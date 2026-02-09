«Οι Λέικερς ετοιμάζουν πακέτο ανταλλαγής για τον Αντετοκούνμπο»

Οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να μην εμπλακούν σε συζητήσεις με άλλες ομάδες για ενδεχόμενη ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην trade deadline, με τον Greek Freak να μένει κανονικά στα «ελάφια» τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν.

Το ενδιαφέρον όμως άλλων ομάδων προς το πρόσωπό του δεν έχει αλλάξει, με την ομάδα που αναμένεται να μπει δυναμικά στη διεκδίκησή του να είναι οι Λος Άντζελες Λέικερς. Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ θεωρεί ότι μπορεί να τον δελεάσει και παράλληλα να πείσει τους Μπακς να τον αφήσουν.

Τι προσφέρουν οι Λέικερς για τον Αντετοκούνμπο

Έτσι οι «λιμνάνθρωποι» φαίνονται έτοιμοι να προσφέρουν ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει τον Όστιν Ριβς (ο οποίος διαθέτει player option το καλοκαίρι), τον Ρούι Χατσιμούρα, τους Ντάλτον Νέχτ και Άντου Θιέρο, συν κάποια μελλοντικά πικς.

Θυμίζουμε πως από την 1η Οκτωβρίου ο Αντετοκούνμπο θα μπορεί να υπογράψει τη νέα του επέκταση, καθώς το μεθεπόμενο καλοκαίρι θα μπορεί να μείνει ελεύθερος αν δεν ενεργοποιήσει την player option που υπάρχει στο τωρινό του συμβόλαιο.