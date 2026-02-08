Όταν ο χρόνος σταματά: Τα συγκλονιστικά βίντεο από την τραγωδία της Θύρας 7

Σαν σήμερα πριν από 45 χρόνια έλαβε χώρα η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Την 8η Φεβρουαρίου 1981 ο χρόνος σταμάτησε. Η τραγωδία της Θύρας 7, με τον χαμό 21 ανθρώπων, προκάλεσε πανελλήνιο σοκ. Θρήνο. Θλίψη. Και στεναχώρια απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη τη χώρα.

Από τη χαρά, στη θλίψη. Από τους πανηγυρισμούς, στον σπαραγμό. Από την αποθέωση στον οδυρμό. 21 άνθρωποι που πήγαν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, στο 6-0 του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους. Μια «μαύρη» ημέρα για ολόκληρη την Ελλάδα, με τα βίντεο που κυκλοφορούν για την τραγωδία της 8ης Φεβρουαρίου του 1981 να είναι συγκλονιστικά. Τότε που σταμάτησε ο χρόνος και το μεγάλο λιμάνι βυθίστηκε σε ανείπωτο πόνο.

Πόνο και θλίψη. Στεναχώρια και οργή. Οι οπαδοί των Πειραιωτών λίγο πριν ολοκληρωθεί το ντέρμπι με την «Ένωση», όρμησαν στα σκαλοπάτια της θύρας 7, με προορισμό τα αποδυτήρια. Για να βγουν έπρεπε να περάσουν από ένα μακρύ ημικυκλικό διάδρομο και στη συνέχεια να στρίψουν σε ένα κατηφορικό τούνελ με πολύ μικρά σκαλιά.