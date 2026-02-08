ΠΑΟΚ: Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Βικελίδης

Την 11άδα με την οποία ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης» στις 19:00, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Super League, ανακοίνωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Σε αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Μεϊτέ, ο οποίος μάλιστα έμεινε τελείως εκτός αποστολής λόγω μικροενοχλήσεων που ένιωσε. Έτσι στο βασικό σχήμα στη μεσαία γραμμή ξεκινάει ο Χρήστο Ζαφείρης, μαζί με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ, ενώ ο Πέλκας θα έχει πάλι επιτελικό ρόλο κινούμενος λίγο πιο μπροστά.

Αναλυτικότερα στην εστία θα είναι ο Γίρι Παβλένκα, ενώ στην άμυνα από τ΄αριστερά προς τα δεξιά θα αγωνιστούν οι Μπάμπα, Βολιάκο, Λόβρεν και Κένι.

Από εκεί και πέρα στα χαφ, το δίδυμο θα συνθέσουν όπως είπαμε ο Ζαφείρης με τον Οζντόεφ, ενώ μπροστά τους και πίσω από τον επιθετικό Γιακουμάκη θα κινείται ο ο Πέλκας ως «δεκάρι». Τέλος τις πτέρυγες της επίθεσης θα καλύψουν οι Ζίβκοβιτς δεξιά και Ντεσπόντοφ αριστερά, καθώς Τάισον κρίθηκε σωστό από τον Ρουμπάνο τεχνικό να μείνει στον πάγκο ώστε να πάρει «ανάσες».

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Λόβρεν, Βολιάκο, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο: Tσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Τάισον, Μπαλντέ, Γερεμέγεφ, Μύθου.