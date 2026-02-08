Όλα τα γκολ και τα highlights της 20ης αγωνιστικής της Super League (vids)

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής της Super League, με τη διεξαγωγή και των ματς της Κυριακής. Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα των επτά αγώνων.

Στο ματς που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής το Σάββατο, ο Παναιτωλικός πήρε τεράστια εκτός έδρας νίκη στη Λάρισα με 4-1 και ξεκόλλησε με το τρίποντο-ανάσα.

Αντίστοιχα σημαντική νίκη πήρε και ο Αστέρας Aktor στην Τρίπολη επί του Βόλου με 2-0, με τη «μάχη» στην ουρά της βαθμολογίας να ανάβει για τα καλά.

Στο τελευταίο ματς του Σαββάτου, ο Ατρόμητος νίκησε 1-0 εκτός έδρας την Κηφισιά και έμεινε στο «κόλπο» των πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8.

Την Κυριακή πια, στο ματς που άνοιξε την αυλαία, η ΑΕΚ έκανε περίπατο στις Σέρρες, νικώντας 4-0 τον Πανσερραϊκό.

Λίγη ώρα αργότερα, ο ΟΦΗ πήρε τεράστια νίκη επί του Λεβαδειακού με 3-2 στο Ηράκλειο και παρέμεινε στην οκτάδα.

Το βράδυ πια, στο πρώτο ντέρμπι της ημέρας, Άρης και ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0 στο «Κλ. Βικελίδης», αποτέλεσμα που δεν βόλεψε κανέναν από τους δύο.

Τέλος, στο Καραϊσκάκη και το ντέρμπι «αιωνίων», ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού και μείωσε τη διαφορά από τον 4ο Λεβαδειακό στους 6 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 7/2

ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός 1-4

Αστέρας Aktor – Βόλος 2-0

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1

Κυριακή 8/2

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2

Άρης – ΠΑΟΚ 0-0

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (21η):

Σάββατο 14/2

17:00 Παναιτωλικός – Αστέρας Aktor

19:30 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

20:00 Βόλος – Άρης

Κυριακή 15/2

17:30 Κηφισιά – ΟΦΗ

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet

Δευτέρα 16/2

18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός