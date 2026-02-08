sports betsson
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Αθανασιάδης και Παβλένκα κράτησαν το μηδέν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (vid)
Ποδόσφαιρο 08 Φεβρουαρίου 2026, 21:15

Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Αθανασιάδης και Παβλένκα κράτησαν το μηδέν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (vid)

Άρης και ΠΑΟΚ είχαν λίγες καλές στιγμές στο ντέρμπι του «Βικελίδης», ενώ όταν χρειάστηκε οι τερματοφύλακες Αθανασιάδης και Παβλένκα είχαν σωτήριες επεμβάσεις, με αποτέλεσμα να μην σημειωθεί γκολ (0-0).

Αποστολή Αλέξανδρος Κωτάκης
Spotlight

Χωρίς νικητή το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, καθώς Άρης – ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0 στο Βικελίδης, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Super League. Το παιχνίδι δεν είχε πολλές αξιόλογες φάσεις, αλλά και αυτές τις λίγες που είχε κιτρινόμαυροι και ασπρόμαυροι δεν μπόρεσαν να τις αξιοποιήσουν.

Αν κάποιος ξεχώρισε από το γενικό σύνολο ήταν ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων Γιώργος Ααθνασιάδης με τρεις μεγάλες επεμβάσεις., κόντρα σε Ζαφείρη, Ντεσπόντοφ και Πέλκα. Μία εξίσου μεγάλη είχε και ο «κίπερ» του δικεφάλου, σε κεφαλιά του Φαμπιάνο στις καθυστερήσεις.

Στους 26 βαθμούς πλέον ο «Θεός του πολέμου» μετά την 8η ισοπαλία στο πρωτάθλημα, ενώ ο ΠΑΟΚ που έχει παιχνίδι λιγότερο, πήγε στους 45 μετά την 3η ισοπαλία του.

Άρης – ΠΑΟΚ: Πώς παρατάχθηκαν
Οι Χόνγκλα και Ράτσιτς ήταν τα δύο αμυντικά χαφ, ενώ στην επίθεση ο Πέρεθ  κάλυψε τη δεξιά πτέρυγα, ο Ντούντου την αριστερή, με τον Μορόν στην κορυφή και τον Γένσεν πίσω από τον Ισπανό.

Ίδιο σύστημα και από τον Λουτσέσκου (4-2-3-1), με τον Παβλένκα στα δοκάρια και τους Κένι, Λόβρεν, Βιολιάκο, Μπάμπα στην 4άδα της άμυνας από δεξιά προς αριστερά. Στα χαφ το δίδυμο αποτέλεσαν οι Οζντόεφ – Ζαφείρης, την μεσοεπιθετική γραμμή συνέθεσαν οι Πέλκας (10άρι), Ζίβκοβιτς (δεξιά) Ντεσπόντοφ (αριστερά), με τον Γιακουμάκη να είναι στην κορυφή.

«Κρατημένες» οι δυο ομάδες, μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ από τον ασταθή Χόνγκλα
Το πρώτο 20λεπτο κύλησε χωρίς καλό ρυθμό στο παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να είναι προσεκτικές μεσοαμυντικά και οι αξιόλογες φάσεις εκατέρωθεν να είναι ελάχιστες. Επί της ουσίας η μεγάλη ευκαιρία ήταν μία και αυτή προήλθε από λάθος του ασταθούς στο ξεκίνημα Χόνγκλα, που έδωσε τη δυνατότητα στον Ζαφείρη να βγει τετ α τετ με την εστία, αλλά το σουτ του μέσου του ΠΑΟΚ να είναι αδύναμο και τον Αθανασιάδη να μπλοκάρει.

Ανέβηκε ο ρυθμός από μία μεγάλη φάση για κάθε ομάδα
Στο τελευταία 20-25 λεπτά του α’ μέρους, Άρης και ΠΑΟΚ βρήκαν περισσότερους χώρους και είχαν από μία μεγάλη ευκαιρία. Πρώτα οι γηπεδούχοι, όταν στο 35′ ένα διαγώνιο σουτ του Μορόν από το αριστερά, πέρασε κόρνερ μετά από επέμβαση του Παβλένκα.

Από την εκτέλεση του κόρνερ προέκυψε η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία του δικεφάλου, όταν Ντεσπόντοφ βγήκε ανενόχλητος στην κόντρα (οι γηπεδούχοι ζήτησαν φάουλ στο κλέψιμο του Κένι) αλλά νικήθηκε από την εκπληκτική επέμβαση του Αθανασιάδη στο μεταξύ τους τετ α τετ.

Σε γενικές γραμμές στο πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ είχε ελαφρώς καλύτερη εικόνα, χωρίς όμως κάποια ομάδα να έχει επιβάλλει το παιχνίδι της στην άλλη.

Απείλησε ο Άρης, ο ΠΑΟΚ τις πρώτες κινήσεις από τον πάγκο
Το δεύτερο μέρος άρχισε χωρίς αλλαγές και με ένα καλό σουτ του Ράτσιτς έξω από την περιοχή (μπλόκαρε ο Παβλένκα), ενώ οι πρώτες δύο κινήσεις από τους πάγκους έγινε από πλευράς ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης αντί Βολιάκο και Τάισον αντί του Ντεσπόντοφ που δεν μπορούσε να συνεχίσει λόγω ενοχλήσεων.

Κουαμέ -Δώνης η απάντηση του Χιμένεθ
Πέντε λεπτά μετά ήρθαν οι πρώτες κινήσεις του Χιμένεθ, περνώντας στην κορυφή της επίθεσης τουν Κουαμέ (αν και είχε στη Θεσσαλονίκη μόλις 2 μέρες) αντί του Μορόν και τον Δώνη αντί του Ντουντού.

Ο Άρης έγινε πιο κινητικός, έχοντας μια καλή στιγμή στο 63′ με σουτ του Δώνη, ενώ στο 65′ ένα ακόμη λάθος στη μεσαία γραμμή του Άρη (Ράτσιτς αυτή τη φορά), έδωσε τη δυνατότητα στον Ζίβκοβιτς να απειλήσει. Οι γηπεδούχοι είχαν κι άλλον παίκτη εκτός του Κουαμέ που έκανε ντεμπούτο, τον Γκαρέ, που αντικατέστησε τον Πέρεθ που προσπάθησε, αλλά χωρίς ουσία.

Τρίτη μεγάλη επέμβαση του Αθανασιάδη, αυτή τη φορά σε ψαλιδάκι
Η τελευταία κίνηση του Λουτσέσκου ήταν ο Γερεμέγεφ (83′), με τον ΠΑΟΚ σε όλο το δεύτερο μέρος να έχει μία μεγάλη ευκαιρία, το ψαλιδάκι του Πέλκα το οποίο «έβγαλε» ο Αθανασιάδης με την τρίτη του μεγάλη επέμβαση στο ματς! Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν γκολ στο 87′, το οποίο όμως ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.

Άγγιξε το γκολ με τον Φαμπιάνο ο Άρης
Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, οι γηπεδούχοι άγγιξαν το γκολ, με καρφωτή κεφαλιά του Φαμπιάνο, όμως αυτή τη φορά τη μεγάλη επέμβαση την είχε ο τερματοφύλακας Παβλένκα του ΠΑΟΚ!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Αθανασιάδης ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου με τρεις μεγάλες επεμβάσεις, αλλά και γενικότερα με πολύ σταθερή παρουσία.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Κανείς από όσους αγωνίστηκαν δεν μπόρεσε να αλλάξει το ματς, δεν είχε πολλές καλές ενέργειες, ούτε ατομικές, ούτε ομαδικές.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Ντεσπόντοφ, καθώς ήταν τελείως μόνος του απέναντι στον Αθανασιάδη και δεν μπόρεσε να τον νικήσει, παρότι είχε όλο το πεδίο  «δικό» του.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Γερμανός διαιτητές Στέγκεμαν, άφησε το δυνατό παιχνίδι, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις δεν τα πήγε καλά στον πειθαρχικό έλεγχο. Έδειξε σωστά την κίτρινη στο 3οο λεπτό, στον Πέρεθ για θέατρο σε πτώση του μέσα στην περιοχή, σε μια φάση με τον Ζίβκοβιτς.  Ο Άρης ζήτησε φάουλ στην αρχή της φάσης από την οποία προέκυψε το τετ α τετ του Γιακουμάκη στο 36′. Καταλόγισε άμεσα οφσάιντ στο γκολ του Οζντόεφ στο 87′ και είχε δίκιο.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο επίσης Γερμανός Σρέντερ στο VAR επικύρωσε την απόφαση του διαιτητή και του βοηθού για οφσάιντ στο γκολ που πέτυχε ο Οζντόεφ στο 87′. Από εκεί και πέρα δεν χρειάστηκε να παρέμβει για να διορθώσει κάποια απόφαση του συμπατριώτη του, συμφωνώντας σε όλες τις αποφάσεις.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Πέρεθ (72’ Γκαρέ), Ντούντου (59’ Δώνης), Γένσεν (88’ Αλφαρέλα), Μορόν (59’ Κουαμέ).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Βολιάκο (54’ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Μπάμπα, Οντζόεφ, Ζαφείρης (83’ Καμαρά), Πέλκας, Ντεσπότοφ (57’ Τάισον), Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης (83’ Γερεμέγεφ)


ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Βόλος ΝΠΣ – Άρης 20:00 (Σάββατο 14/2).

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 19:30 (Κυριακή 15/2).

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Αθλητική Ροή
