Γκενκ – Άντερλεχτ 2-0: Ο Καρέτσας «ξεκλείδωσε» τη μεγάλη νίκη
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με την ασίστ που έδωσε στο πρώτο γκολ της Γκενκ, άνοιξε τον δρόμο στην ομάδα του, προκειμένου να κερδίσει με 2-0 στο δύσκολο παιχνίδι με την Άντερλεχτ.
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν εκείνος που «ξεκλείδωσε» τη νίκη της Γκενκ επί της Άντερλεχτ με 2-0, στο παιχνίδι για την 24η αγωνιστική Jupiler Pro League.
O 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν εκείνος που «σέρβιρε» το πρώτο γκολ της ομάδας, καθώς έδωσε την ασίστ στον Σορ, στην πλάτη της άμυνας, με τον τελευταίο να τελειώνει εξαιρετικά για το 1-0.
Και στη συνέχεια του ματς η Γκενκ ήταν πιο απειλητική και τελικά εκείνη που σκόραρε ήταν και πάλι η Γκενκ, αυτή τη φορά στο 84′ με τον Μιρισόλα (πέρασε στο ματς ως αλλαγή) ο οποίος και διαμόρφωσε το τελικό 2-0 με κεφαλιά.
Εκτός από την ασίστ, ο Καρέτσας ήταν γενικότερα από τους κορυφαίους της ομάδας του.
Με τη νίκη αυτή, η Γκενκ έφτασε τους 32 βαθμούς, ενώ η Άντερλεχτ μετά την 8η ήττας της παρέμεινε στους 36, την ώρα που η πρωτοπόρος Ουνιόν είναι πρώτη με 49, η δεύτερη Σεντ Τρούιντεν με 48 και 3η η Κλαμπ Μπριζ με 44.
