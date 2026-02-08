Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα των κιτρινόμαυρων για το σημερινό (8/2, 19:00) εντός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, για την 20η αγωνιστική της Super League, όμως, αυτό δεν ισχύει και για τον πάγκο, καθώς ο Μανόλο Χιμένεθ συμπεριέλαβε στην αποστολή τους νεοαποκτηθέντες Μπένχαμιν Γκαρέ και Κριστιάν Κουαμέ.

Με δυο αλλαγές στο αρχικό σχήμα, καθώς ο Χόνγκλα θα πάρει τη θέση του Μόντσου στα χαφ και ο Ντούντου του Μισεουί ως αριστερός εξτρέμ.

Ο Ισπανός τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θα είναι το κεντρικό δίδυμο.

Οι Χόνγκλα και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντούντου στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Συνοπτικά η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου, Μορόν.

Η σχετική ανάρτηση:

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Διούδης, Καράι, Ρόουζ, Κέρκεζ, Φριντεκ, Δώνης, Μπουσαΐντ, Νινγκ, Γκαρέ, Αλφαρέλα και Κουαμέ.