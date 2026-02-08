«Έφυγε» από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι – Οι ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pics)

Πένθος για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ η οποία ανακοίνωσε πως ο Ντέιβιντ Φέντερμαν, ένας από τους ιδιοκτήτες του συλλόγου, έφυγε από τη ζωή.

Ο Φέντερμαν υπηρέτησε για χρόνια την αγαπημένη του ομάδα και όπως αναφέρουν οι Ισραηλινοί πέθανε το πρωί σε ηλικία 81 ετών.

Για το γεγονός πήρε θέση και η ΚΑΕ Ολυμπιακός τονίζοντας σε σχετική της ανάρτηση: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος Ντέιβιντ Φέντερμαν, ενός εκ των ιδιοκτητών του ισραηλινού συλλόγου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

🕊️ Olympiacos B.C. would like to express its sincere condolences to @MaccabiTLVBC , as well as to the family and loved ones of the late David Federman, one of the owners of the Israeli club. May he rest in peace. 💻 https://t.co/e9GBiBoDMw#OlympiacosBC pic.twitter.com/2BHtDxib30 — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 8, 2026

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του David Federman, ενός εκ των ιδιοκτητών της Maccabi Rapyd Tel Aviv. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια του ισραηλινού συλλόγου», τονίζουν οι «πράσινοι».

Panathinaikos BC AKTOR expresses its deep sadness over the passing of David Federman, one of the owners of Maccabi Rapyd Tel Aviv. Our sincere condolences to the entire family of the Israeli club. ——- Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του David… pic.twitter.com/uDQdScUiC4 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 8, 2026

Η ανακοίνωση της Μακάμπι Τελ Αβίβ:

«Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοινώνει με βαθιά λύπη και θλίψη τον θάνατο του Ντέιβιντ Φέντερμαν, εκ των ιδιοκτητών του συλλόγου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τα παιδιά του, σε ηλικία 81 ετών.

Ο Φέντερμαν στήριζε τη Μακάμπι σε όλη του τη ζωή, αποτελώντας κεντρική και σημαντική προσωπικότητα της οικογένειας του συλλόγου επί δεκαετίες. Τηρούσε πάντα τη δέσμευσή του απέναντι στον σύλλογο με αγάπη, αφοσίωση και βαθιά πίστη. Ήταν άνθρωπος αξιών, πατριώτης του Ισραήλ και αγαπητός σε όλους. Η ηγεσία και η τεράστια συμβολή του στη Μακάμπι και στην ισραηλινή αθλητική κοινότητα θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ συμμετέχει στον βαρύ πόνο της οικογένειας Φέντερμαν και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια από καρδιάς».