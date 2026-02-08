Η Λίντσεϊ Βον, η οποία αγωνίζεται στα 41 χρόνια της παρά τον τραυματισμό στο γόνατο, υπέστη σοβαρό ατύχημα και αποσύρθηκε από τον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 την Κυριακή, στην Κορτίνα ντ΄ Αμπέτσο.

Η «βασίλισσα της ταχύτητας», η Ολυμπιονίκης του 2010, έπεσε νωρίς στην πορεία της, παραμένοντας ξαπλωμένη στο έδαφος πριν της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα.

Η πτώση της Λίντσεϊ Βον

Το ιατρικό επιτελείο παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες στην αθλήτρια, η οποία αδυνατούσε να συνεχίσει, και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε νοσοκομείο της περιοχής με ελικόπτερο.

Αγωνιζόταν με κομμένο χιαστό η Λίντσεϊ Βον

Η Βον αγωνιζόταν με σοβαρό πρόβλημα στο αριστερό γόνατο, καθώς είχε υποστεί ρήξη χιαστού μόλις μία εβδομάδα πριν την έναρξη των αγώνων, και συγκεκριμένα σε αγώνα στο Κραν Μοντανά στις 30 Ιανουαρίου 2026, επιλέγοντας ωστόσο να συμμετάσχει με τη χρήση επιγονατίδας.

Η απόφασή της να επιστρέψει στην ενεργό δράση τον Νοέμβριο του 2024, πέντε χρόνια μετά την απόσυρσή της και έπειτα από σοβαρή χειρουργική επέμβαση, είχε ήδη συζητηθεί έντονα. Η Λίντσεϊ Βον παραμένει μια από τις σπουδαιότερες αθλήτριες στην ιστορία του αλπικού σκι, έχοντας κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα World Cup και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2010.