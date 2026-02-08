LIVE: Καρδίτσα – Παναθηναϊκός

Euroleague

Χάκετ για την αποθέωση στο ΣΕΦ: «Θα το δείχνω στα παιδιά μου»

Ο Ντάνιελ Χάκετ αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού και μιλώντας για το χειροκρότημα της εξέδρας, ο γκαρντ της Βίρτους τόνισε ότι είναι ένα στιγμιότυπο που θα το δείχνει στα παιδιά του...