Κορόνα: «Παλεύουμε με τον Μπενίτεθ να κάνουμε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό – Στόχος το Κύπελλο και το Champions League»

Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην «ΑS» παραχώρησε ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα μιλώντας μεταξύ άλλων για τον Παναθηναϊκό.

Ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου των Πράσινων τόνισε μεταξύ άλλων ότι παλεύει μαζί με τον Ράφα Μπενίτεθ για να βελτιώσει την ομάδα και ότι η πρόκληση είναι μεγάλη.

Οι δηλώσεις του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα:

Για τον Παναθηναϊκό και τους στόχους της ομάδας: «Έφτασα στα μέσα Νοεμβρίου, λίγο πριν ανοίξει η χειμερινή μεταγραφική περίοδος, στην οποία κάναμε πολλές κινήσεις. Εργάζομαι για έναν μεγάλο σύλλογο, με ιστορία και φιλόδοξους στόχους. Στη Βαλένθια έχω ζήσει δύσκολες περιόδους και εδώ το μεσοπρόθεσμο πλάνο είναι να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2026-27 και να προκριθούμε στη League Phase του Champions League.

Αυτό απαιτεί επενδύσεις και ο πρόεδρος έχει αφοσιωθεί πλήρως στη δημιουργία ενός μεγάλου πρότζεκτ. Φυσικά το όνειρό μας είναι να παίξουμε στο Champions League αλλά βραχυπρόθεσμα η μεγάλη πρόκληση τώρα είναι να φτάσουμε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Αυτό είναι το πρώτο όνειρο που πρέπει να πραγματοποιηθεί».

Για τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ: «Είμαι πανευτυχής που δουλεύω μαζί του. Είναι ειδικός στο να βγάζει το μέγιστο από τις ομάδες του. Θα παλέψουμε για να κάνουμε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό και να πετύχουμε μεγάλους στόχους μαζί».