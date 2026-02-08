Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: «Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον – Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)
Η Λίντσεϊ Βον υπέστη σοβαρή πτώση και αποσύρθηκε από τον αγώνα κατάβασης από τον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 την Κυριακή, στην Κορτίνα ντ΄ Αμπέτσο.
- De facto προσάρτηση: Νέα ισραηλινά μέτρα ενισχύουν τον έλεγχο και τους παράνομους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη
- Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα; Είχε σπίτια και οικόπεδα, τώρα είναι γεμάτη γραφεία και ξενοδοχεία
- Χρήση ελαστικών βλημάτων προτείνει ο πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
- Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας
Η Λίντσεϊ Βον, η οποία αγωνίζεται στα 41 χρόνια της παρά τον τραυματισμό στο γόνατο, υπέστη σοβαρό ατύχημα και αποσύρθηκε από τον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 την Κυριακή, στην Κορτίνα ντ΄ Αμπέτσο.
Η «βασίλισσα της ταχύτητας», η Ολυμπιονίκης του 2010, έπεσε νωρίς στην πορεία της, παραμένοντας ξαπλωμένη στο έδαφος πριν της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα.
Η πτώση της Λίντσεϊ Βον
Το ιατρικό επιτελείο παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες στην αθλήτρια, η οποία αδυνατούσε να συνεχίσει, και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε νοσοκομείο της περιοχής με ελικόπτερο.
Αγωνιζόταν με κομμένο χιαστό η Λίντσεϊ Βον
Η Βον αγωνιζόταν με σοβαρό πρόβλημα στο αριστερό γόνατο, καθώς είχε υποστεί ρήξη χιαστού μόλις μία εβδομάδα πριν την έναρξη των αγώνων, και συγκεκριμένα σε αγώνα στο Κραν Μοντανά στις 30 Ιανουαρίου 2026, επιλέγοντας ωστόσο να συμμετάσχει με τη χρήση επιγονατίδας.
Η απόφασή της να επιστρέψει στην ενεργό δράση τον Νοέμβριο του 2024, πέντε χρόνια μετά την απόσυρσή της και έπειτα από σοβαρή χειρουργική επέμβαση, είχε ήδη συζητηθεί έντονα. Η Λίντσεϊ Βον παραμένει μια από τις σπουδαιότερες αθλήτριες στην ιστορία του αλπικού σκι, έχοντας κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα World Cup και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2010.
- Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!
- Γιουβέντους-Λάτσιο 2-2: Η «Μεγάλη Κυρία» έσωσε την παρτίδα στο 90+6’
- Μεντιλίμπαρ: «Είναι πολύ μικρή η διαφορά στην κορυφή»
- Μπενίτεθ: «Είναι μια νίκη που θα μας δώσει μεγάλη ώθηση»
- Super League: Η βαθμολογία μετά την 20η αγωνιστική
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 20ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1: Νικητές στο ντέρμπι οι «πράσινοι» με Ταμπόρδα (vids)
- Ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ το γκολ του Παντελίδη (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις