Λουτσέσκου: «Είχαμε πέντε μεγάλες ευκαιρίες, αλλά δεν βάλαμε γκολ»

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τον Άρη, στο ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης» και στις δηλώσεις του μετά το ματς ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στο γεγονός ότι οι παίκτες του δεν αξιοποίησαν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν.

Όσα είπε ο Λουτσέσκου στο συνδρομητικό κανάλι

«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες αλλά δεν μας αφήνει ικανοποιημένους το αποτέλεσμα. Ήταν μία δύσκολη εβδομάδα, με δύο ντέρμπι, κόντρα σε αντιπάλους όπως ο Άρης που μπόρεσε να προετοιμάσει το ματς μία εβδομάδα όπως ήθελε.

Τα παιδιά κάνανε μία σπουδαία προσπάθεια και όλοι στο σύλλογο εκτιμούμε αυτά που κάνουν φέτος, ο αντίπαλος είχε μόνο μία ευκαιρία, αυτή στο τέλος και θα ήταν άδικο να κερδίσει έτσι το ματς.

Τα παιδιά έβγαλαν μία τρομερή μαχητικότητα κόντρα σε μία ομάδα που στο πρόγραμμα των αγώνων που έχει «σημαδεύει» πάντα αυτά με τον ΠΑΟΚ, εμείς λειτουργήσαμε πολύ καλά και με και χωρίς τη μπάλα, το μόνο που δεν με ικανοποιεί είναι οι πέντε μεγάλες ευκαιρίες που δεν μπορέσαμε να μετουσιώσουμε σε γκολ».

Λίγο αργότερα ο Ρουμάνος τεχνικός πρόσθεσε στη συνέντευξη Τύπου:

Αρχικά ο Λουτσέσκου ρωτήθηκε για το δύσκολο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα, μαζί με τους τραυματισμούς που διαχειρίζεται… «Δεν ξέρω πως, αλλά αυτή η σεζόν ήταν πολύ δύσκολη. Το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, βέβαια, να έχουμε τέτοιο πρόγραμμα. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε ένα γκρουπ με καλή χημεία. Οι παίκτες γνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Ολοι συμπεριφέρονται άψογα μέσα στο γήπεδο και με ισχυρή νοοτροπία. Να τα δίνουν όλα σε κάθε ματς. Αυτό δίνει στην ομάδα δύναμη, αυτοπεποίθηση και να παίρνει αποτελέσματα στα ντέρμπι. Δεν είναι εύκολο να μην έχεις τον Κωνσταντέλια ή τον Μειτέ. Ολοι όμως είναι έτοιμοι να παλέψουν, Οι παίκτες ξέρουν ότι θα γίνει ροτέισον και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για κάθε μπάλα».

Για τις ευκαιρίες που έχασε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος,… «Πέντε μεγάλες ευκαιρίες. Ζαφείρης, Ντεσπότοφ, Ζίβκοβιτς, μία σέντρα του Τάισον που δεν πήρε ο Πέλκας και το γυριστό του τελευταίου. Ετσι είναι το ποδόσφαιρο, Χάνεις ευκαιρίες. Το σημαντικό είναι πώς παλεύεις και αντιδράς. Το σημαντικό είναι το πώς δημιουργήσαμε αυτές τις ευκαιρίες. », ήταν το σχόλιο του Ρουμάνου τεχνικού, ο οποίος αναφέρθηκε στους τραυματισμούς των Ντεσπότοφ και Μεϊτέ σημειώνοντας ότι, «το αντιμετωπίσαμε ξανά και το ίδιο θα γίνει πάλι. Οποιος παίξει, πρέπει να δώσει τον καλύτερο εαυτό του. Ο Χατσίδης τραυματίστηκε με τον Παναθηναϊκό, αλλά θα τον έχουμε στο επόμενο παιχνίδι».