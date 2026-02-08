Davis Cup: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς οδήγησε την Εθνική μας στο World Group I!

Επιτυχία για Εθνική ομάδα τένις της Ελλάδας, η οποία επικράτησε του Μεξικό με σκορ 3-1 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στο World Group I του Davis Cup! Καταλυτικός ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ηγήθηκε της προσπάθειας και γνώρισε την αποθέωση από τους Έλληνας οπαδούς στις εγκαταστάσεις του Tae Kwon Do στο Φάληρο.

Θυμίζουμε οτι από τα χθεσινά παιχνίδια (Σάββατο 7/2) το σκορ ανάμεσα στην χώρα μας και το Μεξικό ήταν ισόπαλο 1-1, με τον Στέφανο Σακελλαρίδη να ηττάται σε μονό παιχνίδι, αλλά τον Τσιτσιπά να κερδίζει στο δικό του και να ισοφαρίζει σε 1-1.

Έτσι την πρόκριση την Κυριακή (8/2) θα εξασφάλιζε η Εθνική που θα έφτανε πρώτη στις τρεις νίκες. Αυτή ήταν η Ελλάδα. Αρχικά στον αγώνα του διπλού, το ελληνικό δίδυμο Στέφανος Τσιτσιπάς / Στέφανος Σακελλαρίδης παρουσίασε εξαιρετική συνοχή και αγωνιστική ωριμότητα, επικρατώντας των Μέντεζ/ Μαγκαντάν με 6-3, 6-4 δίνοντας στην Ελλάδα πολύτιμο προβάδισμα 2-1. Έτσι χρειαζόμασταν ακόμη μία νίκη.

Αυτή δεν άργησε να έρθει, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν αποφασισμένος να «καθαρίσει» την πρόκριση άμεσα. Στον μονό αγώνα που ακολούθησε, δεν άφησε πολλά περιθώρια στον Μέντεζ και με σταθερή απόδοση, αποφασιστικότητα και υψηλό επίπεδο παιχνιδιού, έφτασε στη νίκη με 6-1 7-5, χαρίζοντας στην Ελλάδα τον καθοριστικό τρίτο πόντο και την τελική επικράτηση με 3-1.

Η ελληνική Εθνική ομάδα απέδειξε ότι παραμένει σε υψηλό αγωνιστικό της επίπεδο, επιδεικνύοντας ομαδικό πνεύμα και πλέον θα συνεχίσει την πορεία της στο Davis Cup με περισσότερη αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.