«Πλησιάζει στη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Χέιζ-Ντέιβις»
Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει καταθέσει πρόταση για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και δημοσίευμα του Sport5 υποστηρίζει πως έχει κερδίσει την κούρσα για τον παίκτη.
Η μάχη για την υπογραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δείχνει ότι θα έχει αίσιο τέλος για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Sport5, αφού ο παίκτης πλησιάζει στην ομάδα από το Ισραήλ
Συγκεκριμένα, Φενέρμπαχτσε και Xάποελ Τελ Αβίβ έμειναν να διεκδικούν τον παίκτη, μετά το «Χ» στον Παναθηναϊκό, αλλά πλέον οι Ισραηλινοί είναι πολύ κοντά στο να πάρουν την υπογραφή του.
Ο Χέιζ-Ντέιβις και η σχέση που έχει με τον Ιτούδη
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Χάποελ κέρδισε την κούρσα λόγω της σχέση του Ιτούδη με τον παίκτη, αφού τον είχε πάρει στη Φενέρμπαχτσε από την Μπαρτσελόνα, δίνοντάς του σημαντικό ρόλο, αλλά και τα 10 εκατομμύρια δολάρια για 2,5 χρόνια.
Ο Χέιζ-Ντέιβις έπαιξε σε 27 αγώνες με τους Σανς (1.3 πόντοι, 1.2 ριμπάουντ ανά 7.2 λεπτά) και πλέον η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για να φανεί αν θα γίνει κάτοικος Ισραήλ.
