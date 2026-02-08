sports betsson
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Ιστορική νίκη για τους «πολίτες» στο «Άνφιλντ»
Ποδόσφαιρο 08 Φεβρουαρίου 2026, 20:58

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Ιστορική νίκη για τους «πολίτες» στο «Άνφιλντ»

Με δύο γκολ στο 84′ και το 93′ από Μπερνάρντο Σίλβα και Χάαλαντ, η Μάντσεστερ Σίτι ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 από τη γκολάρα του Σομποσλάι (74′) και… απέδρασε από το «Άνφιλντ» με ένα ιστορικό «διπλό» που την διατηρεί σε τροχιά τίτλου.

Σύνταξη
Η ματσάρα του «Άνφιλντ» βάφτηκε… γαλάζια! Η Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε μια απίθανη ανατροπή με γκολ στο 84ο και το 93ο λεπτό, ανέτρεψε το σκορ μετά το 1-0 της Λίβερπουλ με τη γκολάρα του Σομποσλάι στο 74′ και απέδρασε με ένα ιστορικό «διπλό», αφού με αυτή τη νίκη της και μετά το 3-0 του πρώτου γύρου στο «Etihad», για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1936-37 κατάφερε να νικήσει τους «κόκκινους» και στα δύο ματς πρωταθλήματος. Παράλληλα, ήταν και μόλις η δεύτερη νίκη για τη Σίτι στο «σπίτι» της Λίβερπουλ στα τελευταία 23 παιχνίδια στην Premier League (2-7-14), μετά το 1-4 τον Φλεβάρη του ’21 εν μέσω πανδημίας.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έμεινε στο -6 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ και σε τροχιά τίτλου, ενώ αντίθετα η Λίβερπουλ, μετά τα δύο προηγούμενα εξαιρετικά ματς με Καραμπάχ και Νιούκαστλ στα οποία έβαλε 10 γκολ, θυμήθηκε τον… φετινό εαυτό της και «αυτοκτόνησε». Η ήττα αυτή, άφησε τους «ρεντς» πολύ πίσω πια, στους 39 βαθμούς και το -4 από την 5η Τσέλσι.

Καλύτερη η Σίτι στο πρώτο ημίχρονο

Με κατοχή της Σίτι ξεκίνησε το ματς, με τους «πολίτες» να πιέζουν για το γκολ από νωρίς. Στο 2′ ο Χάαλαντ έχασε την πρώτη ευκαιρία, ενώ στο 10′ άουτ πέρασε και η κεφαλιά του Κουσάνοφ. Δύο λεπτά αργότερα ο Μαρμούς αστόχησε σε τετ-α-τετ και στο 26′ ο Σαλάχ δοκίμασε το πόδι του αλλά η μπάλα κόντραρε. Άουτ πέρασε και το επόμενο σουτ του Αιγύπτιου, όπως και αυτό του Μαρμούς για τη Σίτι στο 41′.

Ματσάρα στο δεύτερο και… χαμός στο φινάλε

Στο δεύτερο ημίχρονο πια, ο Εκιτικέ έχασε καλή ευκαιρία στο 53′, όπως και ο Σεμένιο στο 56′ για τη Σίτι. Στην αμέσως επόμενη φάση, ξανά ο Εκιτικέ δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά με κεφαλιά, με το γκολ των γηπεδούχων τελικά να έρχεται στο 74′, με μια απίθανη εκτέλεση φάουλ του Σομποσλάι -δοκάρι και γκολ- από τα 30 μέτρα. Και εκεί που φαινόταν ότι η Λίβερπουλ θα έπαιρνε μια σπουδαία νίκη, η Σίτι αντέδρασε και έδειξε τον χαρακτήρα της.

Στο 84′, ο Μπερνάρντο Σίλβα ισοφάρισε με κοντινή προβολή έπειτα από κεφαλιά-πάσα του Χάαλαντ στην περιοχή και στο 90+1′ η Σίτι κέρδισε πέναλτι, για ανατροπή του Νούνες από τον Άλισον. Στο 93′ ο Χάαλαντ εκτέλεσε εύστοχα και χάρισε στην ομάδα του την τεράστια νίκη, παρότι ακολούθησε… χαμός στις καθυστερήσεις. Τεράστιες ευκαιρίες πρώτα από τον Νούρι για τη Σίτι, έπειτα από τον Μακ Άλιστερ στο 99′ και στο 90+10′ γκολ από τον Τσερκί που ακυρώθηκε μέσω VAR καθότι είχε προηγηθεί κόκκινη και φάουλ του Σομποσλάι πάνω στον Χάαλαντ που ετοιμαζόταν να σπρώξει τη μπάλα σε κενή εστία, ενώ αυτή κατέληξε ούτως η άλλως εκεί!

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής της Premier League:

Σάββατο 7/2

Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ 2-3
Άρσεναλ – Σάντερλαντ 3-0
Γουλβς – Τσέλσι 1-3
Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ 0-2
Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα 1-1
Φούλαμ – Έβερτον 1-2
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ 2-0
Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1

Κυριακή 8/2

Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας 0-1
Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (26η):

Τρίτη 10/2

21:30 Έβερτον – Μπόρνμουθ
21:30 Τότεναμ – Νιούκαστλ
21:30 Τσέλσι – Λιντς
22:15 Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Τετάρτη 11/2

21:30 Άστον Βίλα – Μπράιτον
21:30 Κρίσταλ Πάλας – Μπέρνλι
21:30 Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ
21:30 Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς
22:15 Σάντερλαντ – Λίβερπουλ

Πέμπτη 12/2

22:00 Μπρέντφορντ – Άρσεναλ

Wall Street
Wall Street: Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη νέα πραγματικότητα στα χρηματιστήρια

Wall Street: Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη νέα πραγματικότητα στα χρηματιστήρια

Κόσμος
Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι στα πρόθυρα ιστορικής νίκης στις πρόωρες εκλογές

Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι στα πρόθυρα ιστορικής νίκης στις πρόωρες εκλογές

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!

Η Βαλένθια άντεξε μέχρι το 64' απέναντι στη Ρεάλ, στο Μεστάγια, όχι όμως παραπάνω. Καρέρας (65') και Εμπαπέ (90+1') «λύτρωσαν» τη «βασίλισσα» η οποία νίκησε με 2-0 και πλησίασε ξανά στην κορυφή.

Σύνταξη
Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)

Ο Ιταλός αμυντικός έκανε πολύ σκληρό τάκλιν στον Αργεντίνο μέσο των πειραιωτών, αλλά ο Βέλγος διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Παναθηναϊκού

Σύνταξη
LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο

LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Λάτσιο για την 24η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Εκτεθειμένοι Τζήλος, Φωτιάς: Οι φωνές των Σερραίων για το «ευ αγωνίζεσθαι» της ΑΕΚ και η ομολογία Νίκολιτς
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Εκτεθειμένοι Τζήλος, Φωτιάς: Οι φωνές των Σερραίων για το «ευ αγωνίζεσθαι» της ΑΕΚ και η ομολογία Νίκολιτς

Το VAR εξέταζε 5’ το 0-1, όμως δεν το ακύρωσε αν και ο Μάνταλος ήταν οφσάιντ. Επίσης, στο 43’ ο Τζήλος δεν απέβαλε τον Πενράις με 2η κίτρινη. Μέχρι και ο Νίκολιτς παραδέχθηκε ότι τον έβγαλε επειδή φοβήθηκε!

Βάιος Μπαλάφας
Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Αθανασιάδης και Παβλένκα κράτησαν το μηδέν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Αθανασιάδης και Παβλένκα κράτησαν το μηδέν στο «Βικελίδης»

Άρης και ΠΑΟΚ είχαν λίγες καλές στιγμές στο ντέρμπι του «Βικελίδης», ενώ όταν χρειάστηκε οι τερματοφύλακες Αθανασιάδης και Παβλένκα είχαν σωτήριες επεμβάσεις, με αποτέλεσμα να μην σημειωθεί γκολ (0-0).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κολομβία: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας ασυνήθιστων για αυτήν την εποχή ισχυρών βροχοπτώσεων
«Κλιματική κρίση» 09.02.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Κολομβία

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές της Κολομβίας και έγιναν αιτία να χάσουν τουλάχιστον 13 άνθρωποι τη ζωή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία είναι ασυνήθιστα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύνταξη
Κούβα: Δύο πολεμικά πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει το Μεξικό
Με πολεμικά πλοία 09.02.26

Το Μεξικό στέλνει στην Κούβα πάνω από 814 τόνους τροφίμων

Δύο πολεμικά πλοία φορτωμένα με 814 και πλέον τόνους τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό απέπλευσαν από το Μεξικό και αναμένεται να φτάσουν σε τέσσερις ημέρες στην Κούβα.

Σύνταξη
Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν
Ελλάδα 08.02.26

Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν

Ξαφνιάζουν οι αλλαγές που καταγράφονται στον χάρτη εγκληματικότητας στην Αττική, καθώς περιοχές όπως η Ακρόπολη και το Παγκράτι εμφανίζουν πλέον περισσότερα περιστατικά από γειτονιές που θεωρούνταν μέχρι σήμερα πιο επιβαρυμένες.

Σύνταξη
Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε
Κόσμος 08.02.26

Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε

Η Ισπανία προχωρά σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες χωρίς χαρτιά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οικονομία, να μειώσει την αδήλωτη εργασία και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης
Συνεργάτης της Ματσάδο 08.02.26

Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης

Μια προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, στενός συνεργάτης της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αποφυλακίστηκε την Κυριακή, ένα μήνα μετά την έναρξη αποφυλακίσεων πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες

Μεταξύ των νεκρών στην Τρίπολη του Λιβάνου είναι ένα παιδί και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ εκκενώθηκαν γειτονικά κτίρια για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
