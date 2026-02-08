Εκπλήξεις από τον Μπενίτεθ στην 11άδα του Παναθηναϊκού (pic)
Ο Ράφα Μπενίτεθ συνεχίζει να αλλάξει εντεκάδες, πρόσωπα και σχηματισμού. Και απόψε στο Φάληρο.
Με μεγάλες εκπλήξεις η εντεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι των αιωνίων. Ο Ισπανός τεχνικός φαίνεται πως αυτή τη φορά επιλέγει έναν σχηματισμό 3-4-2-1. Με τον Ταμπόρδα και τον Αντίνο πίσω απο τον Τετέη. Και μα τον νεαρό Κοντούρη να είναι ο παρτενέρ του Σιώπη στη μεσαία γραμμή.
Αναλυτικά οι 11 του Μπενίτεθ: Λαφον-εντβάι, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν-Καλαμπρια, Σιώπης, Κοντουρης, Κυριακοπουλος- Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέη.
Θέλει ο Μπενίτεθ να έχει 5άδα στην φάση της άμυνας εξ ου και τα δύο μπακ στα άκρα. Προσδοκά ότι ο Σιώπης και ο Κοντούρης θα τρέξουν αρκετά για να διεκδικήσουν τις δεύτερες μπάλες μπροστά απο το αμυντικό τρίτο της ομάδας του. Και ουσιαστικά πατώντας σε αυτή την αμυντική 7άδα στέλνει ψηλά στο γήπεδο ένα εξτρέμ (Αντίνο), ένα 10άρι (Ταμπόρδα) και έναν κλασικό επιθετικό χώρου (Τετέη). Δεδομένα η επιλογή του έχει ενδιαφέρον. Το θέμα είναι αν έχει και ποδοσφαιρικό περιεχόμενο.
Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
The Eternal Derby Line-up ☘#Panathinaikos #PAOFC #OLYPAO#StoiximanSuperLeague #slgr pic.twitter.com/gds1VvFfRu
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) February 8, 2026
Στον πάγκο οι: Κότσαρης, Κάτρης, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Σβιντέρσκι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Βιλένα, Πάντοβιτς και Γιάγκουσιτς.
