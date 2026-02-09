Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 09.02.2026]

DO’S: Σήμερα μπορείς και κατανοείς τα πράγματα γύρω σου ήρεμα κι άνετα. Για να το κάνεις αυτό όλη τη μέρα, πρέπει να κρατήσεις αποστάσεις από διάφορα αχρείαστα. Έτσι θα μπορέσεις να βρεις ποια είναι η επιρροή τους πάνω σου. Πάντως πρέπει να βρεις χρόνο να ηρεμήσεις και να ξεκουραστείς. Η μέρα προσφέρει ευκαιρίες για κάτι τέτοιο.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις επαφές που κάνεις είτε με συναδέλφους είτε αν είσαι δεσμευμένος, γιατί εύκολα μπορεί να γίνει μ@λακία. Στο λέω αυτό, γιατί επίσης εύκολο είναι το να έρθεις σε δύσκολη θέση και να πρέπει να εξηγείς τα αυτονόητα. Ωστόσο μη διστάσεις κι εσύ να είσαι εξαρχής λίγο πιο ξεκάθαρος, μπας και το γλιτώσεις όλο αυτό.