magazin
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 09.02.2026]
Ημερήσια 09 Φεβρουαρίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 09.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Δες τα πάντα πιο βαθιά. Εστίασε στο ζουμί και στην ουσία των πραγμάτων κοινώς. Μόνο αν διαχειριστείς τη ρίζα του κακού, θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά τα προβλήματά σου, έτσι; Δέξου βοήθεια και στήριξη από τους δικούς σου ανθρώπους, για να μπορέσεις να φτιάξεις την ψυχολογία σου και να αποκτήσεις θάρρος.

DON’TS: Μην αφήνεις τις αμφιβολίες να σε χειρίζονται, αλλά μην τις αγνοείς κιόλας. Κάτι έχουν να σου διδάξουν. Μην αφήσεις τις έντονες συζητήσεις που υπάρχουν στην παρέα να δημιουργήσουν είτε μικροπαρεξηγήσεις είτε άβολο κλίμα. Γενικώς μην αφήσεις τους έντονους τόνους να πάρουν έκταση, γιατί θα προκαλέσεις μεγάλη ζημιά χωρίς λόγο.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πάρε μέρος σε όμορφες συζητήσεις με τους ανθρώπους σου. Υπάρχει όμορφο κλίμα τόσο με την σχέση όσο και με τους συναδέλφους σου. Άρα μπορείς να ανοιχτείς και να επικοινωνήσεις τις σκέψεις σου. Πες το κάτι παραπάνω, όχι μόνο τα απολύτως απαραίτητα, ναι; Μείνε, όμως, μακριά από εντάσεις κι αντιδράσεις που ανεβάζουν τους τόνους.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην απογοητευτείς από την πίεση που υπάρχει. Μην αρνείσαι να συμβιβαστείς με κάποιες καταστάσεις, γιατί αυτό σου προκαλεί καθυστερήσεις και δυσφορία. Δεν μπορείς να δώσεις στους άλλους να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείς. Εντάξει, αλλά δεν χρειάζεται να ενοχλείσαι κι από πάνω, σωστά; Όλα του γάμου δύσκολα…

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αφού το πρόγραμμα είναι ήρεμο και ρολάρει μόνο του, γιατί δε διαχειρίζεσαι ψύχραιμα τις καταστάσεις γενικώς; Πάντως να ξέρεις πως προκύπτουν και πολλά απρόοπτα. Άρα μείνε ψύχραιμος μεν, alert δε. Καλό είναι να προφυλάξεις την αισιοδοξία σου. Πες «ναι» σε προτάσεις για κάποιο εξτραδάκι, στη δουλειά, για να αυξήσεις τα έσοδά σου.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος και έντονος. Μη νιώθεις συνέχεια ότι οι άλλοι σε αμφισβητούν στις συζητήσεις που κάνετε. Μην αφήνεις τις διαφωνίες που υπάρχουν να σε μπλέξουν σε καυγάδες. Μη γίνεσαι υπερβολικός γενικώς. Ταυτόχρονα μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις από οτιδήποτε βλέπεις πως δεν έχει καμία προοπτική επίλυσης.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Μιας και που έχεις χαλαρή διάθεση σήμερα, γιατί δεν κινείσαι πιο ήρεμα και δεν κάνεις τα πράγματα που σου αρέσουν; Δεν υπάρχει και πολύς χρόνος διαθέσιμος για κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να προσπαθήσεις να βρεις. Φλέρταρε και κάνε όμορφες επικοινωνίες, για να σου φτιάξεις ακόμα περισσότερο το κέφι. Απόφυγε τα αχρείαστα ξεσπάσματα.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι τόσο για τα οικονομικά σου, αλλά μην τα αγνοείς κιόλας. Μην αφήνεις τις ανασφάλειές σου να παίρνουν το πάνω χέρι. Ειδικά αυτές που προκύπτουν από το πουθενά. Κάποιες ύποπτες κινήσεις και συμπεριφορές σε βάζουν σε σκέψεις. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αρκεί να μην πέσεις στην παγίδα της υπερανάλυσης, έτσι;

Λέων

Λέων

DO’S: Σήμερα μπορείς και κατανοείς τα πράγματα γύρω σου ήρεμα κι άνετα. Για να το κάνεις αυτό όλη τη μέρα, πρέπει να κρατήσεις αποστάσεις από διάφορα αχρείαστα. Έτσι θα μπορέσεις να βρεις ποια είναι η επιρροή τους πάνω σου. Πάντως πρέπει να βρεις χρόνο να ηρεμήσεις και να ξεκουραστείς. Η μέρα προσφέρει ευκαιρίες για κάτι τέτοιο.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις επαφές που κάνεις είτε με συναδέλφους είτε αν είσαι δεσμευμένος, γιατί εύκολα μπορεί να γίνει μ@λακία. Στο λέω αυτό, γιατί επίσης εύκολο είναι το να έρθεις σε δύσκολη θέση και να πρέπει να εξηγείς τα αυτονόητα. Ωστόσο μη διστάσεις κι εσύ να είσαι εξαρχής λίγο πιο ξεκάθαρος, μπας και το γλιτώσεις όλο αυτό.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Διαχειρίσου τα πράγματα λίγο καλύτερα, έτσι ώστε να μπορέσεις να βρεις άκρη στα διάφορα που προκύπτουν ξαφνικά μέσα στη μέρα. Δέξου βοήθεια και υποστήριξη από τους δικούς σου ανθρώπους, για να ενισχύσεις την αισιοδοξία σου. Παράλληλα, μείνε ανοιχτός στις διαφορετικές απόψεις, αλλά μοιράσου κι εσύ τις δικές σου σκέψεις.

DON’TS: Μην πεις «όχι» στις συναντήσεις με ενδιαφέροντα άτομα, καθώς μέσω αυτών μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες για κάτι καινούργιο. Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος. Μη μιλάς, ενώ έχεις νεύρα, γιατί συνήθως τείνεις να λες εντελώς χαζομάρες. Ταυτόχρονα, μην επηρεάζεσαι από την πίεση που υπάρχει γύρω σου γενικώς.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Στα επαγγελματικά, προτείνω να εκμεταλλευτείς την καλή σου διάθεση και να τη διοχετεύσεις όλη πάνω στις διαπραγματεύσεις που κάνεις για συμφωνίες που θέλεις να κλείσεις. Στα οικονομικά, πάντως, υπάρχει μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Με αισιόδοξη διάθεση μπορείς να έρθεις ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που τόσο πολύ θέλεις να πετύχεις.

DON’TS: Στα ερωτικά, μη γίνεις πεισματάρης, απρόσεκτος ή επίμονος πάνω σε κάποια μικρά καβγαδάκια που μπορεί να προκύψουν μεταξύ εσού και του έτερον ήμισυ. Μη δίνεις έκταση χωρίς να χρειάζεται, καθώς αυτό κουράζει και σε κάνει να φαίνεσαι περίεργος. Μη φοβάσαι να πεις ανοιχτά τι σε ενοχλεί, καθώς το να μην το κάνεις δε βοηθάει.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αξιοποίησε την αισιοδοξία σου για να μπορέσεις να δεις τα πράγματα γύρω σου λίγο διαφορετικά. Μπορείς να διαχειριστείς όλα τα ζητήματα και μάλιστα με άνεση. Δες τις εναλλακτικές που σου προσφέρονται για να μπορέσεις να τα τακτοποιήσεις όλα εύκολα και γρήγορα. Κάνε νέες γνωριμίες, για να κάνεις και νέες παρέες. Άνοιξε τον κύκλο σου!

DON’TS: Μην είσαι τόσο απρόσεκτος στα θέματα που προκύπτουν στο σπίτι. Η αλήθεια είναι πως αυτά είναι περίεργα και ίσως λίγο έντονα. Δεν πρέπει να μπεις στη διαδικασία να γίνεις κι εσύ έντονος, όμως, έτσι; Μην τα παίρνεις όλα τόσο προσωπικά, καθώς δεν χρειάζεται. Άσε που δεν μπορείς να τα διαχειριστείς κιόλας με αυτόν τον τρόπο.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Ακολούθα το ένστικτό σου, αν θες να αποφύγεις γκαντεμιές, ευτράπελα ή και το να εκτεθείς. Πάρε χρόνο, για να χαλαρώσεις και να μαζέψεις τις δυνάμεις σου. Πέρνα από έναν έλεγχο κάποιες οικονομικές συμφωνίες, ακόμα κι αν τις είχες ξανά δει στο παρελθόν, καθώς κάτι μπορεί να άλλαξε και τελικά τώρα να σε συμφέρουν περισσότερο, έτσι;

DON’TS: Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που φαίνεται εξαρχής πως θα χαλάσουν είτε τη διάθεσή σου είτε το κλίμα που επικρατεί. Στα επαγγελματικά, μην κουτσομπολεύεις άλλους συναδέλφους σου. Σα δε ντρέπεσαι! Γενικώς μην κινείσαι παρασκηνιακά. Μην λες πολλά και ειδικά όχι παντού, γιατί δεν είναι όλα έτσι όπως φαίνονται, σωστά;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σήμερα τα πράγματα έχουν μια καλή και ομαλή ροή μεν, το δικό σου το πρόγραμμα είναι βεβαρημένο δε. Αν, όμως, παίξεις σωστά τα χαρτιά σου, τότε θα μπορέσεις και να ξεμπερδέψεις με τις δουλειές σου, αλλά και να ξεκλέψεις λίγο χρόνο για τους φίλους ή την σχέση σου, αν έχεις. Έχεις αισιοδοξία και άρα μπορείς να προχωρήσεις μπροστά.

DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς με τα σχέδιά σου, καθώς ίσως καταφέρεις να υλοποιήσεις μερικά από αυτά. Ή και όλα. Γιατί όχι; Μην αγνοείς τις συζητήσεις που ανοίγονται μπροστά σου, γιατί μπορεί να κλείσεις κάποιο deal μέσω αυτών. Μην είσαι απρόσεκτος στους οικονομικούς προγραμματισμούς που κάνεις. Μην ξοδεύεις αλόγιστα.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Στα επαγγελματικά, όλα κυλούν ομαλά σήμερα. Μάλιστα δεν αποκλείεται να λάβεις στήριξη από κάποιους συναδέλφους ή ακόμα και τους ανώτερούς σου, προκειμένου να ολοκληρώσεις τις υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει. Απόλαυσε αυτό το όμορφο κλίμα, καθώς δεν ξέρουμε για πόσο θα κρατήσει, σωστά; Κοινώς ό,τι αρπάξει ο απαυτός σου!

DON’TS: Μην αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο αντιδράς στα διάφορα σχόλια που ακούς. Μην τα παίρνεις όλα προσωπικά, καθώς δεν έχουν τα πάντα εσένα ως στόχο, έτσι; Αν κάποιος σου επισημάνει κάποια λάθη που έχεις κάνει, τότε μην το πάρεις ως υπόδειξη αυτό, αλλά ως μία απλή επισήμανση.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Σήμερα πάρε αποστάσεις από τα γεγονότα, άφησέ τα να εξελιχθούν από μόνα τους κι εσύ απλά go with the flow! Γενικά να σου θυμίσω πως πρέπει να διαφυλάξεις την καλή σου διάθεση. Οπότε κάνε τις ανάλογες κινήσεις. Σε εμπιστεύομαι! Εστίασε μόνο στα θετικά. Μπορείς να αφεθείς στο φλερτ και στις όμορφες συζητήσεις που προκύπτουν.

DON’TS: Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες και μην προσπαθείς να βγάλεις άκρη για τα παρασκηνιακά σκηνικά που φτάνουν στα αυτιά σου. Όποιος θέλει να κινείται κατά αυτόν τον ύπουλο τρόπο, πρόβλημά του! Εσύ τι ασχολείσαι; Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου. Παράλληλα, μην αφήσεις τίποτα να χαλάσει την καλή διάθεση που έχεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Γιατί ο Ζοχράν Μαμντάνι επέλεξε να εμφανιστεί με ένα τζάκετ Carhartt που σχεδίασε η σύζυγός του;
Πολιτική θέση 08.02.26

Γιατί ο Ζοχράν Μαμντάνι επέλεξε να εμφανιστεί με ένα τζάκετ Carhartt που σχεδίασε η σύζυγός του;

Καθώς αντιμετώπιζε το κρύο και μια μεγάλη χιονοθύελλα, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εμφανίστηκε με ένα μπουφάν Carhartt, ειδική παραγγελία για τον ίδιο, το οποίο σχεδιάστηκε με τη βοήθεια της συζύγου του, Ράμα Ντουβάτζι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»
30 μείον 08.02.26

Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»

«Ακόμα δεν έχω ανανεώσει την γκαρνταρόμπα, αλλά θα την ανανεώσω. Τώρα πάω στον παθολόγο-διατροφολόγο κάθε εβδομάδα και με φροντίζει και με ζυγίζει, μου δίνει τη διατροφή μου» θα πει η ηθοποιός Ελένη Καστάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Σύνταξη
Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί – Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν
1 Ιουλίου 2020 08.02.26

Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί - Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν

Νέο βίντεο που περιλαμβάνεται στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν παρέχει μια ματιά εκ των έσω στην μεσημεριανή ρουτίνα της καταδικασμένης για σεξουαλικά εγκλήματα Γκισλέιν Μάξγουελ, πριν μεταφερθεί σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας τον Αύγουστο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της
Βίντεο 08.02.26

Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της

Η Cardi B χάρισε άθελά της ένα viral στιγμιότυπο στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο, όταν επιχείρησε να κάνει lap dance σε ένα ρομπότ, με το μηχάνημα να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει πάνω της

Σύνταξη
Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Μια υπενθύμιση 08.02.26

Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Η 50χρονη ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν, γεννημένη στη Νότια Αφρική, εμφανίστηκε με την επίσημη ιδιότητά της ως πρέσβειρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών για να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας εμπνευσμένο από τον Νέλσον Μαντέλα στο πλήθος στο Στάδιο Σαν Σίρο την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;
Όλα όσα είπε 08.02.26

Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;

Μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση του με την Ελένη Φουρέιρα, ο Παντελής Τουτουντζής τόνισε ότι προέχει ο άνθρωπος πίσω από τη σκηνή, ενώ αναφέρθηκε και στους στενούς δεσμούς του με τη Δούκισσα Νομικού και την Άννα Βίσση

Σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»
«Πάμε!» 07.02.26

Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»

Σε ομιλία του στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα, ο Άνταμ Σάντλερ στάθηκε στη συνεργασία του με τον αείμνηστο Φίλιπ Σίμορ Χόφμαν στην σουρεαλιστική κωμωδία «Χτυπημένος από έρωτα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Παπαστεφάνου – Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του
Ιστορία ερτζιανών 07.02.26

Γιώργος Παπαστεφάνου - Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του

«Ο Γιάννης Βόγλης μου ζήτησε δανεικά για να κολλήσει σε μια κοπέλα, την οποία και παντρεύτηκε» θα πει σε άλλο σημείο της πιο πρόσφατης συνέντευξής του ο κορυφαίος ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Παπαστεφάνου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας – Ρεκόρ απολύσεων τον Γενάρη
Ρεκόρ απολύσεων 09.02.26

ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας - Ο χειρότερος Γενάρης από το 2009

Ο Τραμπ χάρισε στις ΗΠΑ τον χειρότερο Γενάρη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, δηλώνουν αναλυτές. Τόσες πολλές απολύσεις τέτοιο μήνα έχουν να γίνουν από το 2009, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026
Αγορά εργασίας 09.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026

Σχεδόν 1 εκατ. άτομα έχασαν τη δουλειά τους το δ' τρίμηνο του 2025, ενώ το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν αρνητικό κατά -240.000 θέσεις εργασίας. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Πολιτική 09.02.26

Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εστίαση στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού
Χωρίς να το ξέρουμε; 09.02.26

Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού

Ενώ η Ευρώπη έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο στα εδώδιμα έντομα, η χώρα μας κάνει τα πρώτα της βήματα στην παραγωγή τους - Διχασμένο το κοινό απέναντι σε μια βιώσιμη αλλά αμφιλεγόμενη τροφική επιλογή

Μιχάλης Γελασάκης
Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»
Συνέντευξη 09.02.26

Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»

Ο αμερικανός πρώην πρεσβευτής στην Αθήνα μιλάει για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στάση του Τραμπ έναντι της Τουρκίας, ενώ τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ

Μαρία Βασιλείου
Χονγκ Κονγκ: 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου Τζίμι Λάι
Τζίμι Λάι 09.02.26

20 χρόνια κάθειρξη σε πρώην μεγιστάνα του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ

Ο Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνας του Τύπου, καταδικάστηκε σε εικοσαετή κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνταξη
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Σταματά ο ανεφοδιασμός 09.02.26

Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας ασυνήθιστων για αυτήν την εποχή ισχυρών βροχοπτώσεων
«Κλιματική κρίση» 09.02.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Κολομβία

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές της Κολομβίας και έγιναν αιτία να χάσουν τουλάχιστον 13 άνθρωποι τη ζωή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία είναι ασυνήθιστα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύνταξη
Κούβα: Δύο πολεμικά πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει το Μεξικό
Με πολεμικά πλοία 09.02.26

Το Μεξικό στέλνει στην Κούβα πάνω από 814 τόνους τροφίμων

Δύο πολεμικά πλοία φορτωμένα με 814 και πλέον τόνους τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό απέπλευσαν από το Μεξικό και αναμένεται να φτάσουν σε τέσσερις ημέρες στην Κούβα.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο