Την οργή και την αγανάκτησή του εκφράζει με ανάρτησή του στο Facebook, o πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου αναφορικά με δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ειδικότερα δημοσίευμα του Documento, αναφέρei ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, μία μέρα το δημοψήφισμα του 2015 ενημέρωσε την Deutsche Bank, και αυτή με την σειρά της (η τράπεζα) ενημέρωσε τον Επστάιν.

«Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Επστάιν. Τελεία. Όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν ως «αποκάλυψη» ή δήθεν «σκοτεινή διαδρομή» την απολύτως δημόσια διαδικτυακή ενημέρωση διεθνών επενδυτών και μετόχων της Deutsche Bank σχετικά με την κατάσταση της χώρας μετά το δημοψήφισμα του 2015 — όταν είχε τεθεί ανοιχτά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη — δεν είναι απλώς ανακριβείς· είναι σκόπιμα παραπλανητικοί» γράφει στην ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Παπανδρέου.

«Δημοσίευμα επιχειρεί να συνδέσει το όνομά μου με τον Jeffrey Epstein.

Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Epstein. Τελεία.

Όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν ως «αποκάλυψη» ή δήθεν «σκοτεινή διαδρομή» την απολύτως δημόσια διαδικτυακή ενημέρωση διεθνών επενδυτών και μετόχων της Deutsche Bank σχετικά με την κατάσταση της χώρας μετά το δημοψήφισμα του 2015 — όταν είχε τεθεί ανοιχτά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη — δεν είναι απλώς ανακριβείς· είναι σκόπιμα παραπλανητικοί.

Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, η υπεύθυνη ενημέρωση της διεθνούς οικονομικής κοινότητας και η υπεράσπιση της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν επιλογή – ήταν υποχρέωση και πράξη πατριωτικής ευθύνης.

Αλλά όταν δεν μπορούν να αντικρούσουν επιλογές που δικαιώθηκαν ιστορικά – όπως ο αγώνας για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και την αποτροπή του Grexit – επιλέγουν τη σπίλωση και τη συκοφαντία.

Η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας, που θέλησαν να αποσιωπούνται τα πραγματικά αίτια της τότε κρίσης.

Τέλος η λάσπη!»