Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros

Σε ερώτηση σχετικά με την εμπολή του Ντόναλντ Τραμπ στο επερχόμενο deal, ο Τεντ Σαράντος απάντησε: «Κοιτάξτε, νομίζω ότι ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τον κλάδο του θεάματος».

Στο κόκκινο χαλί των βραβείων του Σωματείου Σκηνοθετών Αμερικής, ο CEO του Netflix, Τεντ Σαράντος, μίλησε για την πιθανή συγχώνευση της υπηρεσίας streaming με την Warner Bros. , αλλά και τον πιθανό ρόλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη συμφωνία.

Σε σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου Μαρκ Μάλκιν του Variety, ο Σαράντος απάντησε: «Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο [Τραμπ] ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τον κλάδο του θεάματος».

Ωστόσο, ο Σαράντος δήλωσε: «Δεν έχει δείξει καμία πρόθεση να κάνει κάτι ή να εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο που να είναι ακατάλληλος. Αυτή είναι υπόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο NBC News αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην εξέταση της συμφωνίας Netflix-WB – αφού προηγουμένως είχε δηλώσει ότι θα το έκανε.

«Αποφάσισα ότι δεν πρέπει να εμπλακώ», δήλωσε ο Τραμπ στο NBC News. «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα το χειριστεί».

«Φανταστικός κόσμος»

Ο Τεντ Σαράντος βρέθηκε πρόσφατα ενώπιον υποεπιτροπής της Γερουσίας και υποστήριξε ότι η συμφωνία θα είναι επωφελής για τους καταναλωτές.

«Ίσως οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πόσο ανταγωνιστική είναι η αγορά, όσον αφορά το πού θα τοποθετήσετε το πρότζεκτ σας ή πού θα το παρακολουθήσουν οι καταναλωτές. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση είναι πραγματικά εκτός ελέγχου, και η ιδέα ότι υπάρχει κίνδυνος συγκεντρωτισμού στην συμφωνία μας είναι γελοία, όταν υπάρχει ένας παίκτης, το YouTube, που ήδη κατέχει το 15% του τηλεοπτικού χρόνου και συνεχίζει να μεγαλώνει», ανέφερε.

Χαρακτήρισε ως «φανταστικό κόσμο» το να μην θεωρείται το YouTube ως σημαντικός ανταγωνιστής της τηλεόρασης. «Κατέχουμε το 9% της τηλεοπτικής αγοράς», είπε, αναφερόμενος στο Netflix. «Παίρνουμε το HBO και φτάνουμε στο 10%. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας».

Παράλληλα, ο CEO του Netflix χαρακτήρισε «γελοίο» το γεγονός ότι ένας γερουσιαστής ισχυρίστηκε ότι το 50% του περιεχομένου για παιδιά είχε να κάνει με τα τρανς άτομα, υπενθυμίζοντας ότι οι συνδρομητές μπορούν να αποκλείσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο τους προσβάλλει με βάση τον τίτλο.

Όταν ρωτήθηκε αν ισχύει ότι το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ άσκησε πιέσεις ώστε να ματαιωθεί η σειρά «Boots» του Netflix, ο Σαράντος απάντησε «Φυσικά και όχι».

Το μέλλον των κινηματογράφων

Πρόσφατα, ο Τεντ Σαράντος τοποθετήθηκε σχετικά και με τις εύλογες ανησυχίες που έχουν εκφράσει εργαζόμενοι της κινηματογραφικής βιομηχανίας αναφορικά με το επικείμενο deal των δύο κολοσσών.

Σε συνέντευξή του στους New York Times, δήλωσε ότι, σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία με την Warner Bros. Discovery, θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν οι ταινίες του στούντιο στις κινηματογραφικές αίθουσες.

«Όταν ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, θα διαθέτουμε έναν μηχανισμό διανομής κινηματογραφικών ταινιών που είναι εκπληκτικός και αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από κινηματογραφικές ταινίες, τα οποία δεν θέλουμε χάσουμε. Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε αυτή την επιχείρηση σε μεγάλο βαθμό όπως και σήμερα, με ένα παράθυρο 45 ημερών», δήλωσε ο Σαράντος.

*Με πληροφορίες από: Variety

