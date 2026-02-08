Ο Αλπερέν Σενγκούν απολογήθηκε για την σεξιστική επίθεση σε γυναίκα διαιτητή (vids)
Ο Αλπερέν Σενγκούν ζήτησε συγγνώμη για τα σεξιστικά του σχόλια προς τη γυναίκα διαιτητή της αναμέτρησης των Ρόκετς με τους Σέλτικς.
Αρνητικός πρωταγωνιστής της αναμέτρησης των Ρόκετς με τους Σέλτικς ήταν ο Αλπερέν Σενγκούν, που αποβλήθηκε μετά από διαμαρτυρία για σφύριγμα που δεν του δόθηκε.
Ο Τούρκος διεθνής απευθύνθηκε στην διαιτητή, Τζένα Ρενέ, με σεξιστικούς χαρακτηρισμούς, που είχαν ως αποτέλεσμα η ρέφερι να τον στείλει στα αποδυτήρια.
Alperen Sengun calls NBA referee Jenna Reneau a «f*cking b*tch» and gets ejected.
The broadcast was celebrating National Girls & Women in Sports Day. pic.twitter.com/ClwhKPhxWI
— Big-O (@daboio) February 5, 2026
Ωστόσο, ο ίδιος απολογήθηκε στην ίδια αμέσως μετά το ματς, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις του. «Ήταν μια στιγμή και είπα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να πω, αλλά ένιωσα άσχημα γι’ αυτό», ανέφερε και πρόσθεσε:
«Μερικές φορές δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου, αλλά θα έπρεπε να το ξέρω καλύτερα. Το διόρθωσα και μετά πήγα στα αποδυτήρια και ζήτησα συγγνώμη. Της έσφιξα το χέρι και της είπα ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Απλά συνέβη στην ένταση της στιγμής. Τότε κατάλαβε και όλα πήγαν καλά και για τις δύο πλευρές».
Όσα είπε ο Σενγκούν
Alperen Sengun says he apologized to referee Jenna Reneau for his “immature” comments toward her and that it will “never happen again”
“That was immature by me. That was heat of the moment, and I said some stuff I shouldn’t say.”
(H/T @WillGuillory)
pic.twitter.com/V6mEFVR2IF
— SleeperRockets (@SleeperRockets) February 8, 2026
