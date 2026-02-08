sports betsson
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Όλα τα γκολ και τα highlights της 20ης αγωνιστικής της Super League (vids)
Ποδόσφαιρο 08 Φεβρουαρίου 2026, 23:10

Όλα τα γκολ και τα highlights της 20ης αγωνιστικής της Super League (vids)

Δείτε βίντεο με τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τα παιχνίδια της 20ης αγωνιστικής της Super League.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Spotlight

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής της Super League, με τη διεξαγωγή και των ματς της Κυριακής. Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα των επτά αγώνων.

Στο ματς που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής το Σάββατο, ο Παναιτωλικός πήρε τεράστια εκτός έδρας νίκη στη Λάρισα με 4-1 και ξεκόλλησε με το τρίποντο-ανάσα.

Αντίστοιχα σημαντική νίκη πήρε και ο Αστέρας Aktor στην Τρίπολη επί του Βόλου με 2-0, με τη «μάχη» στην ουρά της βαθμολογίας να ανάβει για τα καλά.

Στο τελευταίο ματς του Σαββάτου, ο Ατρόμητος νίκησε 1-0 εκτός έδρας την Κηφισιά και έμεινε στο «κόλπο» των πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8.

Την Κυριακή πια, στο ματς που άνοιξε την αυλαία, η ΑΕΚ έκανε περίπατο στις Σέρρες, νικώντας 4-0 τον Πανσερραϊκό.

Λίγη ώρα αργότερα, ο ΟΦΗ πήρε τεράστια νίκη επί του Λεβαδειακού με 3-2 στο Ηράκλειο και παρέμεινε στην οκτάδα.

Το βράδυ πια, στο πρώτο ντέρμπι της ημέρας, Άρης και ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0 στο «Κλ. Βικελίδης», αποτέλεσμα που δεν βόλεψε κανέναν από τους δύο.

Τέλος, στο Καραϊσκάκη και το ντέρμπι «αιωνίων», ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού και μείωσε τη διαφορά από τον 4ο Λεβαδειακό στους 6 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 7/2

ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός 1-4
Αστέρας Aktor – Βόλος 2-0
Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1

Κυριακή 8/2

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4
ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2
Άρης – ΠΑΟΚ 0-0
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (21η):

Σάββατο 14/2

17:00 Παναιτωλικός – Αστέρας Aktor
19:30 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
20:00 Βόλος – Άρης

Κυριακή 15/2

17:30 Κηφισιά – ΟΦΗ
19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet

Δευτέρα 16/2

18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη νέα πραγματικότητα στα χρηματιστήρια

Wall Street: Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη νέα πραγματικότητα στα χρηματιστήρια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Κόσμος
Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι στα πρόθυρα ιστορικής νίκης στις πρόωρες εκλογές

Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι στα πρόθυρα ιστορικής νίκης στις πρόωρες εκλογές

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!

Η Βαλένθια άντεξε μέχρι το 64' απέναντι στη Ρεάλ, στο Μεστάγια, όχι όμως παραπάνω. Καρέρας (65') και Εμπαπέ (90+1') «λύτρωσαν» τη «βασίλισσα» η οποία νίκησε με 2-0 και πλησίασε ξανά στην κορυφή.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!

Η Βαλένθια άντεξε μέχρι το 64' απέναντι στη Ρεάλ, στο Μεστάγια, όχι όμως παραπάνω. Καρέρας (65') και Εμπαπέ (90+1') «λύτρωσαν» τη «βασίλισσα» η οποία νίκησε με 2-0 και πλησίασε ξανά στην κορυφή.

Σύνταξη
Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)

Ο Ιταλός αμυντικός έκανε πολύ σκληρό τάκλιν στον Αργεντίνο μέσο των πειραιωτών, αλλά ο Βέλγος διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Παναθηναϊκού

Σύνταξη
LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο

LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Λάτσιο για την 24η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Εκτεθειμένοι Τζήλος, Φωτιάς: Οι φωνές των Σερραίων για το «ευ αγωνίζεσθαι» της ΑΕΚ και η ομολογία Νίκολιτς
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Εκτεθειμένοι Τζήλος, Φωτιάς: Οι φωνές των Σερραίων για το «ευ αγωνίζεσθαι» της ΑΕΚ και η ομολογία Νίκολιτς

Το VAR εξέταζε 5’ το 0-1, όμως δεν το ακύρωσε αν και ο Μάνταλος ήταν οφσάιντ. Επίσης, στο 43’ ο Τζήλος δεν απέβαλε τον Πενράις με 2η κίτρινη. Μέχρι και ο Νίκολιτς παραδέχθηκε ότι τον έβγαλε επειδή φοβήθηκε!

Βάιος Μπαλάφας
Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Αθανασιάδης και Παβλένκα κράτησαν το μηδέν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Αθανασιάδης και Παβλένκα κράτησαν το μηδέν στο «Βικελίδης»

Άρης και ΠΑΟΚ είχαν λίγες καλές στιγμές στο ντέρμπι του «Βικελίδης», ενώ όταν χρειάστηκε οι τερματοφύλακες Αθανασιάδης και Παβλένκα είχαν σωτήριες επεμβάσεις, με αποτέλεσμα να μην σημειωθεί γκολ (0-0).

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας ασυνήθιστων για αυτήν την εποχή ισχυρών βροχοπτώσεων
«Κλιματική κρίση» 09.02.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Κολομβία

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές της Κολομβίας και έγιναν αιτία να χάσουν τουλάχιστον 13 άνθρωποι τη ζωή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία είναι ασυνήθιστα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύνταξη
Κούβα: Δύο πολεμικά πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει το Μεξικό
Με πολεμικά πλοία 09.02.26

Το Μεξικό στέλνει στην Κούβα πάνω από 814 τόνους τροφίμων

Δύο πολεμικά πλοία φορτωμένα με 814 και πλέον τόνους τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό απέπλευσαν από το Μεξικό και αναμένεται να φτάσουν σε τέσσερις ημέρες στην Κούβα.

Σύνταξη
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!

Η Βαλένθια άντεξε μέχρι το 64' απέναντι στη Ρεάλ, στο Μεστάγια, όχι όμως παραπάνω. Καρέρας (65') και Εμπαπέ (90+1') «λύτρωσαν» τη «βασίλισσα» η οποία νίκησε με 2-0 και πλησίασε ξανά στην κορυφή.

Σύνταξη
Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν
Ελλάδα 08.02.26

Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν

Ξαφνιάζουν οι αλλαγές που καταγράφονται στον χάρτη εγκληματικότητας στην Αττική, καθώς περιοχές όπως η Ακρόπολη και το Παγκράτι εμφανίζουν πλέον περισσότερα περιστατικά από γειτονιές που θεωρούνταν μέχρι σήμερα πιο επιβαρυμένες.

Σύνταξη
Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε
Κόσμος 08.02.26

Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε

Η Ισπανία προχωρά σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες χωρίς χαρτιά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οικονομία, να μειώσει την αδήλωτη εργασία και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)

Ο Ιταλός αμυντικός έκανε πολύ σκληρό τάκλιν στον Αργεντίνο μέσο των πειραιωτών, αλλά ο Βέλγος διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Παναθηναϊκού

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο