Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα για τα θύματα της Θύρας 7: «Η 8η Φεβρουαρίου είναι ημέρα μνήμης και τιμών»
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο για την επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Σήμερα (8/2), συμπληρώνονται 45 χρόνια από τη «μαύρη» επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7 και το Σάββατο (7/2) τελέστηκε το καθιερωμένο μνημόσυνο.
Παράλληλα και ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο για την επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Η ανάρτηση που έκανε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πέρασαν 45 χρόνια από την 8η Φεβρουαρίου 1981. Μια ημερομηνία που χαράχτηκε για πάντα στη μνήμη της οικογένειας του Ολυμπιακού και του ελληνικού αθλητισμού, όταν 21 νέα παιδιά ταξίδεψαν πρόωρα στις «αιώνιες θάλασσες», αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στις καρδιές όλων μας.
Η 8η Φεβρουαρίου είναι ημέρα μνήμης και τιμών. Μια σιωπηλή υπόσχεση, ότι δεν ξεχνάμε. Ότι τα αδέρφια μας ζουν μέσα στα γήπεδα, στις φωνές, στα όνειρα και στην αγάπη μας για τον σύλλογο.
Αδέρφια, ζείτε. Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Για πάντα στις καρδιές μας!
Παναγιώτης Τουμανίδης (14 ετών)
Κώστας Σκλαβούνης (17 ετών)
Ηλίας Παναγούλης (17 ετών)
Γεράσιμος Αμίτσης (18 ετών)
Γιάννης Κανελλόπουλος (18 ετών)
Σπύρος Λεωνιδάκης (18 ετών)
Γιάννης Σπηλιόπουλος (19 ετών)
Νίκος Φίλος (19 ετών)
Γιάννης Διαλυνάς (20 ετών)
Βασίλης Μάχας (20 ετών)
Ευστράτιος Λούπος (20 ετών)
Μιχάλης Κωστόπουλος (21 ετών)
Ζωγραφιά Χαϊρατίδου (24 ετών)
Σπύρος Ανδριώτης (24 ετών)
Κώστας Καρανικόλας (25 ετών)
Μιχάλης Μάρκου (27 ετών)
Κώστας Μπίλλας (28 ετών)
Αναστάσιος Πιτσώλης (30 ετών)
Αντώνης Κουρουπάκης (34 ετών)
Χρήστος Χατζηγεωργίου (34 ετών)
Δημήτριος Αδαμόπουλος (41 ετών)
