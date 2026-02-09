Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Το κλειδί για να βγάλει κανείς χρήματα στην επιχείρηση χρυσού είναι η αστάθεια, ισχυρίζεται ο χονδρέμπορος Ζου Ζουντόνγκ, και για αυτόν τον, η περασμένη χρονιά ήταν κατακλυσμός πλούτου.

«Χρειάζεται αστάθεια για να ζεσταθεί η αγορά, διαφορετικά είναι απλώς επίπεδη», είπε στους Financial Times, πίνοντας τσάι στην περιοχή χονδρικής πώλησης χρυσού Shuibei της Shenzhen στη νότια Κίνα.

Το μέλλον, πρόσθεσε, είναι λαμπρό, τουλάχιστον για τα υπόλοιπα τρία χρόνια της θητείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Νομίζω ότι τον χρειαζόμαστε να παραμείνει στην εξουσία».

Η αυτοπεποίθηση του Ζου αντανακλούσε την περιφρόνηση στη Shuibei – έναν κόμβο παραγωγής, χονδρικής και λιανικής πώλησης που χειρίζεται περίπου το 70% των ετήσιων φυσικών παραδόσεων του Χρηματιστηρίου Χρυσού της Σαγκάης – ημέρες αφότου μια σειρά από πολύτιμα μέταλλα σημείωσαν μερικές από τις πιο απότομες απώλειές τους εδώ και δεκαετίες.

Η τιμή του χρυσού έχει καταρρεύσει, αφότου ο Τραμπ πρότεινε τον Κέβιν Γουόρς ως τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Η πτώση έθεσε τέλος σε ένα εκρηκτικό ράλι που είχε ωθήσει το κίτρινο μέταλλο στο ιστορικό υψηλό των 5.595 δολαρίων ανά ουγγιά.

Αλλά με τον χρυσό να ανεβαίνει αυτή την εβδομάδα και να παραμένει πάνω από 80% υψηλότερος από ό,τι στις αρχές του 2025, οι χονδρέμποροι της Shuibei ήταν σίγουροι ότι θα μπορούσαν να αντέξουν την αναταραχή.

Σε όλη την Κίνα, ο χρυσός αποτελεί εδώ και καιρό ένα σημαντικό μέσο αποθήκευσης αξίας και μια φυσική εναλλακτική λύση στις καταθέσεις χαμηλού επιτοκίου στις κρατικές τράπεζες. Ενόψει της σεληνιακής νέας χρονιάς, οι πωλητές χρυσού και πολύτιμων μετάλλων περιφέρονται στους δρόμους της Shuibei, κινούμενοι ανάμεσα σε δεκάδες επιχειρήσεις χρυσού, ασημιού, νεφρίτη και πλατίνας.

Πότε ο χρυσός άρχισε να ανεβαίνει

«Η μανία των μετάλλων ξεκίνησε γύρω στο τέλος του 2022», δήλωσε στους FT η πωλήτρια χρυσού Χουάνγκ Κιανκιάν, αναφερόμενη στην ορμή για την απόκτηση ασφάλειας σε περιουσιακά στοιχεία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Στο παρελθόν κάναμε λιγότερες συναλλαγές σε ένα χρόνο από ό,τι τώρα σε ένα μήνα. Από το 2023, το 2024 ο όγκος μας ήταν αρκετά μεγάλος… Διαχειριζόμαστε περισσότερα από 10.000 από αυτά [μικρές ράβδους] την ημέρα», είπε.

Η αισιοδοξία δεν περιορίζεται μόνο στον χρυσό. Ο Λι Ζαοφένγκ, ένας άλλος χονδρέμπορος, δήλωσε στους FT ότι τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα. «Σήμερα, ολόκληρη η αγορά πολύτιμων μετάλλων είναι αρκετά καλή», πρόσθεσε.

Μετά την πτώση του χρυσού τις τελευταίες ημέρες, ο Γκου Τσιανχόνγκ, ο οποίος διατηρεί έναν πάγκο που πουλάει χρυσά μπιχλιμπίδια και ασημένιες ράβδους στο υπόγειο ενός από τα εμπορικά κέντρα της περιοχής, δήλωσε ότι οι πωλήσεις έχουν επιβραδυνθεί. «Οι Κινέζοι αγοράζουν ακριβά και δεν αγοράζουν φθηνά», πρόσθεσε. «Ίσως να μπορέσουν να αντέξουν την πτώση της τιμής του χρυσού, αλλά η απότομη πτώση της τιμής του ασημιού πιθανότατα θα είναι υπερβολική».

Η πιθανότητα απωλειών έγινε σαφής όταν βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν θυμωμένους ανθρώπους να κατακλύζουν τους δρόμους του Shuibei για να απαιτήσουν επιστροφές χρημάτων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών Jieworui. Οι αναρτήσεις ανέφεραν ότι οι χρήστες δεν μπόρεσαν να αποσύρουν χρήματα από την πλατφόρμα.

Σκληρά πλήγματα για κάποιους

Η πλατφόρμα, ένα υβρίδιο ιδιωτικού χρηματιστηρίου συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και φυσικού χρηματιστηρίου, υποσχόταν σχετικά υψηλότερες αποδόσεις στις καταθέσεις χρυσού, ενώ παράλληλα διαφημίζει μια δωρεάν υπηρεσία κατασκευής κοσμημάτων, δήλωσε στους FT ο Ντάρεν Λενγκ, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας Zhonglun W&D με έδρα τη Σεντζέν. Καθώς οι τιμές κατέρρευσαν, οι επενδυτές έσπευσαν να εξαργυρώσουν τις συμμετοχές τους, προκαλώντας κρίση ρευστότητας στην Jieworui, δήλωσε ο Λενγκ.

Η Jieworui προσφέρει τώρα στους επενδυτές κούρεμα έως και 90% του κεφαλαίου τους. Σε ειδοποίηση προς τους επενδυτές, την οποία είδαν οι Financial Times, η εταιρεία ανέφερε: «Εάν δεν είχε συμβεί η μαζική εξαγορά, η εταιρεία θα μπορούσε να ολοκληρώσει όλες τις πληρωμές ομαλά. Μετά την έναρξη της μαζικής εξαγοράς, οι λειτουργίες διαταράχθηκαν σοβαρά… καθιστώντας τις κανονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες μη βιώσιμες».

Πρόσθεσε ότι έχει υποβάλει αίτηση για να τεθούν τα περιουσιακά της στοιχεία υπό κυβερνητική εποπτεία. «Ακόμα και στο χειρότερο σενάριο, η εταιρεία θα εξακολουθήσει να αποπληρώνει τα κέρδη όλων σε αναλογική βάση», ανέφερε. Η πλατφόρμα είχε ξεκινήσει τις αποπληρωμές υπό κυβερνητική εποπτεία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ένας επενδυτής με έδρα τη Σεντζέν, με το επώνυμο Τσεν, δήλωσε στους FT ότι φοβόταν μια απώλεια χαρτοφυλακίου περίπου 50.000 γιουάν (7.200 δολάρια). «Είναι ντροπή», είπε ο Τσεν. «Ένιωσα απαίσια και δεν τόλμησα να πω στην οικογένειά μου για την απώλεια. Έκανα πρόσθετες επενδύσεις μόνο γύρω στις 19 Ιανουαρίου και τώρα νιώθω τρομοκρατημένος».

Αλλού στο Shuibei, οι έμποροι λένε ότι η πρόσφατη άνοδος των πολύτιμων μετάλλων έχει προστατεύσει τους εμπόρους από σημαντικές απώλειες.

«Αν μιλάμε για πωλήσεις, [η πρόσφατη πτώση] μας έχει επηρεάσει, αλλά δεν έχει επηρεάσει τις αποδόσεις του κεφαλαίου μας, επειδή αγοράσαμε σε σχετικά χαμηλή τιμή», δήλωσε μια χονδρέμπορος πλατίνας.

Πηγή: ot.gr