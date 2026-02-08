Χιμένεθ: «H ομάδα τα έδωσε όλα, όμως η ισοπαλία στην έδρα μας δεν είναι ικανοποιητικό αποτέλεσμα»

Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι με 0-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για την 20η αγωνιστική της Super League και ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το παιχνίδι μίλησε στο flash interview και δήλωσε πως δεν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.

Ωστόσο ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στο γεγονός πως οι κίτρινοι δεν έχουν ηττηθεί σε κανένα ντέρμπι εντός έδρας την εφετινή σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χιμένεθ:

«Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και ήρθε να αγωνιστεί ως πρωτοπόρος. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ πως είχαμε τις ευκαιρίες μας να πάρουμε τη νίκη, με πιο χαρακτηριστική την κεφαλιά του Φαμπιάνο. Είναι δεδομένο ότι η ομάδα τα έδωσε όλα στο γήπεδο, όμως για εμένα η ισοπαλία στην έδρα μας δεν είναι ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά αποκτήματα που αγωνίστηκαν απόψε, έχουν κάνει ελάχιστες προπονήσεις μαζί μας. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα βασίζεται σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές και εμείς είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε να βγάλουν το 100% του εαυτού τους».

Στη συνέντευξη Τύπου ο Χιμένεθ πρόσθεσε:

Για το παιχνίδι: «Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με μια ισοπαλία στην έδρα μας, ακόμη και να έχουμε παίξει με μια καλή ομάδα, όπως ο ΠΑΟΚ. Είχαμε στο τέλος του αγώνα μια μεγάλη ευκαιρία για να κερδίσουμε το παιχνίδι.

Σίγουρα ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρίες, όμως οι περισσότερες ήρθαν από δικά μας λάθη στο κέντρο. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι κρατήσαμε το μηδέν στην άμυνα, πάνω σε αυτό θα πατήσουμε για την συνέχεια και θα χτίσουμε. Οι παίκτες μου ήταν όλοι εξαιρετικοί και έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό.

Απέναντι σε μια ομάδα που παίζει παντού αυτοματοποιημένα και είναι έτοιμη. Θεωρώ πως είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Με λίγη τύχη, αν είχε μπει το γκολ του Φαμπιάνο, θα λέαμε άλλα τώρα. Θέλαμε να προσφέρουμε μια νίκη στον κόσμο μας και γι’αυτό τον λόγο ζητάμε συγνώμη, γιατί θεωρούμε πως στα εντός έδρας ,τουλάχιστον, θα πρέπει να παίρνουμε την νίκη, ανεξαρτήτως αντιπάλου».

Για Κουαμέ και Γκαρέ:

«Το έχω πει εδώ και πολλούς μήνες πως τον Χειμώνα είναι δύσκοολο να βρούμε ακριβώς όλους τους παίκτες με τα χαρακτηριστικά που θέλουμε. Είμαι υποχρεωμένος να δουλέψω με όσους έχω και όσους έρθουν και να πάρω το 100% από όλους. Προσπάθησαν όλα τα παιδιά, όμως έχουμε να δώσουμε πολλά ακόμη».

Για τα λάθη:

«Από την προσωπική μου εμπειρία, είτε ως παίκτης, είτε ως ποπονητής, πάρα πολλές φορές μπορούμε να επικεντρωθούμε στα λάθη και ίσως να πρέπει να αναλύσουμε το τι οδήγησε τους παίκτες μας να κάνουν αυτά τα λάθη. Η ποιοτητα του ΠΑΟΚ σήμερα μας οδήγησε στο να κάνουμε αυτά τα λάθη. Θέλω να ξεκινάμε το παιχνίδι μας από πίσω. Αυτό μου αρέσει. Ο ΠΑΟΚ όμως είχε μια αποτελεσματική πίεση, λόγω της ταχύτητας και της έντασης των παικτών του. Θεωρώ επομένως πως ο ΠΑΟΚ μας οδήγησε στα ατομικά μας λάθη».