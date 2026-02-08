4+1 παράδοξα του πολιτικού σκηνικού

Οι σημερινές παραδοξότητες του πολιτικού συστήματος συνοψίζονται ή, αν θέλετε, αποτυπώνονται και στις τρέχουσες δημοσκοπικές τάσεις. Οι τελευταίες είναι αυτές που αποκωδικοποιούν και ακτινογραφούν ακριβώς όλες αυτές τις αντινομίες που σήμερα το πολιτικό σκηνικό έχει. Και που αφορούν τη μονοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας αλλά ταυτόχρονα την απομείωση της δικής της δυναμικής.

Και από την άλλη βέβαια τον κατακερματισμό των υπόλοιπων δυνάμεων, την έλλειψη συνεκτικού εναλλακτικού ανταγωνιστικού πόλου αλλά και βέβαια το μεγάλο μέρος της γκρίζας ζώνης το οποίο φαίνεται πως θα μπορούσε να μεταβάλλει συνολικά το εκλογικό μείγμα. Καταγράφουμε λοιπόν με τη σειρά πέντε παράδοξα που πιθανώς κρύβουν και τις απαντήσεις στα πολιτικά επίδικα και τις εκλογικές εξισώσεις που διατρέχουν την πολιτική συγκυρία ενόψει και τον επόμενων εθνικών εκλογών αλλά και των εν αναμονή νέων πολιτικών σχηματισμών.

Οι αδιευκρίνιστοι

Μελετώντας την πρόσφατη μέτρηση της Μetron Analysis για το Mega βλέπουμε ότι η αδιευκρίνιστη ψήφος κυμαίνεται στο 11,7%. Εδώ προφανώς εντάσσονται οι αναποφάσιστοι και αυτοί που δεν ξέρουν ή δεν απαντούν (ΔΞ/ΔΑ). Το νούμερο είναι αρκετά μεγάλο και το παράδοξο είναι πως τουλάχιστον εδώ για έναν χρόνο παραμένει παγίως μη μεταβαλλόμενο. Που σημαίνει ότι ένα μέρος εξ αυτών είτε αποτελεί δυσαρεστημένο κοινό του κυβερνώντος κόμματος είτε εν αναμονή μιας νέας ψήφου.

Βεβαίως υπάρχουν και εκείνοι που ποτέ δεν θα μετακινηθούν και δεν θα πάνε στις κάλπες και επίσης εντάσσονται στην εν λόγω ζώνη. Παράλληλα οι αναποφάσιστοι στη μέτρηση της Alco κυμαίνονται στο 18,4, ένα επίσης εντυπωσιακό νούμερο, το οποίο με τη σειρά του επιβεβαιώνει ότι ετούτη η κατηγορία αποτελεί μία δυναμική μεταβλητή του πολιτικού σκηνικού.

Ο καταλληλότερος

Στο ερώτημα του καταλληλότερου για την πρωθυπουργία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών που σήμερα έχουμε – μετρώντας και τον Τσίπρα και την Καρυστιανού – παρότι ο Μητσοτάκης προηγείται όλων των άλλων, σταθερά εδώ και έναν χρόνο τον περνάει ο Κανένας. Αυτό είναι ένα αξιοπρόσεκτο στοιχείο αφού αυτό καταγράφεται την ίδια ώρα που δεν υπάρχει κυβερνητική αντιπρόταση. Ο Κανένας εμφανίζεται δυνητικά ψηλότερα από τον εν ενεργεία Πρωθυπουργό, πράγμα επίσης που δείχνει ως έναν βαθμό τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβερνητική πολιτική αλλά και από την άλλη τη δυσαρέσκεια απέναντι στις αντιπροτάσεις των άλλων.

Η ανθεκτικότητα

Παρά την εκλογική στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ, η συσπείρωση της βάσης του σήμερα δείχνει να είναι υψηλότερη από όλων των άλλων πολιτικών χώρων. Και μάλιστα σε σχέση με αυτούς που ψήφισαν το κόμμα στις βουλευτικές εκλογές του 2023 και σε αυτούς που δηλώνουν πρόθεση ψήφου για τις επόμενες εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ένα 75,5% στη βάση του, μελετώντας την έρευνα της Μetron Αnalysis.

Και παρότι κυριαρχεί η εικόνα μιας ακινησίας, την ίδια στιγμή αποτελεί και την πιο γόνιμη δυνατότητα εκκίνησης του κόμματος ως προϋπόθεση να αναπτύξει ένα ρεύμα παραπέρα από τη δική του βάση. Βεβαίως το τελευταίο είναι ζήτημα στρατηγικής και ανοιγμάτων αλλά η συσπείρωση είναι κάτι το οποίο μετριέται αρκετά σοβαρά αυτή τη στιγμή και αποτυπώνει όρους ανθεκτικότητας για τον χώρο αυτό και πολύ περισσότερο σε ένα περιβάλλον ρευστότητας και αναμονής νέων πολιτικών σχηματισμών.

Η Δικαιοσύνη

Οι πολιτικές πρωτοβουλίες της Μαρίας Καρυστιανού για νέο πολιτικό σχηματισμό ήδη σκανάρονται όχι μόνο από τους άλλους χώρους αλλά και βέβαια από τις εταιρείες μετρήσεων. Στο ερώτημα της Alco αν είναι αρκετό το αίτημα της δικαιοσύνης – κάθαρσης για να ψηφιστεί το κόμμα της Καρυστιανού ένα 76% απαντάει ότι χρειάζεται και πρόγραμμα. Παρ’ όλ’ αυτά εκείνοι που απαντούν πως είναι αρκετό να θέσει απλώς και μόνο το ζήτημα της δικαιοσύνης είναι 14%.

Πράγμα το οποίο με τις τρέχουσες πολιτικές συνθήκες δείχνει πως διεμβολίζει τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης απλώς και μόνον ένα μονοθεματικό κόμμα! Επίσης παρότι ορισμένοι αντίπαλοί της ποντάρουν στο γεγονός ότι η Καρυστιανού επιβεβαιώνει ένα είδος «εργαλειοποίησης των Τεμπών» και θεωρούν πως αυτό θα απομειώσει τη δυναμική της, από την Alco οι τάσεις είναι άλλες. Το ποσοστό εκείνων που η γνώμη τους είναι χειρότερη μετά την ανακοίνωση της πρόθεσής της για δημιουργία κόμματος είναι 9% και εκείνων που παραμένει ίδια είναι 31%. Αυτό σημαίνει ότι δείχνει μία ανθεκτικότητα απέναντι και σε αυτό το επιχείρημα.

Οι αλληλοεπικαλύψεις

Πρόσφατη συζήτηση και εντός του ΣΕΔΕΑ – δηλαδή του φορέα των δημοσκόπων – είχε να κάνει με το αν πρέπει ή δεν πρέπει να μετριούνται με τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα τα εγχειρήματα εν αναμονή του Τσίπρα και της Καρυστιανού. Βεβαίως το σωστό είναι ότι δεν μετριούνται στο υπάρχον πολιτικό τόξο αλλά μπορούν να μετρηθούν δυνητικά όπως και γίνεται εξάλλου σε μετρήσεις.

Αυτό το οποίο φαίνεται επίσης και εξάγεται από τα συμπεράσματα του δημοσκόπων είναι πως σε αυτή τη φάση υπάρχει μία αλληλοεπικάλυψη εκείνων που απαντούν θετικά στο αν θα ψήφιζαν Καρυστιανού αλλά και ορισμένων εξ αυτών που θα ψήφιζαν τον Τσίπρα. Το όλο ερώτημα θα αποσαφηνιστεί όταν θα οριστικοποιηθούν οι σχηματισμοί και θα ανακοινωθούν τα πλαίσια, τα προγράμματα και τα πρόσωπα γύρω από τους πολιτικούς αρχηγούς τους. Τότε θα είναι διακριτοί και οι όροι διείσδυσης στο εκλογικό κοινό και οι στρατηγικές δεξαμενές τους.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ