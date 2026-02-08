Μπάγερν-Χοφενχάιμ 5-1: Περίπατος με Ντίαζ και Χάρι Κέιν

Η Μπάγερν Μονάχου ξαναβρήκε τον εαυτό της. Μετά την εντός έδρας ήττα από την Άουγκσμπουργκ και την εκτός έδρας ισοπαλία με το Αμβούργο, οι Βαυαροί επέστρεψαν στις νίκες. Η πρωτοπόρος της Bundesliga επικράτησε της τρίτης Χοφενχάιμ με 5-1, η οποία έπαιζε με δέκα παίκτες από το 17’. Ο Λουίς Ντιαζ πέτυχε χατ τρικ, το ένα γκολ με ασίστ του Αγγλου, ενώ ο Χάρι Κέιν άνοιξε τον δρόμο, πετυχαίνοντας δυο γκολ με πέναλτι. Η Μπάγερν είναι στην πρώτη θέση με 54 βαθμούς και ακολουθεί η Λειψία με 48.

Η Μπάγερν, στο ματς της 21ης αγωνιστικής, μπήκε στο γήπεδο για να δείξει ποιος είναι το αφεντικό. Άρχισε να χάνει ευκαιρίες με το… καλησπέρα και προηγήθηκε στο 20’ με εύστοχο πέναλτι του Χάρι Κέιν, το οποίο καταλογίστηκε στο 17’, όταν ο διαιτητής Στίλερ άφησε τη Χόνφενχάιμ με δέκα παίκτες, αποβάλλοντας τον Ακπογκούμα.

Η Μπάγερν άρχισε να χάνει τη μια ευκαιρία μετά την άλλη, όμως η Χοφενχάιμ ισοφάρισε στο 35’ με τον Κράμαριτς, μετά από κάθετη πάσα του Ασλάνι. Πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου οι Βαυαροί κλείδωσαν τη νίκη με δυο γκολ σε τρία λεπτά. Στο 45’ ο Χάρι Κέιν έκανε το 2-1, με δεύτερο εύστοχο πέναλτι που παραχώρησε ο Αβντουλαχού. Το 3-1 στο 45+2’ με σουτ του Λουίς Ντίαζ μετά από ασίστ του Κέιν.

Ο Λουίς Ντίαζ σκόραρε για δεύτερη φορά στο 62’. Ο Ολίσε έβγαλε ωραία πάσα στον Κολομβιανό που με σουτ έκανε το 4-1. Ο Λουίς Ντίαζ έκανε χατ τρικ στο 89’, σκοράροντας το 5-1.

ΜΠΑΓΕΡΝ: Νόιερ, Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Τα (63΄Ιτο), Ντέιβις (80’ Λάιμερ), Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Ολίσε (63’ Κάρλ), Γκνάμπρι (63’ Μουσιάλα), Ντίαζ, Κέιν (68’ Τζάκσον).

ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ: Μπάουμαν, Τσόουφαλ, Ακπογκούμα, Καμπάκ, Χαϊντάρι, Τουρέ (71΄Ζεντρέ), Κράμαριτς (71’ Νταμάρ), Αβντουλαχού (81’ Ντζούριτς), Πρέμελ, Πρας (81’ Μόρστεντ), Ασλάνι (63’ Μπεμπού)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής στην Bundesliga:

Παρασκευή 6/2

Ουνιόν Βερολίνου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1

Σάββατο 7/2

Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης 1-0

Μάιντς – Άουγκσμπουργκ 2-0

Βόλφσμπουργκ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 1-2

Σαν Πάουλι – Στουτγκάρδη 2-1

Χάιντεχαϊμ – Αμβούργο 0-2

Γκλάντμπαχ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-1

Κυριακή 8/2

Κολονία – Λειψία 1-2

Μπάγερν Μονάχου – Χόφενχαϊμ 5-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 22η

Παρασκευή 13/2

21:30 Ντόρτμουντ-Μάιντς

Σάββατο 14/2

16:30 Χόφενχαϊμ-Φράιμπουργκ

16:30 Βέρντερ Βρέμης- Μπάγερν

16:30 Λεβερκούζεν-Σαν Πάουλι

16:30 Αμβούργο-Ουνιόν Βερολίνου

16:30 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Γκλάντμπαχ

19:30 Στουτγάρδη-Κολονία

Κυριακή 15/2

16:30 Άουγκσμπουργκ-Χάιντχαϊμ

18:30 Λειψία-Βόλφσμπουργκ