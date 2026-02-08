ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί πήραν τη ματσάρα πριν από τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης (11/2)

Είχε νικητή η ματσάρα ΟΦΗ-Λεβαδειακός για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League και αυτοί ήταν οι γηπεδούχοι που επικράτησαν με 3-2. Ένα παιχνίδι που έσπασαν καρδιές, καθώς και οι δυο ομάδες πάλεψαν για τη νίκη, πριν από τη μεταξύ τους ρεβάνς του ημιτελικού Κυπέλλου Betsson της Τετάρτης (11/2), στη Λιβαδειά. Θυμίζουμε ότι ΟΦΗ και Λεβαδειακός έπαιξαν την περασμένη Τετάρτη και αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1.

Το δεύτερο ραντεβού των ΟΦΗ και Λεβαδειακού στο Παγκρήτιο, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα, είχε πλούσιο θέαμα και ανατροπές. Και οι δυο ομάδες πέρασαν μπροστά στο σκορ (0-1 και 2-1), τελικά ο ΟΦΗ ήταν πιο ουσιαστικός και πήρε το τρίποντο. Μεγάλο ρόλο στο θέαμα έπαιξαν οι αλλαγές των προπονητών.

Με το 3-2 ο ΟΦΗ έδωσε διαπιστευτήριά του ότι δεν θα κινδυνεύσει καθώς φιγουράρει στην 8η θέση με 24 βαθμούς καθώς μεταμορφώθηκε με τον Κόντη στον πάγκο του και πέτυχε την τρίτη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα. Ο Λεβαδειακός παραμένει 4ος με 38 πόντους.

Φανταστικό γκολ το 2-1

Και οι δυο ομάδες ξεκίνησαν με επιθετικές βλέψεις. Ο Λεβαδειακός προηγήθηκε στο 8’, με πλασέ του Πεντρόζο, μετά από συνδυασμό των Συμελίδη, Μπάλτσι και κάθετη στον σκόρερ. Ο ΟΦΗ δεν πρόλαβε να νιώσει την… ψυχρολουσία καθώς ισοφάρισε πριν καταλάβει τι έγινε! Το 1-1 πέτυχε ο Θεοδοσουλάκης, μετά από ασίστ του πεσμένου Κανελλόπουλου.

Ο ΟΦΗ όσο περνούσε η ώρα γινόταν ουσιαστικός και με τελικές προσπάθειες. Αρχικά, έχασε ευκαιρία στο 24’ με τον Μανθάτη, ενώ στο 36’ ο ‘Ανακερ έκανε καταπληκτική επέμβαση, δεξιά στη γωνία του σε σουτ στην κίνηση του Χατζηθεοδωρίδη.

Τρομερό ήταν το 2-1 υπέρ του ΟΦΗ στο επόμενο λεπτό (37’), με κεραυνό του Σαλσίδο έξω από την μεγάλη περιοχή που δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Άνακερ. Μια φάση για χάι λάιτ.

Οι αλλαγές των γκολ

Ο Λεβαδειακός, με τις τρεις αλλαγές του Παπαδόπουλου, ξεκίνησε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Από την πλευρά του ο ΟΦΗ προσπαθούσε να διαχειριστεί το προβάδισμα στο σκορ και κατάφερνε να κρατήσει τους φιλοξενούμενους μακριά από την εστία του αλλά μέχρι το 57’. Είναι το λεπτό που Παλάσιος (σ.σ. αλλαγή στο 46’) με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 2-2, μετά από πάσα του Τσάπρα και ενώ η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Λίλο.

Από αλλαγή του Κόντη ξεκίνησε το 3-2. Σκόρερ ο Σενγκέλια που μπήκε με τη μπάλα στα δίχτυα, μετά από σέντρα του Αθανασίου που προήλθε από τον πάγκο και έκανε το ντεμπούτο του. Πρώτο γκολ και του Σενγκέλια στο πρωτάθλημα. Ηταν και λίγο τυχερό το γκολ καθώς ενώ ο Σενγκέλια έδειχνε να χάνει το κοντρόλ, η μπάλα χτύπησε στο πόδι του και κατέληξε στα δίχτυα.

Ο Λεβαδειακός πίεσε για την ισοφάριση, είχε ευκαιρίες (όπως το σουτ του Βέρμπιτς στο 94′ που χτύπησε σε αμυντικό και κατέληξε κόρνερ), όμως δεν κατάφερε να σκοράρει και έμεινε το 3-2.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΛΙΓΟ