό: ποιον πολίτη θέλουμε να διαμορφώσουμε;

• »Δεν είναι αποκομμένο από την πραγματικότητα: Δεν μπορεί να υπάρξει Απολυτήριο χωρίς υποδομές, διδακτικό προσωπικό και γενναία χρηματοδότηση.

• »Δεν είναι πεδίο άγρας ψήφων: Το μέλλον των παιδιών δεν μπορεί να θυσιάζεται στον βωμό της επικοινωνίας».

Οι τρεις πυλώνες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στον διάλογο με τρεις «αδιαπραγμάτευτους» στόχους:

1. «Αυτονομία του Λυκείου: Το σχολείο πρέπει να πάψει να είναι ο ‘προθάλαμος’ των εξετάσεων και ‘θεραπαινίδα’ ενός συστήματος επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να επιστρέψει στον μορφωτικό του ρόλο, καλλιεργώντας την κριτική σκέψη.

2. »Τέλος στην ‘κρίση μιας στιγμής’: Η σημερινή μορφή των Πανελλαδικών, που κρίνει το μέλλον ενός εφήβου σε λίγες ώρες, είναι ένας μηχανισμός που γεννά άγχος και αδικίες.

3. »Οικονομική ανακούφιση της οικογένειας: Η ‘θεσμοποιημένη φροντιστηριακή εξάρτηση’ αποτελεί αιμορραγία για τον οικογενειακό προϋπολογισμό και μετατρέπει τη μόρφωση από δικαίωμα σε οικονομικό αγώνα αντοχής».

«Το ρίσκο του προεκλογικού χρονισμού»

Κλείνοντας, ο Στέφανος Παραστατίδης τόνισε πως η αξιοπιστία της κυβέρνησης «ελέγχεται».

«Με μια θέση που λίμναζε στα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας από το 2019, η ανακίνηση του θέματος 7 χρόνια μετά, σε καθαρά προεκλογικό χρόνο, δημιουργεί εύλογες επιφυλάξεις για τις πραγματικές προθέσεις του Μεγάρου Μαξίμου», σημείωσε. Προειδοποίησε μάλιστα για τον κίνδυνο να ναρκοθετηθεί η μεταρρύθμιση «από τους επικοινωνιακούς χειρισμούς της κυβέρνησης».

Κατέληξε τονίζοντας ότι «πρέπει να δούμε αν και πού θα φτάσει αυτή η συζήτηση, πώς θα φτάσει, υπό ποιες συνθήκες, αν πράγματι υπάρχουν οι προϋποθέσεις και να δούμε τη σύνδεσή της με τον προεκλογικό χρόνο, για να μην χαθεί ακόμη μια ευκαιρία. Να αξιολογήσουμε δηλαδή τότε πού είμαστε. Γιατί αν μιλάμε για Νοέμβριο, μιλάμε ουσιαστικά για αμιγώς προεκλογικό χρόνο και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ο προεκλογικός ο χρόνος και όλα αυτά πρέπει να αξιολογηθούν».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία πολιτικών και επικοινωνιακών αντιπερισπασμών με θύμα την Παιδεία», διεμήνυσε, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι «μια ουσιαστική τομή για τις επόμενες γενιές, ακόμη κι αν αυτή απαιτεί θυσίες από όλους μας».