Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1: Νικητές στο ντέρμπι οι «πράσινοι» με Ταμπόρδα (vids)

Περισσότερα σε λίγο…

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μπιανκόν και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Σιπιόνι και Έσε ήταν οι δύο στα χαφ, με τους Ποντένσε και Ροντινέι στα δύο άκρα και τον Ταρέμι με τον Ελ Κααμπί στην επίθεση. Ο Μπενίτεθ από την άλλη πλευρά, παρέταξε τον Παναθηναϊκό με τον Λαφόν στο τέρμα και τους Γεντβάι, Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν στην τριάδα της άμυνας. Οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος ήταν οι δύο φουλ μπακ-χαφ, με τον Σιώπη και τον Κουντούρη στο κέντρο και τους Ταμπόρδα – Αντίνο πίσω από τον Τετέι.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και απείλησε στο δεύτερο λεπτό με τον Ταρέμι.

Ο Ιρανός επιθετικός έκανε το γύρισμα από δεξιά, αλλά ο Λαφόν έπεσε και απομάκρυνε την τελευταία στιγμή μπροστά από την Ελ Κααμπί. Στο 4’ ο Ταρέμι σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα σταμάτησε πάνω στον Πάλμερ-Μπράουν.

Οι Ερυθρόλευκοι είχαν την κατοχή της μπάλας και πίεζαν για το γκολ, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό. Ο Ταμπόρδα «έσπασε» στον Τετέι, αυτός έδωσε ξανά στον Αργεντινό, ο Λατινοαμερικάνος πήρε τις κόντρες και με σουτ από πλάγια θέση νίκησε τον Τζολάκη για το 1-0 του Παναθηναϊκού. Ο Κοστίνια προσπάθησε να σώσει, αλλά η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή. Η φάση ελέγχθηκε για οφσάιντ του Τετέι και τελικά το γκολ μέτρησε, μετά την εξέταση από το VAR και τη χρήση του ημι-αυτόματου οφσάιντ.

<br /> ﻿

*Ο Ταμπόρδα στάθηκε τυχερός, πήρε τις κόντρες και άνοιξε το σκορ.

Μετά το γκολ ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει και είχε τέσσερις τελικές μέχρι το 30’. Στο 11’ και στο 15’ με τον Ταρέμι, αλλά στην πρώτη περίπτωση η μπάλα έφυγε άουτ και στη δεύτερη μπλόκαρε ο Λαφόν.

Στο 17’ ο Έσε δοκίμασε το πόδι του, αλλά ο πορτιέρο του Παναθηναϊκού μπλόκαρε το φαλτσαριστό σουτ που έκανε ο Αργεντινός. Στο 29’ ο Ποντένσε σούταρε από μακριά, αλλά μπάλα η κόντραρε στον Σιώπη και πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Λαφόν

Στο 31’ και στο 37’ ο Παναθηναϊκός είχε δύο κεφαλιές. Μια από τους Τετέι και μια από τον Πάλμερ – Μπράουν, αλλά και στις δύο περιπτώσεις η μπάλα έφυγε άουτ. Με κεφαλιά προσπάθησε να απειλήσει και ο Ταρέμι στο 43’, αλλά η προσπάθειά του δεν είχε δύναμη και ο Λαφόν μπλόκαρε, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 0-1.

Πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε την πρώτη του αλλαγή στο παιχνίδι, με τον Ζέλσον Μαρτίνς αντί του Κοστίνια. Ο Βάσκος τεχνικός έφερε τον Πορτογάλο εξτρέμ από τον πάγκο και ο Ροντινέι συνέχισε το παιχνίδι ως δεξί μπακ.

Στο 48’ ο Καλάμπρια έπεσε με πολλή δύναμη πάνω στον Έσε, με τον διαιτητή να δείχνει την κίτρινη κάρτα στον Ιταλό, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των γηπεδούχων για κόκκινη.

<br />

*Το σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε.

Το πρώτο κομμάτι στην επανάληψη κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά τον Παναθηναϊκό να έχει κλείσει τους διαδρόμους προς την εστία του Λαφόν, με διπλή ζώνη άμυνας. Στο 61’ οι Ερυθρόλευκοι απείλησαν με τον Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινό έκανε το σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Παναθηναϊκός απάντησε στην ευκαιρία του Αφρικανού με τον Αντίνο. Ο Αργεντινός σούταρε δυνατά έξω από την περιοχή, αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε με δυσκολία σε κόρνερ. Στο 64’ ο Μεντιλίμπαρ έκανε δύο ακόμα αλλαγές, με τους Κλέιτον και Τσικίνιο να παίρνουν τις θέσεις των Ελ Κααμπί και Σιπιόνι. Στο 70’ ο Ράφα Μπενίτεθ έριξε στο ματς τους Σβιντέρσκι και Ζαρουρί αντί των Τετέι και Ταμπόρδα, που είχαν κουραστεί.

Στο 76’ ο Κλέιτον σούταρε μέσα από την περιοχή, μετά από γύρισμα του Ταρέμι, η μπάλα κόντραρε στον Ζέλσον Μαρτίνς και έφυγε άουτ. Ένα λεπτό αργότερα, ο Μπενίτεθ έκανε μια ακόμα αλλαγή, με τον Παντελίδη αντί του Αντίνο.

Στο 78’ ο Ολυμπιακός άγγιξε το 1-1, με τον Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά ο Πορτογάλος έχασε το… άχαστο. Ο Ταρέμι έκανε το τακουνάκι, ο Ποντένσε γύρισε από αριστερά, η μπάλα πέρασε από τον Λαφόν, αλλά ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός σε κενή εστία την έστειλε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Μαρτίνς δεν έβαλε σωστά το πόδι του και έδωσε ύψος στην μπάλα.

<br />

*Η μεγάλη ευκαιρία του Ζέλσον.

Στο 80’ ήταν σειρά του Παναθηναϊκού να απειλήσει. Ο Ζαρουρί γύρισε από αριστερά, ο Παντελίδης πλάσαρε με εξουδετερωμένο τον Τζολάκη, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Λίγο πριν το φινάλε (87’), είχαμε τέσσερις αλλαγές. Δύο για κάθε ομάδα. Για τον Ολυμπιακό μπήκαν στο παιχνίδι οι Γιαζίτσι και Μουζακίτης αντί των Έσε και Μπιανκόν, ενώ για τον Παναθηναϊκό μπήκαν στο ματς οι Κώτσιρας και Βιλένα αντί των Καλάμπρια και Κοντούρη.

Στο 90+1’ ο Ροντινέι σούταρε με τη μία από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Τρία λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός έβαλε γκολ με τον Παντελίδη, αλλά ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ, καθώς ο νεαρός άσος ήταν εκτεθειμένος. Στα εναπομείναντα παιχνίδι δεν άλλαξε τίποτα, με το 0-1 να παραμένει μέχρι το τέλος.