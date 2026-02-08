Στροφή Αριστερά από τον Τσίπρα – Yπομονή για το νέο κόμμα, οργανωτική φόρμα αναζητούν στελέχη κομμάτων

Στα Γιάννενα ο Αλέξης Τσίπρας οροθετήθηκε εκ νέου από τα υπάρχοντα κόμματα του προοδευτικού τόξου ενώ παράλληλα με μια αμιγώς πολιτική ομιλία με σκληρές αναφορές σε πολιτικούς αντιπάλους τράβηξε νέες διαχωριστικές γραμμές στη νοητή γραμμή πρόοδος – συντήρηση θέτοντας τα διλήμματα των επόμενων εκλογών.

Στροφή Αριστερά

Διαβάζοντας τη συγκυρία και βλέποντας την δεξιόστροφη κίνηση υπαρχόντων αλλά και υπό δημιουργία κομμάτων ο κ. Τσίπρας κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» έκανε στροφή προς τα Αριστερά.

Στην πάγια θέση του για την ανάγκη ανασυγκρότησης της προοδευτικής παράταξης αυτή τη φορά επανάφερε τον όρο της κυβερνώσας Αριστεράς δείχνοντας ότι θέλει να απευθυνθεί και στα παραδοσιακά ακροατήριά του.

Η στροφή δεν είναι τυχαία. Έρχεται εν μέσω αποχωρήσεων από την Νέα Αριστερά, των νέων δηλώσεων Καρυστιανού περί παράνομων εισβολών στα θαλάσσια σύνορα με αφορμή την τραγωδία στη Χίο που εδραιώνει την πεποίθηση ότι η ίδια στοχεύει ξεκάθαρα στα δεξιά εκλογικά κοινά και εν μέσω μετακινήσεων από το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής προς το μελλοντικό κόμμα Τσίπρα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει ο πυρήνας του βασικού σχεδιασμού για τον νέο κόμμα που δεν συμπεριλαμβάνει στη πρώτη γραμμή πρώην συντρόφους με προϊστορία.

Εξαίρεση αποτελούν πρόσωπα με τα οποία συνδέεται με εμπιστοσύνη δοκιμασμένη στο χρόνο με την Όλγα Γεροβασίλη να κατεβαίνει από τον εξώστη και να βρίσκεται στην πρώτη σειρά της παρουσίασης στα Γιάννενα.

Απόδειξη μάλιστα ότι κάποιοι από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκονται δίπλα του ήταν και ο θερμός χαιρετισμός που είχαν οι δυο τους όταν ο πρώην πρωθυπουργός μπήκε στην αίθουσα της εκδήλωσης.

Ο δύσκολος δρόμος

Για μια ακόμη φορά και όπως συνέβη και στην Πάτρα οι υποστηρικτές του κ. Τσίπρα εμφανίστηκαν στην κατάμεστη αίθουσα των Ιωαννίνων ανυπόμονοι για το νέο κόμμα.

Ο κ. Τσίπρας δείχνει όμως να μην βιάζεται και ούτε λίγο ούτε πολύ ζήτησε υπομονή γιατί «δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, απαιτεί σχέδιο, κινητοποίηση απαιτεί χρόνο. Ξέρω ότι ίσως να μην σας προτείνω έναν εύκολο δρόμο. Αλλά εμείς το ΄χούμε αποδείξει. Δεν είμαστε εδώ για τα εύκολα. Είμαστε εδώ για τα μεγάλα», όπως είπε.

Πρακτικά ο κ. Τσίπρας και κάποιοι από τους συνεργάτες του δεν βλέπουν εκλογές μέσα στο 2026 παρά το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης ανοίγοντας το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης και με όρους μάλιστα μικροπολιτικούς ουσιαστικά σήμανε την αντίστροφη μέτρηση για τις εθνικές κάλπες.

Μεταβατική Φόρμα προσωπικοτήτων

Και σε αυτό το πάνελ ακόμη και η εκπροσώπηση από το ΠΑΣΟΚ είχε σαφή αριστερόστροφα χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος ήταν ομιλητής στην παρουσίαση του βιβλίου και προέρχεται από την Ανανεωτική Αριστερά με πολλά στελέχη του κόμματος που εντάσσεται στο Κίνημα Αλλαγής να βρίσκονται ψυχικά στο κόμμα Τσίπρα δηλώνοντας εμφανώς δυσαρεστημένοι από την ηγεσία της Χαριάλου Τρικούπη.

Την ώρα μάλιστα που γίνονται τραπέζια διαλόγου, αλλά τα κόμματα πλην ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτουν επίσημα τη συμμετοχή τους σε ένα ενιαίο εκλογικό σχηματικό για να βρεθεί η απάντηση απέναντι στη ΝΔ, το παλιό και έμπειρο στέλεχος της κεντροαριστεράς εξέφρασε ανοιχτά την υποστήριξή του στο σχέδιο Τσίπρα για ένα νέο πολιτικό φορέα.

Ο κ. Μπουλμπασάκος δήλωσε ανοιχτά ότι έχει «πειστεί πλέον ότι οι αναφορές του επίσημου ΠΑΣΟΚ για συνεργασίες είναι απλώς προσχηματικοί ελιγμοί και επικοινωνιακοί χειρισμοί» ενώ απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια της Νέας Αριστεράς περί «λαϊκού μετώπου».

Η μόνη λύση είναι η πρόταση Τσίπρα για νέο φορέα όπως είπε ωστόσο αιφνιδίασε και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα προτείνοντας κάτι που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα για την ανάταξη του προοδευτικού χώρου και αφορά σε όλους όσοι ενώ είναι σε άλλα κόμματα και δεν μπορούν σε αυτή τη φάση να εκφραστούν ελεύθερα υπέρ του νέου φορέα.

«Αν σε ένα πρώτο στάδιο χρειαστεί μια οργανωτική φόρμα που θα διευκολύνει ρεύματα ιδίως συλλογικότητες και προσωπικότητες θα έλεγα να ενταχθούν, θα πρέπει να αναζητηθεί. Μιλάμε για ένα μεταβατικό στάδιο. Ναι θα έλεγα. Με σεβασμό στις αποσκευές που κουβαλά ο καθένας. Όχι όμως ως εισιτήριο προτεραιότητας αλλά ως κατάθεση ψυχής και συνδρομής στο δρόμο για την Ιθάκη.

Ουσιαστικά ο κ. Μπουλμπασάκος κατέθεσε δημόσια μια πρόταση που αντανακλά όμως τη διάθεση πολλών στελεχών του χώρου που θέλουν να εργαστούν για το κόμμα Τσίπρα αλλά δεν θέλουν ταυτόχρονα να δημιουργήσουν πρόβλημα στις ηγεσίες και τα ίδια τα κόμματα στα οποία είναι μέλη.