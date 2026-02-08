Ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ το γκολ του Παντελίδη (vid)
Ο Παντελίδης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού στο 94', αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ
Ο Παύλος Παντελίδης σκόραρε στο 94′ για τον Παναθηναϊκό, αλλά το γκολ του επιθετικού των «πράσινων» ακυρώθηκε για οφσάιντ.
Η φάση εξετάστηκε στο VAR, όπου φάνηκε πως ο σκόρερ ήταν σε θέση οφσάιντ.
Δείτε την φάση:
