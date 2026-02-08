newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Οι επαφές του σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμο, ερευνώνται δύο απόστρατοι
Διπλωματία 08 Φεβρουαρίου 2026, 14:01

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Οι επαφές του σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμο, ερευνώνται δύο απόστρατοι

Ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας, κρατείται στο Αεροδικείο Καρέα - Θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη - Πώς επικοινωνούσε με τον σύνδεσμό του

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Spotlight

Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, στις 10:00 το πρωί, έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις για λογαριασμό της Κίνας.

Ο Κινέζος σύνδεσμος παρουσιάστηκε αρχικά στον σμήναρχο ως επιχειρηματίας

H υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, με στρατιωτικές πηγές να ξεκαθαρίζουν ότι ο κατηγορούμενος αξιωματικός δικαιούται συνήγορο πολίτη.

Ανακριτής και Εισαγγελέας θα αποφασίσουν εάν θα κριθεί προφυλακιστέος ή όχι. Εάν αποφασιστεί η προφυλάκιση του αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορίνθου, όπου προβλέπεται η κράτηση στρατιωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο σμήναρχος συνελήφθη την Πέμπτη στη μοίρα του στο Καβούρι, φέρεται να έχει ομολογήσει, ενώ την Παρασκευή βρέθηκε στο Αεροδικείο, όταν και πήρε την προαναφερόμενη προθεσμία.

Ο 54χρονος σμήναρχος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Συνεργάσιμος ο σμήναρχος

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο σμήναρχος, ο οποίος κρατείται στο Αεροδικείο Καρέα, εμφανίζεται συνεργάσιμος.

Έχει δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο επικοινωνίας, τη μεταβίβαση απόρρητων εγγράφων και το πρόσωπο που φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμός του.

Η επαφή του με τον Κινέζο σύνδεσμό του φαίνεται να έγινε σε ιδιωτικό ταξίδι στο Πεκίνο το 2024.

Ο σύνδεσμος του σμηνάρχου είναι ηλικίας 40 έως 45 ετών και διαμένει στην κινεζική πρωτεύουσα.

Με βάση όσα φαίνεται να έχει πει ο σμήναρχος, ο Κινέζος κατάσκοπος ταξίδεψε στην Αθήνα έναν χρόνο μετά την πρώτη τους επαφή.

Σε αυτή τη συνάντηση έδωσε στον σμήναρχο ένα κρυπτογραφημένο κινητό τηλέφωνο μάρκας Samsung, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν η επικοινωνία και η διαβίβαση των απόρρητων στοιχείων.

Το συγκεκριμένο κινητό εντοπίστηκε στην κατοχή του 54χρονου σμηνάρχου κατά τη σύλληψή του.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Το ταξίδι στην Κίνα

Το 2024 ο σμήναρχος είχε ταξιδέψει στην Κίνα, επικαλούμενος τη συμμετοχή του σε σεμινάρια.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 54χρονος δεν είχε ενημερώσει, ως όφειλε λόγω της ιδιότητάς του, την υπηρεσία του.

Ο Κινέζος σύνδεσμος παρουσιάστηκε αρχικά στον σμήναρχο ως επιχειρηματίας, ενώ σταδιακά κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του.

Πώς γινόταν η επικοινωνία των δύο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες επικοινωνούσαν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Ο 54χρονος σμήναρχος φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και τα έστελνε στον σύνδεσμό του στην Κίνα μόνο μέσω του κρυπτογραφημένου κινητού τηλεφώνου.

Στο κινητό αυτό εντοπίστηκαν τόσο τα αρχεία με τα στρατιωτικά έγγραφα όσο και οι οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με την υπόθεση κατασκοπείας.

Ο 54χρονος πληρωνόταν μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής στο κινητό σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα.

Οι καταβολές ήταν μηνιαίες ή τριμηνιαίες και κυμαίνονταν από πέντε έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη διαβάθμιση των στρατιωτικών εγγράφων που είχε αποστείλει ο 54χρονος σμήναρχος.

Ερευνώνται δύο απόστρατοι

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ερευνάται το σενάριο να υπάρχει ενδιάμεσος ανάμεσα στον 54χρονο και τον Κινέζο σύνδεσμό του.

Επίσης, ερευνώνται δύο απόστρατοι αξιωματικοί, οι οποίοι φέρεται να διατηρούν διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα.

Με βάση τις πληροφορίες, ο ένας από αυτούς είχε εργασιακή σχέση με την κινέζικη αεροπορία.

Τι επισημαίνουν στρατιωτικές πηγές

Στρατιωτικές πηγές, που επικαλείται η ΕΡΤ, επισημαίνουν ότι η έρευνα εστιάζει στα αρχεία που έχουν αποσταλεί, διευκρινίζοντας πάντως ότι άκρως απόρρητα στοιχεία επιπέδου συμμαχίας δεν περιλαμβάνονταν στη διαχειριστική αρμοδιότητα του αξιωματικού.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»
Συνέντευξη 09.02.26

Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»

Ο αμερικανός πρώην πρεσβευτής στην Αθήνα μιλάει για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στάση του Τραμπ έναντι της Τουρκίας, ενώ τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ

Μαρία Βασιλείου
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας
Πολιτική 07.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας

Τα άρθρα στα οποία εμπίπτουν οι κατηγορίες για κατασκοπεία που βαρύνουν το Σμήναρχο, ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών, οι αναφορές Δένδια, τα κενά ασφαλείας και οι εξελίξεις που αναμένονται τις επόμενες μέρες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το ΝΑΤΟ και ο βρετανικός νόμος για απόστρατους που εργάζονται στην Κίνα
Πολιτική 06.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το ΝΑΤΟ και ο βρετανικός νόμος για απόστρατους που εργάζονται στην Κίνα

Η ρύθμιση για αυτούς που μπορούν να κηρυχθούν έκπτωτοι της ελληνικής ιθαγένειας, ο συναγερμός στο ΝΑΤΟ και τις χώρες της Συμμαχίας και τα μέτρα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Θρίλερ» κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι πρόδωσε τον Σμήναρχο – Τι έλεγε ο Δένδιας στη Βουλή
Πολιτική 06.02.26

«Θρίλερ» κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι πρόδωσε τον Σμήναρχο – Τι έλεγε ο Δένδιας στη Βουλή

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις με ροή πληροφοριών προς την Κίνα φαίνεται να είχε μπει στο στόχαστρο της Αθήνας εδώ και καιρό, για μηδενική ανοχή μιλούν ανώτατες πηγές, ενώ ερευνάται η ύπαρξη κυκλώματος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Παύλος Μαρινάκης: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα
Επίσημη επιβεβαίωση 05.02.26

Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα

Την ημερομηνία για τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης

Σύνταξη
Τουρκία: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες
«Απαράδεκτες» 05.02.26

Τουρκία για τα 12 μίλια: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολίασε πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι αναφέρει για τα 12 μίλια - Κάνει λόγο για στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Σύνταξη
Λαβρόφ: Η Αθήνα διέκοψε σχέσεις δεκαετιών – Οι αντιρωσικές ενέργειες τυγχάνουν της δέουσας αξιολόγησης
Σκληρή δήλωση 05.02.26

Λαβρόφ: Η Αθήνα διέκοψε σχέσεις δεκαετιών – Οι αντιρωσικές ενέργειες τυγχάνουν της δέουσας αξιολόγησης

Ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπολύει επίθεση στην Αθήνα την οποία κατηγορεί για αντιρωσικές ενέργειες και για υποταγή στις απατήσεις στην ΕΕ με την αγορά αμερικανικών όπλων για ενίσχυση της Ουκρανίας

Σύνταξη
Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία
Διπλωματία 03.02.26

Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία

Η στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ, τα εξοπλιστικά και οι διεθνείς εξελίξεις είναι στην ατζέντα του ραντεβού Δένδια - Χέγκσεθ στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 03.02.26

Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο

Κατά τη συνάντηση του με τον Ισπανό ομόλογο του, στη Μαδρίτη ο Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την πολιτική Τραμπ ως κίνητρο να επανεξετάσει η Ευρώπη τις ιδέες για το μέλλον και την αυτονομία της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο
ΟΗΕ 31.01.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

«H Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα
Διπλωματία 30.01.26

Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα

Στην Γαλλία τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν πως «η προτεραιότητα δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στη λήψη επιλογών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις, χωρίς προσφυγή σε εντυπωσιασμούς»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026
Αγορά εργασίας 09.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026

Σχεδόν 1 εκατ. άτομα έχασαν τη δουλειά τους το δ' τρίμηνο του 2025, ενώ το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν αρνητικό κατά -240.000 θέσεις εργασίας. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Πολιτική 09.02.26

Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εστίαση στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού
Χωρίς να το ξέρουμε; 09.02.26

Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού

Ενώ η Ευρώπη έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο στα εδώδιμα έντομα, η χώρα μας κάνει τα πρώτα της βήματα στην παραγωγή τους - Διχασμένο το κοινό απέναντι σε μια βιώσιμη αλλά αμφιλεγόμενη τροφική επιλογή

Μιχάλης Γελασάκης
Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»
Συνέντευξη 09.02.26

Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»

Ο αμερικανός πρώην πρεσβευτής στην Αθήνα μιλάει για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στάση του Τραμπ έναντι της Τουρκίας, ενώ τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ

Μαρία Βασιλείου
Χονγκ Κονγκ: 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου Τζίμι Λάι
Τζίμι Λάι 09.02.26

20 χρόνια κάθειρξη σε πρώην μεγιστάνα του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ

Ο Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνας του Τύπου, καταδικάστηκε σε εικοσαετή κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνταξη
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Σταματά ο ανεφοδιασμός 09.02.26

Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας ασυνήθιστων για αυτήν την εποχή ισχυρών βροχοπτώσεων
«Κλιματική κρίση» 09.02.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Κολομβία

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές της Κολομβίας και έγιναν αιτία να χάσουν τουλάχιστον 13 άνθρωποι τη ζωή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία είναι ασυνήθιστα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύνταξη
Κούβα: Δύο πολεμικά πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει το Μεξικό
Με πολεμικά πλοία 09.02.26

Το Μεξικό στέλνει στην Κούβα πάνω από 814 τόνους τροφίμων

Δύο πολεμικά πλοία φορτωμένα με 814 και πλέον τόνους τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό απέπλευσαν από το Μεξικό και αναμένεται να φτάσουν σε τέσσερις ημέρες στην Κούβα.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο