Μπενίτεθ: «Είναι μια νίκη που θα μας δώσει μεγάλη ώθηση»

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο νικητής του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 2οη αγωνιστική της Super League με γκολ του Βιθέντε Ταμπόρδα και ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στις δηλώσεις του στην σημαντικότητα της νίκης.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως η επικράτηση επί των ερυθρόλευκων θα δώσει στους πράσινους τεράστια ώθηση, ενώ υπογράμμισε πως θα βοηθήσει και ενόψει του δεύτερου ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

«Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε ότι το πρώτο πράγμα θα έπρεπε να έχουμε συνοχή, να ήταν συμπαγείς οι γραμμές μας και καλή αμυντική λειτουργία όπως και είχαμε. Θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα στο κομμάτι των μεταβιβάσεων, θα μπορούσαμε να ήμασταν περισσότερο επικίνδυνοι. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους παίκτες από το 1’ μέχρι το 90’ και τους αξίζουν συγχαρητήρια.

Είναι ένα σημάδι που πρέπει να μας κάνει να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και πίστη στις δυνατότητες μας. Είναι μια τεράστια νίκη που θα μας δώσει μεγάλη ώθηση όσον φορά τη βαθμολογική μας κατάταξη. Είναι μια ώθηση, προς όλους, τους φιλάθλους, τον οργανισμού, τους παίκτες να πιστέψουμε ακόμη περισσότερο και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει για τον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ».