Γιουβέντους-Λάτσιο 2-2: Η «Μεγάλη Κυρία» έσωσε την παρτίδα στο 90+6’

Γλίτωσε τα χειρότερα στο 90+6’ η Γιουβέντους καθώς ισοφάρισε τη Λάτσιο (2-2) με γκολ του Καλουλού, ενώ έχανε 2-0. Όμως, κινδυνεύει να βρεθεί εκτός τροχιάς εξόδου στο Champions League καθώς η Ρόμα μπορεί να την πιάσει στην τέταρτη θέση, καθώς οι πρωτευουσιάνοι τη Δευτέρα (9/2) υποδέχονται την Κάλιαρι και αν νικήσουν οι δυο ομάδες θα ισοβαθμήσουν.

Η Γιουβέντους προέρχονταν από δυο νίκες στη Serie A, αλλά την περασμένη Πέμπτη 5/2 έχασε εκτός έδρας (3-0) στο Κύπελλο από την Αταλάντα. Μετά το ματς της 24ης αγωνιστικής της Serie A, η Γιουβέντους έχει 46 βαθμούς και ακολουθεί η Ρόμα με 43.

Η Λάτσιο αιφνιδίασε τη Γιουβέντους καθώς σκόραρε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45+2’) και στο ξεκίνημα του β΄ μέρους (47’)! Οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν στην 8η θέση με 33 βαθμούς.

Η Γιουβέντους είχε την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο, όμως η Λάτσιο μπήκε μπροστά στο σκορ και μάλιστα με γκολ στις καθυστερήσεις. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 0-1 στο 45+2’ με σουτ του Πέδρο μέσα από τη μεγάλη περιοχή, μετά από πάσα του Μαντίνι.

Στο 26’ το VAR ακύρωσε γκολ της Γιουβέντους, συγκεκριμένα του Κόπμεϊνερς, επειδή υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της Γιουβέντους. Ο ίδιος παίκτης έχασε ευκαιρία στο 33’, ενώ στο 17΄ο Προβεντέλ είπε «όχι» σε κεφαλιά του Μπρέμερ.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, συγκεκριμένα στο 47’, η Λάτσιο έκανε το 2-0 υπέρ της. Το γκολ πέτυχε ο Κατάλντι με ωραίο σουτ, μετά από πάσα του ‘Ιζακσεν.

Η Γιουβέντους αντέδρασε και μείωσε στο 64’ με κεφαλιά του ΜακΚένι, εκμεταλλευόμενος την καλή σέντρα του Καμπιάζο. Στο 79’ ο Γιλντίζ έχασε μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους (απέκρουσε ο Προβεντέλ το σουτ). Στο 83’ ακυρώθηκε γκολ του ΜακΚένιε ως οφσάιντ.

Η Γιουβέντους δεν το έβαλε κάτω και ισοφάρισε στο 90+6’ με κεφαλιά του Καλουλού, μετά από σέντρα Μπογκά.

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Μπρέμερ, Κόπμεϊνερς (77’ Κέλι), Καμπιάζο (77΄Μπογκά), Κ. Τουράμ, Λοκατέλι (84’ Οπέντα), Καμπάλ (46’ Ζεγκράβα), ΜακΚένι (84’ Μιρέτι), Γιλντίζ, Ντέιβιντ

ΛΑΤΣΙΟ: Προβεντέλ, Μάρουσιτς, Χίλα (77’ Ρομανιόλι), Πρόσβστγκααρντ (83΄Πάτρικ), Ταβάρες, Μπάσιτς (46’ Ντάλε-Μπασίρου), Κατάλντι, Τέιλορ, Ίζακσεν (65’ Καντσελιέρι), Πέδρο (65’ Νόσλιν), Μαλντίνι

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής στη Serie A:

Παρασκευή 6/2

Ελλάς Βερόνα – Πίζα 0-0

Σάββατο 7/2

Τζένοα – Νάπολι 2-3

Φιορεντίνα – Τορίνο 2-2

Κυριακή 8/2

Μπολόνια – Πάρμα 0-1

Λέτσε – Ουντινέζε 2-1

Σασουόλο – Ίντερ 0-5

Γιουβέντους – Λάτσιο 2-2

Δευτέρα 9/2

Αταλάντα – Κρεμονέζε

Ρόμα – Κάλιαρι

Τετάρτη 18/2

21:45 Μίλαν – Κόμο

