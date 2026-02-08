Γιαννακόπουλος: «Να κάνεις την καλύτερη προσφορά για Χέιζ-Ντέιβις και να τρως Χ για άλλους λόγους»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε στα social media για την πρόταση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι το πρόσωπο των ημερών στην επικαιρότητα της Euroleague και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε στα social media για την πρόταση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός στον Αμερικανό.
Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ ανέφερε πως ναι μεν έκανε την καλύτερη πρόταση, αλλά ο παίκτης την αρνήθηκε για άλλους λόγους.
Η ανάρτηση που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
«Είσαι το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης… Να έχεις ανανεώσει όλους σου τους παίκτες με διετείς και τριετείς με αύξηση 200 και 300%. Να έχεις κλειδώσει τον προπονητή που από τελευταίο στην πρώτη του χρονιά σου παίρνει το Ευρωπαϊκό… Να έχεις στο συρτάρι σου υπογραφή Βαλαντσιούνας, Γιαμπουσέ… Να κάνεις την καλύτερη προσφορά για Ντέιβις και να τρως Χ για άλλους λόγους και να έχεις τον κάθε μαλάκα συναγερμό ή όποιο άλλο Παναθηναϊκό site να λέει ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο».
