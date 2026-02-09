Συνταγές: Street food από σπίτι

Δύο συνταγές για αγαπημένα street food, που μας έδειξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του Buongiorno.

Hot Dog με chili con carne

Τα υλικά

4 ψωμάκια hot dog

4 λουκάνικα

500 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς

1 λευκό κρεμμύδι

50 γρ. βούτυρο

2 σκελίδες σκόρδο

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 πιπεριά τσίλι

1/2 ματσάκι κόλιανδρο

100 γρ. κόκκινα φασόλια

2 κόκκινες πιπεριές

200 γρ. ντομάτα κονκασέ

100 ml κόκκινο κρασί

1 κ.γ. κύμινο

1 κ.γ. ρίγανη

1/2 κ.γ. πιπέρι καγιέν

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Ξεκινάμε φτιάχνοντας το chili con carne. Βάζουμε τον κιμά στο τηγάνι και τον βράζουμε λίγο στο τηγάνι με νερό (ένα φλιτζάνι του καφέ).

Στη συνέχεια προσθέτουμε στο τηγάνι το κρεμμύδι, το σκόρδο, τον κόλιανδρο, την πιπεριά τσίλι, την κόκκινη πιπεριά.

Μετά ρίχνουμε μέσα και τα κόκκινα φασόλια, ενώ από μπαχαρικά προσθέτουμε τη ρίγανη, το κύμινο, το κόκκινο πιπέρι και την κόκκινη σάλτσα.

Ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνει το chili con carne – περίπου 10 λεπτά.

Σε μια κατσαρόλα βράζουμε τα λουκάνικα.

Μόλις είναι έτοιμα, τα βάζουμε στα ψωμάκια, ρίχνουμε από πάνω το chili con carne, ρίχνουμε και την κλασική μουστάρδα και τα hot dog είναι έτοιμα.

Μπέργκερ με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, μπέικον, καραμελωμένα κρεμμύδια και μαρμελάδα ντομάτας

Τα υλικά

1 συσκευασία μοσχαρίσιο μπιφτέκι Ifantis

4 ψωμάκια brioche

8 φέτες μπέικον

4 φέτες cheddar

2 κ.σ. μαγιονέζα

4 φύλλα μαρουλιού

500 γρ. λευκά κρεμμύδια

100 γρ. καστανή ζάχαρη

30 ml ελαιόλαδο

40 ml σάλτσα Worcestershire

Για τη μαρμελάδα ντομάτας:

500 γρ. ντοματίνια

100 γρ. μέλι

1 κλωνάρι αρμπαρόριζα

3 κ.σ. ξύδι βαλσάμικο

1 κ.γ. αλάτι

Η διαδικασία

Από τις συνταγές που αρχίζουμε με τη μαρμελάδα ντομάτας: σε ένα μίξερ ρίχνουμε τα ντοματίνια, τη ζάχαρη, το μέλι, το βαλσάμικο και το αλάτι και χτυπάμε καλά μέχρι να γίνουν πουρές.

Στη συνέχεια βάζουμε τον πουρέ σε ένα κατσαρολάκι και το βράζουμε μέχρι να πήξει η μαρμελάδα.

Σε ένα ζεστό τηγάνι ρίχνουμε λάδι και προσθέτουμε τα λευκά κρεμμύδια και το μπέικον.

Βάζουμε το μπιφτέκι πάνω στα κρεμμύδια και προσθέτουμε λίγο βαλσάμικο για να καραμελώσει.

Προσθέτουμε το τυρί πάνω από το μπιφτέκι για να λιώσει, ενώ σε ένα ψωμάκι αλείφουμε την μαρμελάδα ντομάτας και τη μαγιονέζα.

Όταν το μπιφτέκι είναι έτοιμο το βάζουμε στο ψωμί, μαζί με το μαρούλι, τα κρεμμύδια και το μπέικον, και η συνταγή είναι έτοιμη.