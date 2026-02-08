sports betsson
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
08/02/1981: 45 χρόνια από την τραγωδία της Θύρας 7 (vids+pics)
Ποδόσφαιρο 08 Φεβρουαρίου 2026, 00:01

08/02/1981: 45 χρόνια από την τραγωδία της Θύρας 7 (vids+pics)

Συμπληρώθηκαν 45 ολόκληρα χρόνια από την θλιβερή 8η Φεβρουαρίου του 1981, όταν σημειώθηκε η ανείπωτη τραγωδία της Θύρας 7 και η οποία στοίχισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Spotlight

08/02/1981: Πέρασαν 45 ολόκληρα χρόνια από εκείνη την αποφράδα ημέρα που βύθισε στη θλίψη ολόκληρη την Ελλάδα. Θρήνος. Μαυρίλα. Θλίψη. Μερικές από τις λέξεις που περιγράφουν εκείνη την τραγική στιγμή.

Βέβαια ούτε οι λέξεις δεν είναι αρκετά δυνατές ώστε να αντέξουν τέτοιο βάρος. Πρόκειται για την ημέρα που έμεινε στην ιστορία ως η τραγωδία της Θύρας 7 και τον άδικο χαμό 21 ανθρώπων, που έδωσαν τη ζωή τους για την αγαπημένη τους ομάδα. Που «έφυγαν» με τη λέξη «Ολυμπιακός» στα χείλη τους.

Ο καιρός περνάει, αλλά ποτέ και κανένας δεν πρόκειται να ξεχάσει τα 21 αδικοχαμένα θύματα. Τη μεγαλύτερη τραγωδία του ελληνικού αθλητισμού. Όσα χρόνια και εάν περάσουν θα ζουν στη μνήμη μας. Θα είναι για πάντα μαζί μας.

45 χρόνια από την ημέρα που γράφτηκε με μαύρο χρώμα στο βιβλίο του ελληνικού αθλητισμού και βύθισε στη θλίψη, στην στεναχώρια και στον πόνο ολόκληρη τη χώρα, αφήνοντας πίσω της ένα αναπάντητο «γιατί». Μια ημέρα που ξεκίνησε ως γιορτή και κατέληξε ως τραγωδία. Από τους πανηγυρισμούς, στο κλάμα. Στον σπαραγμό. Το λιμάνι της περηφάνιας και της εργατιάς από τη χαρά και τον ενθουσιασμό για τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, βυθίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά στη θλίψη και σε πόνο ανείπωτο. Ο αχόρταγος θεριστής δεν έδειξε κανένα οίκτο και πετώντας πάνω από το Φάληρο αφαίρεσε τη ζωή από 21 ανθρώπους, που έφυγαν τόσο άδικα.

Ο μαύρος απολογισμός της τραγωδίας της Θύρας 7. Της τραγωδίας της 8ης Φεβρουαρίου του 1981, που συνεχίζει να σκορπάει ακόμα και σήμερα θλίψη, πόνο και οργή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί; Εκείνο το γιατί που ακόμα ψυλλίζεται στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί; Δεν θα σταματήσει ποτέ να τριγυρνάει στο μυαλό όλων μας.

Ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη αθλητική τραγωδία της χώρας, που ακόμα θρηνεί και ψάχνει απαντήσεις για όλα όσα έγιναν εκείνη την αποφράδα ημέρα. Μια μέρα χαράς για τον Ολυμπιακό, που μετετράπη τελικά σε εφιάλτη. Έναν εφιάλτη τον οποίο ευχόμαστε να μην είχαμε ζήσει ποτέ. Να μην είχαν συμβεί ποτέ όσα έγιναν την 8/2/1981.

Ο Ολυμπιακός είχε υποδεχθεί την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη και οι Ερυθρόλευκοι είχαν κερδίσει με 6-0. Όλοι στο γήπεδο πανηγύριζαν για τη μεγάλη νίκη των Πειραιωτών. Όλοι έπλεαν σε πελάγη ευτυχίας. Όλοι ήταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αλλά και ανυποψίαστοι για το τι θα συνέβαινε εκείνη την αποφράδα ημέρα. Λίγα λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας, οι οπαδοί του Ολυμπιακού όρμησαν στα σκαλοπάτια της θύρας 7, με προορισμό τα αποδυτήρια.

Όπως έκαναν σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού. Για να αποθεώσουν και να δουν από κοντά τα ινδάλματά τους. Τους ποδοσφαιριστές της αγαπημένης τους ομάδας, που τους χάρισαν μια μεγάλη νίκη. Τον Κουσουλάκη, τον Γαλάκο και τους υπόλοιπους. Τους παίκτες που αγαπούσαν. Όταν έφτασαν στην έξοδο, ωστόσο, οι πόρτες ήταν κλειστές.

Τα μάνταλα στη θέση τους και οι σιδερόπορτες έστεκαν εκεί. Δεν είχαν ανοίξει ποτέ. Καμιά απολύτως διέξοδος για τον κόσμο που έτρεχε προς τα αποδυτήρια, με ανυπομονησία, για να δει από κοντά τα ινδάλματά του. Το πλήθος όρμησε προς τις πόρτες, οι οποίες, ωστόσο, ήταν κλειστές, με αποτέλεσμα ο ένας να πέσει πάνω στον άλλον.

Όσο περνούσαν τα δευτερόλεπτα, όλο και περισσότεροι έτρεχαν με ορμή προς την έξοδο. Με την ιαχή Ολυμπιακός να δονεί την ατμόσφαιρα και να καλύπτει τις φωνές όσων είχαν πέσει ήδη στο έδαφος. Των πρώτων που βρέθηκαν στις κλειστές πόρτες. Καμία διαφυγή. Όταν τελικά οι πόρτες άνοιξαν, οδυρμός. Ασθενοφόρα παντού και απόγνωση.

Τα συνθήματα και οι φωνές χαράς έδωσαν τη θέση τους στις σειρήνες. Άνθρωποι έτρεχαν να βοηθήσουν τους τραυματίες. Να προσφέρουν όπως μπορούν. Τα σκαλοπάτια ήταν γεμάτα αίματα. Σκηνικό τραγωδίας. Στα νοσοκομεία συναγερμός για να μεταφερθούν οι τραυματίες. Τα ραδιόφωνα ενημερώνουν τον κόσμο για την τραγωδία και τους τραυματίες. Η χώρα βυθίζεται στο πένθος. Οι συγγενείς όσων βρισκόντουσαν στο φαληρικό γήπεδο αγωνιούν. Προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους…

YouTube thumbnail

Το χρονικό της τραγωδίας της Θύρας 7

17:03 Κάποιοι αστυφύλακες κατορθώνουν να ξεριζώσουν ένα από τα τουρνικέ και να απεγκλωβίσουν έτσι αρκετό κόσμο.

17:15 Νεκροί και τραυματίες μεταφέρονται με περιπολικά και 13 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο νοσοκομείο Πειραιά, ενώ έχει σημάνει γενική κινητοποίηση στην αστυνομία και τα νοσοκομεία.

17:30 Αρκετοί φίλαθλοι συγκεντρώνονται έξω από το Τζάνειο με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους.

17:50 Τα τηλεοπτικά δίκτυα (ΕΡΤ και ΥΕΝΕΔ) μεταδίδουν το γεγονός και κάνουν έκκληση σε γιατρούς να προσέλθουν στο Τζάνειο, ώστε να ενισχύσουν τους εφημερεύοντες αλλά και για αιμοδότες. Κινητοποιείται επιπλέον προσωπικό και στο Κρατικό Πειραιώς όπου μεταφέρονται κάποιοι βαριά τραυματισμένοι.

18:20 Φτάνουν στο Τζάνειο ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Δοξιάδης και οι Υφυπουργοί κ. Τσουκαντάς και κ. Αποστολάτος και δίνονται εντολές για ακόμα μεγαλύτερη κινητοποίηση γιατρών και αιμοδοτών.

18:30 Το Κέντρο Άμεσης Δράσεως ζητάει από τα πληρώματα των περιπολικών και τους αστυνομικούς εθελοντές αιμοδότες να σπεύσουν στα δύο νοσοκομεία. Εκατοντάδες αστυνομικοί προσφέρουν αίμα.

18:50 Φτάνουν στο Τζάνειο ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Δαβάκης, ο Υφυπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Αχιλλέας Καραμανλής, ανώτεροι αξιωματικοί της Αστυνομίας και παράγοντες του Ολυμπιακού και της Α.Ε.Κ.

YouTube thumbnail

19:00 Με εντολή του διευθυντή του ΚΑΒ κ. Καραβά ζητείται να τεθεί σε επιφυλακή και το ΚΑΤ, για να δεχτεί τραυματίες που έχουν ανάγκη νευροχειρουργικής επεμβάσεως.

19:15 Εκατοντάδες άτομα συγκεντρώνονται έξω από το Τζάνειο και με αγωνία ζητούν να μάθουν τα ονόματα νεκρών και τραυματιών.

19:30 Αθρόα είναι η προσέλευση γιατρών και αιμοδοτών, ενώ δεκάδες γυναίκες λιποθυμούν από την αγωνία.

19:40 Ο Υπουργός κ. Δοξιάδης ενημερώνει τον Πρωθυπουργό κ. Ράλλη, ο οποίος δίνει εντολή να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα και ενημερώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλή.

19:45 Χρειάζεται να μπλοκάρουν το Τζάνειο δυνάμεις των ΜΑΤ προκειμένου να απομακρύνουν τον κόσμο από την κεντρική είσοδο για να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση στους γιατρούς και στους αιμοδότες.

20:00 Σκηνές αλλοφροσύνης διαδραματίζονται στο Τζάνειο από τους συγγενείς. Αναγνωρίζονται τα τρία πρώτα θύματα. Είναι οι Γιάννης Κανελλόπουλος, Γιάννης Διαλυνάς και Βασίλης Μάχας. Δυστυχώς ακολούθησαν και άλλοι και ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 21.

20:15 Οι αστυνομικοί του 7ου Αστυνομικού τμήματος αρχίζουν την πραγματογνωμοσύνη στην ΘΥΡΑ 7, αναζητώντας τις αιτίες του τραγικού γεγονότος.

20:30 Στο Τζάνειο φτάνει ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλλης ενώ σοβαρά τραυματίες μεταφέρονται στο Γενικό Κρατικό Πειραιώς και στο ΚΑΤ. Γιατροί και νοσοκόμες βγαίνουν με καταματωμένες τις μπλούζες στους διαδρόμους και φωνάζουν ονόματα τραυματιών. Αρκετοί από τους συγγενείς λιποθυμούν.

20:50 Τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα αρχίζουν να μεταδίδουν πένθιμη μουσική, ενώ παράλληλα σε ένδειξη πένθους έχουν διακόψει το πρόγραμμά τους.

21:00 Γύρω στα 300 με 400 άτομα με άγριες διαθέσεις προσπαθούν να μπουν στο στάδιο Καραϊσκάκη και να βρουν τους υπεύθυνους. Απομακρύνονται από μια διμοιρία των ΜΑΤ.

21:15 Ο διοικητής του Τζανείου κ. Απέργης βγαίνει στο διάδρομο και κάνει έκκληση στον κόσμο να απομακρυνθεί από την είσοδο του νοσοκομείου γιατί εμποδίζεται με την παρουσία τους η κυκλοφορία περιπολικών και ασθενοφόρων, ενώ εκκλήσεις για τον ίδιο λόγο γινόντουσαν και από τα τηλεοπτικά δίκτυα.

22:00 Ο κόσμος αρχίζει να απομακρύνεται σιγά – σιγά από τα δύο νοσοκομεία…

Τα 21 θύματα

Παναγιώτης Τουμανίδης, 14 ετών
Κώστας Σκλαβούνης, 16 ετών
Ηλίας Παναγούλης, 17 ετών
Γεράσιμος Αμίτσης, 18 ετών (οπαδός της ΑΕΚ)
Γιάννης Κανελλόπουλος, 18 ετών
Σπύρος Λεωνιδάκης, 18 ετών
Γιάννης Σπηλιόπουλος, 19 ετών
Νίκος Φίλος, 19 ετών
Γιάννης Διαλυνάς, 20 ετών
Βασίλης Μάχας, 20 ετών
Ευστράτιος Λούπος, 20 ετών
Μιχάλης Κωστόπουλος, 21 ετών
Ζωγραφούλα Χαϊρατίδου, 23 ετών
Σπύρος Ανδριώτης, 24 ετών
Κώστας Καρανικόλας, 26 ετών
Μιχάλης Μάρκου, 27 ετών
Κώστας Μπίλας, 28 ετών
Αναστάσιος Πιτσόλης, 30 ετών
Αντώνης Κουρουπάκης, 34 ετών
Χρήστος Χατζηγεωργίου, 34 ετών
Δημήτριος Αδαμόπουλος, 41 ετών

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

inWellness
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!

Η Βαλένθια άντεξε μέχρι το 64' απέναντι στη Ρεάλ, στο Μεστάγια, όχι όμως παραπάνω. Καρέρας (65') και Εμπαπέ (90+1') «λύτρωσαν» τη «βασίλισσα» η οποία νίκησε με 2-0 και πλησίασε ξανά στην κορυφή.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ολυμπιακός: Θρύλε θυμήσου…
On Field 08.02.26

Θρύλε θυμήσου…

Το πιο βαρύ σύνθημα, η πιο μαύρη μέρα, 45 χρόνια μετά το μαρτύριο για τους στενούς ανθρώπους των 21 αδικοχαμένων παιδιών συνεχίζεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το διεθνές «ναυάγιο» των ΕΠΟ και ΚΕΔ στη διαιτησία
On Field 07.02.26

Το διεθνές «ναυάγιο» των ΕΠΟ και ΚΕΔ στη διαιτησία

Η άνοδος του Βέλγου Ερικ Λάμπρεχτς, ο οποίος σφυρίζει Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, σε ηλικία 41 ετών στην ελίτ κατηγορία καταρρίπτει το αφήγημα ότι δεν υπήρχε Έλληνας διεθνής για να ανέβει

Βάιος Μπαλάφας
Κουαμέ: Η παραλίγο μεταγραφή στην Ίντερ, ο τελικός με τον Ολυμπιακό και οι τραυματισμοί που τον «φρέναραν»
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Κουαμέ: Η παραλίγο μεταγραφή στην Ίντερ, ο τελικός με τον Ολυμπιακό και οι τραυματισμοί που τον «φρέναραν»

Ο Άρης ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Κριστιάν Κουαμέ που οι περγαμηνές του τον έφεραν να κάνει αξιοπρόσεκτη καριέρα στην Ιταλία με την Φιορεντίνα, να παίζει βασικός σε δύο τελικούς του Conference, αλλά στα 28 του να έχει αντιμετωπίσει δύο ρήξεις χιαστών.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η αγωνία του Λανουά για τη συνέχεια της Super League
On Field 06.02.26

Η αγωνία του Λανουά για τη συνέχεια της Super League

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και οι συνεργάτες του ξέρουν ότι στις επόμενες αγωνιστικές κρίνεται η επέκταση της συνεργασίας τους και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο

Βάιος Μπαλάφας
Στο Λονδίνο ο ατζέντης του Άλβαρες – Στο «κόλπο» και η Τσέλσι για τον Αργεντίνο
On Field 05.02.26

Στο Λονδίνο ο ατζέντης του Άλβαρες – Στο «κόλπο» και η Τσέλσι για τον Αργεντίνο

Ο μάνατζερ του διεθνούς άσου της Ατλέτικο πήγε στην αγγλική πρωτεύουσα και είχε επαφές με «κανονιέρηδες» αλλά και «μπλε», καθώς η Τσέλσι θέλει να κάνει το μεγάλο «κόλπο»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Γιαπ Σταμ βρήκε τον ιδανικό προπονητή για την Γιουνάιτεντ
On Field 05.02.26

Ο Γιαπ Σταμ βρήκε τον ιδανικό προπονητή για την Γιουνάιτεντ

Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός έδωσε την… συμβουλή του στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου για τον προπονητή που πρέπει ν’ αναλάβει το καλοκαίρι, την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Λίβερπουλ έχει έτοιμο τον «διάδοχο» του Φαν Ντάικ και είναι Ολλανδός
On Field 05.02.26

Η Λίβερπουλ έχει έτοιμο τον «διάδοχο» του Φαν Ντάικ και είναι Ολλανδός

Οι «κόκκινοι» προσπάθησαν για την απόκτηση του Μίκι Βαν Ντε Βεν από την Τότεναμ αλλά δεν τα κατάφεραν, ωστόσο οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο ΠΑΟΚ θα νικούσε, Ράφα και παίκτες τον διευκόλυναν
Παναθηναϊκός 05.02.26

Ο ΠΑΟΚ θα νικούσε, Ράφα και παίκτες τον διευκόλυναν

Εδώ και χρόνια ο ΠΑΟΚ σέβεται το ποδόσφαιρο και ο Παναθηναϊκός. Αυτή η κομβική λεπτομέρεια ήταν η διαφορά των ομάδων στο χορτάρι, μαζί με τις αποφάσεις προπονητή και ποδοσφαιριστών του Τριφυλλιού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά…
On Field 04.02.26

Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά...

Ο Ολυμπιακός, ο Ποντένσε που «επιστρέφει», ο Ταρέμι που δεν σταματάει και ένα ντέρμπι στην πιο δύσκολη μέρα του χρόνου

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τα «είπε όλα» με μια κίνηση ο Ταρέμι
On Field 04.02.26

Τα «είπε όλα» με μια κίνηση ο Ταρέμι

Ο Ιρανός έκανε εξαιρετική εμφάνιση και στην Τρίπολη κι έχει ενδιαφέρον να σταθούμε σε μια κίνηση που είχε κάνει στην αρχή της σεζόν στο Ρέντη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»
On Field 03.02.26

Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά μίλησε στους διαιτητές της Super League, στο πλαίσιο του σεμιναρίου, εκφράζοντας την επιθυμία να παραμείνει αρχιδιαιτητής και μετά το καλοκαίρι

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης
Κόσμος 09.02.26

«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης

Εμφανιζόμενος ενώπιον εφετείου της Ουέλιγκτον στη Νέα Ζηλανδία, ο δολοφόνος υποστήριξε ότι οι «απάνθρωπες» συνθήκες κράτησής του κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας δίκης του τον έκαναν ανίκανο να πάρει λογική απόφαση

Σύνταξη
«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny
Nuevayol 09.02.26

«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny

Το ημίχρονο του Bad Bunny στο Super Bowl LX πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση, από την επίθεση Τραμπ μέχρι το οργανωμένο αντι-show της δεξιάς, μετατρέποντας το ημίχρονο σε πολιτισμικό γεγονός πρώτης γραμμής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ

Τη συγκρότηση της νέας επιτροπής «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ. Πώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγει τις πόρτες σε στελέχη που βρέθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας – Ρεκόρ απολύσεων τον Γενάρη
Ρεκόρ απολύσεων 09.02.26

ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας - Ο χειρότερος Γενάρης από το 2009

Ο Τραμπ χάρισε στις ΗΠΑ τον χειρότερο Γενάρη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, δηλώνουν αναλυτές. Τόσες πολλές απολύσεις τέτοιο μήνα έχουν να γίνουν από το 2009, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026
Αγορά εργασίας 09.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026

Σχεδόν 1 εκατ. άτομα έχασαν τη δουλειά τους το δ' τρίμηνο του 2025, ενώ το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν αρνητικό κατά -240.000 θέσεις εργασίας. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Πολιτική 09.02.26

Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εστίαση στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού
Χωρίς να το ξέρουμε; 09.02.26

Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού

Ενώ η Ευρώπη έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο στα εδώδιμα έντομα, η χώρα μας κάνει τα πρώτα της βήματα στην παραγωγή τους - Διχασμένο το κοινό απέναντι σε μια βιώσιμη αλλά αμφιλεγόμενη τροφική επιλογή

Μιχάλης Γελασάκης
Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»
Συνέντευξη 09.02.26

Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»

Ο αμερικανός πρώην πρεσβευτής στην Αθήνα μιλάει για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στάση του Τραμπ έναντι της Τουρκίας, ενώ τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ

Μαρία Βασιλείου
Χονγκ Κονγκ: 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου Τζίμι Λάι
Τζίμι Λάι 09.02.26

20 χρόνια κάθειρξη σε πρώην μεγιστάνα του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ

Ο Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνας του Τύπου, καταδικάστηκε σε εικοσαετή κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνταξη
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Σταματά ο ανεφοδιασμός 09.02.26

Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο