Παπανδρέου: «Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Επστάιν» – Οργή για δημοσίευμα
Παπανδρέου: «Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Επστάιν» – Οργή για δημοσίευμα

«Η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας» λέει ο Παπανδρέου

Την οργή και την αγανάκτησή του εκφράζει με ανάρτησή του στο Facebook, o πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου αναφορικά με δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ειδικότερα δημοσίευμα του Documento, αναφέρei ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, μία μέρα το δημοψήφισμα του 2015 ενημέρωσε την Deutsche Bank, και αυτή με την σειρά της (η τράπεζα) ενημέρωσε τον Επστάιν.

«Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Επστάιν. Τελεία.»

«Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Επστάιν. Τελεία. Όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν ως «αποκάλυψη» ή δήθεν «σκοτεινή διαδρομή» την απολύτως δημόσια διαδικτυακή ενημέρωση διεθνών επενδυτών και μετόχων της Deutsche Bank σχετικά με την κατάσταση της χώρας μετά το δημοψήφισμα του 2015 — όταν είχε τεθεί ανοιχτά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη — δεν είναι απλώς ανακριβείς· είναι σκόπιμα παραπλανητικοί» γράφει στην ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Παπανδρέου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Παπανδρέου

«Δημοσίευμα επιχειρεί να συνδέσει το όνομά μου με τον Jeffrey Epstein.

Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Epstein. Τελεία.

Όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν ως «αποκάλυψη» ή δήθεν «σκοτεινή διαδρομή» την απολύτως δημόσια διαδικτυακή ενημέρωση διεθνών επενδυτών και μετόχων της Deutsche Bank σχετικά με την κατάσταση της χώρας μετά το δημοψήφισμα του 2015 — όταν είχε τεθεί ανοιχτά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη — δεν είναι απλώς ανακριβείς· είναι σκόπιμα παραπλανητικοί.

Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, η υπεύθυνη ενημέρωση της διεθνούς οικονομικής κοινότητας και η υπεράσπιση της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν επιλογή – ήταν υποχρέωση και πράξη πατριωτικής ευθύνης.

Αλλά όταν δεν μπορούν να αντικρούσουν επιλογές που δικαιώθηκαν ιστορικά – όπως ο αγώνας για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και την αποτροπή του Grexit – επιλέγουν τη σπίλωση και τη συκοφαντία.

Η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας, που θέλησαν να αποσιωπούνται τα πραγματικά αίτια της τότε κρίσης.

Τέλος η λάσπη!»

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού
Πολιτική 08.02.26

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού

Το ΚΚΕ στηλιτεύει την «προσπάθειά του (πρωθυπουργού) να θωρακίσει συνταγματικά βαθιές αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές» προσθέτοντας ότι δεν θα καταφέρει «να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού».

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ
Πολιτική 07.02.26

ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ

Όπως σημειώνει το ΚΚΕ, »για τον χαρακτήρα του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ που είχε αναλάβει ρόλο “ναυαρχίδας” στη διαχείριση των αμαρτωλών προγραμμάτων υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά στην απόφαση του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο EFSA υπέρ του εμβολιασμού για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – «Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση», λέει ο Β. Κόκκαλης
Πολιτική 07.02.26

Ο EFSA υπέρ του εμβολιασμού για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – «Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση», λέει ο Β. Κόκκαλης

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Αρχής, τα διαθέσιμα εμβόλια χαρακτηρίζονται αποτελεσματικά και ασφαλή και αποτελούν βασικό εργαλείο για τον περιορισμό και την εξάλειψη της νόσου

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Επέβαλαν την ανισότητα ως κανονικότητα, μοντέλο φθηνής ανάπτυξης, διαφθορά – Στο κρίσιμο ερώτημα απαντώ ζωή, όχι επιβίωση
«Σήμα» από τα Γιάννενα 07.02.26 Upd: 15:00

Αλ. Τσίπρας: Επέβαλαν την ανισότητα ως κανονικότητα, μοντέλο φθηνής ανάπτυξης, διαφθορά – Στο κρίσιμο ερώτημα απαντώ ζωή, όχι επιβίωση

Ο Αλέξης Τσίπρας, από τα Γιάννενα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιστροφή της «ερημοποίησης» της ελληνικής υπαίθρου θέτοντας παράλληλα πιο καθαρά το πολιτικό διακύβευμα της «νέας μεταπολίτευσης».

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα

«Ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να μπαζώσει τις προφανείς ευθύνες του για αυτή τη δυσώδη υπόθεση. Ωστόσο, ό,τι κι αν κάνει, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση

Οι εξελίξεις καθιστούν υπόλογη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως το Μαξίμου και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδρανούσαν εδώ και πέντε χρόνια ως προς τον έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης

Σύνταξη
Κικίλιας: Το Λιμενικό έχει διασώσει χιλιάδες ζωές – Θα χυθεί άπλετο φως στην τραγωδία της Χίου
Πολιτική 06.02.26

Κικίλιας: Το Λιμενικό έχει διασώσει χιλιάδες ζωές – Θα χυθεί άπλετο φως στην τραγωδία της Χίου

Ο Βασίλης Κικίλιας σημείωσε στη Βουλή, ότι το Λιμενικό έχει υποχρέωση να φυλάσσει τα θαλάσσια σύνορα της χώρας και της Πολιτείας να αντιμετωπίζει κρίσεις και να φροντίζει να χύνεται άπλετο φως.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βαγγέλης Βλάχος: «Τα άκρα εισέβαλλαν στα Τέμπη», μια ανάρτηση γεμάτη νόημα για την πολιτική κατάσταση
Επικαιρότητα 06.02.26

Βαγγέλης Βλάχος: «Τα άκρα εισέβαλλαν στα Τέμπη», μια ανάρτηση γεμάτη νόημα για την πολιτική κατάσταση

Σε μια ανάρτηση που αφορά ολόκληρο το προοδευτικό τόξο και όχι μόνο προχώρησε ο Βαγγέλης Βλάχος, ο αδελφός του οποίου βρήκε φρικτό θάνατο στα Τέμπη. Η προειδοποίηση για την εισβολή των άκρων στην τραγωδία και η εργαλειοποίησή της.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου – «Το αποτύπωμα που αφήνει θα μείνει ανεξίτηλο»
Θλίψη 05.02.26

Συλλυπητήρια ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου – «Το αποτύπωμα που αφήνει θα μείνει ανεξίτηλο»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζει πως «ο Θανάσης Σκουρτόπουλος υπηρέτησε το μπάσκετ και τον αθλητισμό με γνώση, συνέπεια, αφοσίωση και αγάπη, συνδυάζοντας τις επιδόσεις του στα γήπεδα και στους πάγκους με το ήθος και την καλοσύνη του χαρακτήρα του»

Σύνταξη
Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα
Αιχμές 05.02.26

Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα

Μιλώντας στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής, ο Γιάννης Παναγόπουλος άφησε αιχμές για τους λόγους γιατί τους οποίους διώκεται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026
Αγορά εργασίας 09.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026

Σχεδόν 1 εκατ. άτομα έχασαν τη δουλειά τους το δ' τρίμηνο του 2025, ενώ το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν αρνητικό κατά -240.000 θέσεις εργασίας. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Πολιτική 09.02.26

Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εστίαση στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού
Χωρίς να το ξέρουμε; 09.02.26

Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού

Ενώ η Ευρώπη έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο στα εδώδιμα έντομα, η χώρα μας κάνει τα πρώτα της βήματα στην παραγωγή τους - Διχασμένο το κοινό απέναντι σε μια βιώσιμη αλλά αμφιλεγόμενη τροφική επιλογή

Μιχάλης Γελασάκης
Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»
Συνέντευξη 09.02.26

Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»

Ο αμερικανός πρώην πρεσβευτής στην Αθήνα μιλάει για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στάση του Τραμπ έναντι της Τουρκίας, ενώ τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ

Μαρία Βασιλείου
Χονγκ Κονγκ: 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου Τζίμι Λάι
Τζίμι Λάι 09.02.26

20 χρόνια κάθειρξη σε πρώην μεγιστάνα του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ

Ο Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνας του Τύπου, καταδικάστηκε σε εικοσαετή κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνταξη
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Σταματά ο ανεφοδιασμός 09.02.26

Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας ασυνήθιστων για αυτήν την εποχή ισχυρών βροχοπτώσεων
«Κλιματική κρίση» 09.02.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Κολομβία

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές της Κολομβίας και έγιναν αιτία να χάσουν τουλάχιστον 13 άνθρωποι τη ζωή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία είναι ασυνήθιστα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύνταξη
Κούβα: Δύο πολεμικά πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει το Μεξικό
Με πολεμικά πλοία 09.02.26

Το Μεξικό στέλνει στην Κούβα πάνω από 814 τόνους τροφίμων

Δύο πολεμικά πλοία φορτωμένα με 814 και πλέον τόνους τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό απέπλευσαν από το Μεξικό και αναμένεται να φτάσουν σε τέσσερις ημέρες στην Κούβα.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

