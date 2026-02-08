ΠΑΟΚ: Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Βικελίδης
Οι επιλογές του Λουτσέσκου για την 11άδα του ΠΑΟΚ που θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο Βικελίδης (19:00), στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής Super League.
Την 11άδα με την οποία ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης» στις 19:00, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Super League, ανακοίνωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.
Σε αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Μεϊτέ, ο οποίος μάλιστα έμεινε τελείως εκτός αποστολής λόγω μικροενοχλήσεων που ένιωσε. Έτσι στο βασικό σχήμα στη μεσαία γραμμή ξεκινάει ο Χρήστο Ζαφείρης, μαζί με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ, ενώ ο Πέλκας θα έχει πάλι επιτελικό ρόλο κινούμενος λίγο πιο μπροστά.
Αναλυτικότερα στην εστία θα είναι ο Γίρι Παβλένκα, ενώ στην άμυνα από τ΄αριστερά προς τα δεξιά θα αγωνιστούν οι Μπάμπα, Βολιάκο, Λόβρεν και Κένι.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Λόβρεν, Βολιάκο, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης.
Στον πάγκο: Tσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Τάισον, Μπαλντέ, Γερεμέγεφ, Μύθου.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». #PreGame #PamePAOKARA #ARISPAOK #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/gou6OZwMYE
— PAOK FC (@PAOK_FC) February 8, 2026
- Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!
- Γιουβέντους-Λάτσιο 2-2: Η «Μεγάλη Κυρία» έσωσε την παρτίδα στο 90+6’
- Μεντιλίμπαρ: «Είναι πολύ μικρή η διαφορά στην κορυφή»
- Μπενίτεθ: «Είναι μια νίκη που θα μας δώσει μεγάλη ώθηση»
- Super League: Η βαθμολογία μετά την 20η αγωνιστική
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 20ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1: Νικητές στο ντέρμπι οι «πράσινοι» με Ταμπόρδα (vids)
- Ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ το γκολ του Παντελίδη (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις